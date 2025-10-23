HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Deportista peruano viajó a Italia por una mejor vida, pero falleció en accidente de tránsito: familia pide ayuda para la repatriación

El Consulado del Perú en Roma lamentó el fallecimiento y la comunidad peruana en Italia se ha unido a la colecta de fondos. Los interesados en ayudar pueden 'yapear' al número 964622548.

Roberto Enrique Villanueva, de 24 años, fue atropellado en Pesaro, Italia. Su familia organiza actividades para cubrir los costos del proceso de repatriación, que son elevados en euros.
Roberto Enrique Villanueva, de 24 años, fue atropellado en Pesaro, Italia. Su familia organiza actividades para cubrir los costos del proceso de repatriación, que son elevados en euros. | Composición LR

Rildo Villanueva Astete, reconocido deportista tarmeño, y su esposa Susana Torres Luna atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Su hijo, Roberto Enrique Villanueva Torres, de 24 años, falleció el pasado sábado 18 de octubre en un trágico accidente de tránsito en Pesaro, Italia, donde fue atropellado por un vehículo en la zona de Siligata.

Ahora, la familia enfrenta la difícil tarea de repatriar sus restos. “Mi esposa ha estado en Lima, han ido a la Cancillería. Acá estamos haciendo una colecta con los vecinos y paisanos para poder ver sobre el pasaje de mi esposa para que viaje allá, porque no contamos con muchos recursos económicos”, explicó el padre del joven, quien contó que tiene ahorros, pero no serían suficientes.

Realizan actividades para la repatriación

Según indicó el señor Rildo, el costo del proceso todavía no ha sido precisado, pero sería un poco elevado, ya que “todo allá es en euros y es más caro para nosotros”. Añadió que el conductor que atropelló a su hijo “está detenido y dispuesto a colaborar con todo”. Según informó el medio Vivere Pesaro, el accidente ocurrió cerca de las 8:00 p.m. (hora local), frente a un restaurante. El joven se encontraba estacionado en la vía y, al bajarse, fue embestido por un vehículo BMW. A pesar de que llegaron los equipos de emergencia, no pudieron salvar su vida.

El Consulado General del Perú en Roma lamentó también el fallecimiento del joven connacional y expresó sus condolencias a la familia. Mientras tanto, la comunidad peruana en Pesaro se ha organizado para apoyar con los gastos de repatriación, sumándose a las actividades solidarias que también se realizan en Tarma.

“Estamos haciendo esfuerzos, buscando apoyo de las entidades, de los vecinos y paisanos tanto acá como allá en Italia”, expresó el padre, quien agradeció la ayuda recibida y pidió continuar con las gestiones para que el cuerpo de su hijo pueda regresar a su tierra natal. La madre ya estaría en camino a Italia, pero los gastos adicionales también necesitan ser cubiertos.

Para las personas que deseen ayudar a la familia del joven, pueden yapear al siguiente número: 964622548. (A nombre del señor Rildo Villanueva Astete).

Deportista viajó en busca de una vida mejor

Roberto Enrique estudió en el Colegio Nacional Industrial n.° 32 y fue un joven deportista que participó en la Copa Perú, defendiendo los colores de Universitario de La Unión Leticia y del CNI de Tarma, junto a su tío Roly Villanueva Astete, exjugador del ADT.

Su padre relató que el joven viajó a Europa por motivos laborales. “Él se fue de acá con una meta, a trabajar allá. Nosotros hicimos todo lo posible para que pudiera viajar, buscando que cumpliera su sueño de mejorar la vida de sus padres”, manifestó y añadió sobre su cercanía: “Todos los días hablábamos con él, pero el sábado a la 1:30 de la tarde nos avisaron que lo habían atropellado”.

