Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"
     
Política

Exgobernador de Arequipa deja la cárcel: "Estos 4 años me han enseñado a estar sobrio"

Elmer Cáceres Llica refirió que en prisión dejó sus problemas con el alcohol. Tras resolución de la Corte Suprema, en libertad afrontará la investigación por Los Hijos del Cóndor y un nuevo juicio penal.


Exautoridad estuvo recluido desde 2021 en el penal de Socabaya.
Exautoridad estuvo recluido desde 2021 en el penal de Socabaya. | Fuente: Wilder Pari / La República. | Foto: Colca Informa.

El exgobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, dejó este lunes 13 de octubre el penal de Socabaya, donde estuvo recluido desde octubre del 2021 cuando fue detenido por la presunta red de corrupción Los Hijos del Cóndor. Ahora afrontará esta investigación en libertad, en paralelo a un nuevo juicio penal por colusión.

Llica abandonó el penal de Socabaya cerca de las 11 a.m. A su salida fue recibido por sus familiares y algunos simpatizantes. Aprovechó para dar breves declaraciones a la prensa.

"Estos 4 años (de cárcel) me han enseñado a estar sobrio, que como de aquí en adelante debo de estar", expresó. Vale remarcar que, en años anteriores, eran evidentes los problemas de la exautoridad con el alcohol, incluso al momento de su detención en 2021 estaba ebrio.

Elmer Cáceres Llica descartó, por el momento, volver a la política y aseguró que se enfocará en su familia y su pequeña hija. A su salida, la exautoridad vestía una chompa y zapatos manufacturados por los presos de Socabaya.

Elmer Cáceres fue recibido por familiares y algunos simpatizantes con serpentina y carteles. Foto: Colca Informa.<br><br>

Elmer Cáceres fue recibido por familiares y algunos simpatizantes con serpentina y carteles. Foto: Colca Informa.

Situación judicial de Elmer Cáceres Llica

Aunque salió de la cárcel, la situación judicial de Elmer Cáceres Llica no ha concluido. Primero, afronta la investigación por Los Hijos del Cóndor, una presunta red de sobornos a autoridades. Por este caso fue detenido el 2021 e internado en prisión preventiva de 36 meses.

En segundo lugar, afrontará un nuevo juicio por el delito de colusión por la compra de butacas cuando era alcalde provincial de Caylloma en la gestión 2011-2014. En 2023 fue condenado a siete años de cárcel y por ello continuaba recluido a pesar del vencimiento de la prisión preventiva de Los Hijos Cóndor.

Sin embargo, la semana pasada la Corte Suprema anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio, con lo que ordenó su libertad. Según la resolución, hubo vicios procesales.

La gran celebración de la lengua española en Arequipa, por Santiago Muñoz Machado

La gran celebración de la lengua española en Arequipa, por Santiago Muñoz Machado

Santiago Muñoz Machado: "La RAE cree que la fórmula masculino genérico no es una agresión al sexo femenino"

Santiago Muñoz Machado: “La RAE cree que la fórmula masculino genérico no es una agresión al sexo femenino”

Puerto del sur del Perú se consolida como hub clave con US$700 millones de inversión: mueve mitad del cobre exportado de nuestro país

Puerto del sur del Perú se consolida como hub clave con US$700 millones de inversión: mueve mitad del cobre exportado de nuestro país

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

José Jerí EN VIVO: presidente lleva más de 80 horas sin tomar juramento de sus nuevos ministros

José Jerí EN VIVO: presidente lleva más de 80 horas sin tomar juramento de sus nuevos ministros

Alcaldes y gobernadores renuncian para postular a las Elecciones 2026 EN VIVO: la lista de autoridades que dejan sus cargos

Alcaldes y gobernadores renuncian para postular a las Elecciones 2026 EN VIVO: la lista de autoridades que dejan sus cargos

Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de José Jerí: "Es un títere. Exijamos su renuncia"

Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de José Jerí: "Es un títere. Exijamos su renuncia"

César Acuña renuncia al Gobierno Regional de La Libertad y anuncia que postulará a la presidencia del Perú

César Acuña renuncia al Gobierno Regional de La Libertad y anuncia que postulará a la presidencia del Perú

Rosa María Palacios ante falta de gabinete: "Jerí no puede hacer nada jurídicamente válido sin un refrendo ministerial"

Rosa María Palacios ante falta de gabinete: “Jerí no puede hacer nada jurídicamente válido sin un refrendo ministerial”

Rafael López Aliaga mintió, dijo que no postularía a las Elecciones 2026: "Mi palabra vale oro"

Rafael López Aliaga mintió, dijo que no postularía a las Elecciones 2026: "Mi palabra vale oro"

