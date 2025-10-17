Interno escapa del penal de Huaral: INPE separa a director y subdirector tras el incidente
El personal de seguridad del centro penitenciario en Huaral inició de inmediato labores de búsqueda interna para localizar al interno, quien habría escalado por una de las paredes en horas de la mañana.
El interno fugado ha sido identificado como Dylan Jiménez Pérez (24 años), de nacionalidad venezolana, según el comunicado institucional. El personal a cargo de la seguridad del centro penitenciario emprendió de manera inmediata labores de búsqueda dentro del penal para ubicarlo. Además, la institución anunció también que ha iniciado las investigaciones administrativas correspondientes para determinar responsabilidades disciplinarias, y que se informará al Ministerio Público para evaluar eventuales sanciones penales si corresponde.