Exautoridad estuvo recluido desde 2021 en el penal de Socabaya. | Fuente: Wilder Pari / La República. | Foto: Colca Informa.

Exautoridad estuvo recluido desde 2021 en el penal de Socabaya. | Fuente: Wilder Pari / La República. | Foto: Colca Informa.

El exgobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, dejó este lunes 13 de octubre el penal de Socabaya, donde estuvo recluido desde octubre del 2021 cuando fue detenido por la presunta red de corrupción Los Hijos del Cóndor. Ahora afrontará esta investigación en libertad, en paralelo a un nuevo juicio penal por colusión.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Llica abandonó el penal de Socabaya cerca de las 11 a.m. A su salida fue recibido por sus familiares y algunos simpatizantes. Aprovechó para dar breves declaraciones a la prensa.

TE RECOMENDAMOS SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver: Niños arequipeños deslumbran en casting para la película Coquito

"Estos 4 años (de cárcel) me han enseñado a estar sobrio, que como de aquí en adelante debo de estar", expresó. Vale remarcar que, en años anteriores, eran evidentes los problemas de la exautoridad con el alcohol, incluso al momento de su detención en 2021 estaba ebrio.

Elmer Cáceres Llica descartó, por el momento, volver a la política y aseguró que se enfocará en su familia y su pequeña hija. A su salida, la exautoridad vestía una chompa y zapatos manufacturados por los presos de Socabaya.

Elmer Cáceres fue recibido por familiares y algunos simpatizantes con serpentina y carteles. Foto: Colca Informa.





Situación judicial de Elmer Cáceres Llica

Aunque salió de la cárcel, la situación judicial de Elmer Cáceres Llica no ha concluido. Primero, afronta la investigación por Los Hijos del Cóndor, una presunta red de sobornos a autoridades. Por este caso fue detenido el 2021 e internado en prisión preventiva de 36 meses.

En segundo lugar, afrontará un nuevo juicio por el delito de colusión por la compra de butacas cuando era alcalde provincial de Caylloma en la gestión 2011-2014. En 2023 fue condenado a siete años de cárcel y por ello continuaba recluido a pesar del vencimiento de la prisión preventiva de Los Hijos Cóndor.

Sin embargo, la semana pasada la Corte Suprema anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio, con lo que ordenó su libertad. Según la resolución, hubo vicios procesales.