La Corte Superior Nacional informó que Ollanta Humala ya fue notificado formalmente de la sentencia que lo condena a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos. A través de su cuenta oficial en la red social X, señalaron que la resolución fue enviada vía casilla electrónica, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.

"El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional notificó formalmente la sentencia contra el expresidente Ollanta Humala y otros por lavado de activos, cumpliendo los plazos procesales y considerando la complejidad del contenido", se lee en la publicación sobre la detención del exmandatario en el marco de los aportes irregulares recibidos durante sus campañas electorales de 2006 y 2011.

Abogado de Humala denunció no haber sido notificados

El pronunciamiento se da luego de que la defensa legal de Humala, a cargo del abogado Wilfredo Pedraza, presentara una queja funcional ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. En el documento, el expresidente alegó que habían transcurrido más de 18 días desde el adelanto de fallo sin recibir la notificación oficial del íntegro de la sentencia, lo que —según sostuvo— le impedía ejercer su derecho a la apelación dentro del plazo legal.

“He presentado una queja funcional a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Hoy cumplo 18 días de detención y el Tribunal, presidido por la jueza Nayko Coronado, no me ha notificado aún de la sentencia, impidiéndome apelar. También he pedido que se realice un registro informático de las computadoras del Tribunal que me sentenció”, escribió Humala desde prisión, a través de su cuenta en X.

La Corte Superior Nacional respondió señalando que el exmandatario fue notificado el 24 de abril, es decir, un día después de la lectura íntegra de la sentencia. Con ello, el plazo para presentar el recurso de apelación —de 10 días hábiles— ya se encuentra en curso y vencería la próxima semana.

Humala cumple prisión preventiva desde el 15 de abril, tras ser condenado por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, que lo halló culpable de recibir aportes ilícitos de la empresa brasileña Odebrecht y del Gobierno venezolano. Su esposa, Nadine Heredia, condenada a 12 años en el mismo proceso, se encuentra en Brasil bajo asilo diplomático junto a su hijo menor de edad.

Wilfredo Pedraza: "Estamos impedidos de apelar"

"Hoy se cumplen 17 días de la arbitraria detención judicial del expresidente Ollanta Humala Tasso. Hasta hoy a las 14 horas, aún no somos notificados con la sentencia escrita, por lo que desconocemos la integridad de sus fundamentos; y, más grave aún, estamos impedidos de apelar mientras no exista notificación escrita", escribió la defensa del expresidente en su cuenta de X el pasado 1 de mayo.

En el mismo mensaje, Pedraza expresó que "la arbitraria detención judicial del expresidente Ollanta Humala" viola el artículo 2, numeral 24, literal f de la Constitución, que establece que nadie puede ser privado de su libertad sin un mandato escrito y debidamente motivado por un juez. “Se trata de un derecho fundamental que en este caso se viola de manera irreparable desde el 15 de abril”, agregó.