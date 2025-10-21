¿Desde cuándo inicia el estado de emergencia anunciado por el presidente José Jerí en Lima y Callao?

El presidente de la República, José Jerí Oré, declaró el martes 21 de octubre a Lima y Callao en estado de emergencia debido a la ola de crímenes que aqueja a la ciudadanía. En ese sentido, el mandatario precisó que esta medida inicia desde la medianoche del 22 de octubre y se extenderá por un periodo de 30 días calendario. Pese a las expectativas en torno al mensaje de la nación, Jerí no dio más detalles sobre el dictamen.

Nota en desarrollo...