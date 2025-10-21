300 presos peligrosos tendrán visita cada 3 meses y solo recibirán a sus padres

A los penales Ancón I (Lima), Challapalca (Tacna) y Cochamarca (Cerro de Pasco) llegan los criminales de más alto perfil delictivo. En esas prisiones conviven extorsionadores, asesinos, cabecillas de bandas, entre ellos miembros del Tren de Aragua, secuestradores y los violadores más repudiados del país, a los que inclusive los mismos internos les tienen ‘respeto’ y temor.

Pero, uno de los castigos más severos a presos es la restricción a recibir la luz del sol. Son muchos los casos de condenados que tienen que resignarse a pasar sus días tras las rejas y sin casi posibilidad de recibir el rayo del sol.

Y en los próximos días, en esos mismos presidios, se habilitarán tres pabellones de extrema seguridad. Cada una de estas edificaciones albergará a un promedio de 100 reclusos de alta peligrosidad.

“Serán 300 en total que estarán bajo un régimen cerrado especial destinado a fortalecer la seguridad penitenciaria del país”, dijo el presidente del Inpe, Iván Paredes Yataco.

Explicó que en estos pabellones, los presos tendrán visita cada tres meses, sin acceso al patio y solo podrán recibir a sus padres, no a amistades. Se trata de un régimen estricto para mantener el control y el orden en los penales.

Las celdas estarán ocupadas por delincuentes que permanecerán prácticamente las 24 horas del día encerrados entre tres paredes y unos barrotes.

En la actualidad, las cárceles de Challapalca y Cochamarca se presentan como un imponente búnker de seguridad, con torres de vigilancia y mallas perimétricas. A pesar de su estructura aparentemente sólida, las condiciones internas plantean numerosos desafíos.

El titular del Inpe también destacó la urgente necesidad de más agentes penitenciarios. El estándar óptimo es 1 agente por cada 30 internos, por lo que se ha solicitado mayor presupuesto para fortalecer el cuerpo de seguridad penitenciaria.

Ancón I está casi listo

Paredes Yataco, informó que el ambiente que albergará a internos de alta peligrosidad en el penal Ancón I, se encuentra en una fase avanzada y será presentado en los próximos días.

Se trata del pabellón 3 de la etapa A de extrema seguridad, que recibirá a 150 privados de libertad trasladados por delitos de sicariato, extorsión, homicidio calificado y robo agravado, entre otros, y estará custodiado estrictamente por efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Inpe.

Este pabellón contará con 54 celdas, distribuidos en 2 pisos, para internos peligrosos, bajo un régimen cerrado de control estricto, con medidas de seguridad permanentes como requisas recurrentes de ambientes y revisión corporal de la población penal, en el marco de la política institucional de lucha frontal contra la criminalidad en cárceles.

Así, los días para los delincuentes de alta peligrosidad serán convertidos en un auténtico infierno.

Los días serán eternos para quienes están pagando sus condenas porque no sólo serán sometidos a un extricto control, sino que deberán soportar temperaturas que llegarán en algunos casos a menos 15 grados.

Cuando el reloj marca las 4 o 5 de la madrugada en Challapalca y en Cochamarca es la peor tortura, los reclusos deben estar súper abrigados “Las noches son demasiado largas y la helada empeora todo”, reconocen los trabajadores del Inpe.