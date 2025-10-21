¿Desde cuándo inicia el estado de emergencia anunciado por el presidente José Jerí en Lima y Callao?
La medida anunciada por el mandatario José Jerí se extenderá por un periodo de 30 días calendario tras la reunión con el Consejo de Ministros.
El presidente de la República, José Jerí Oré, declaró el martes 21 de octubre a Lima y Callao en estado de emergencia debido a la ola de crímenes que aqueja a la ciudadanía. En ese sentido, el mandatario precisó que esta medida inicia desde la medianoche del 22 de octubre y se extenderá por un periodo de 30 días calendario. Pese a las expectativas en torno al mensaje de la nación, Jerí no dio más detalles sobre el dictamen.
Nota en desarrollo...