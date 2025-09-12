El equipo de serenazgo capturó a los tres hampones implicados en el asalto y posterior ataque a un sereno. Foto: Composición LR/BuenosDíasPerú

La noche del jueves 11 de septiembre, un sereno de la Municipalidad de Puente Piedra terminó herido luego de recibir un impacto de bala durante una persecución a un grupo de delincuentes que habían robado la camioneta a un padre de familia que se encontraba en la puerta del colegio de su hija a la espera de su salida.

El hecho inició cuando los criminales armados sorprendieron al padre de familia en las afueras del colegio de su hija. Le quitaron la llave de la camioneta y la abordaron para darse a la fuga. Tras ello, la víctima dio aviso al personal de serenazgo del distrito.

Delincuentes roban camioneta de padre de familia y disparan contra sereno

Al conocer el robo, el serenazgo de Puente Piedra se comunicó con la Policía Nacional para coordinar el operativo y aplicar el plan cerco. Por ello, en medio de la persecución, uno de los hampones abrió fuego directamente contra un sereno y huyó de la escena.

Pese al ataque, el ladrón fue capturado por las autoridades minutos después de abrir fuego. Sin embargo, el hampón no tenía el arma con la que disparó al oficial. De acuerdo con la información policial, esta habría sido arrojada antes de que sea intervenido.

Detienen a los criminales implicados

Afortunadamente, la bala solo rozó el brazo del sereno, quien estuvo frente a frente con el delincuente. Durante esa misma noche, los dos cómplices del responsable también fueron detenidos y se recuperó la camioneta robada. Del mismo modo, se identificó a los criminales y sus antecedentes.

Hugo Chang (38): Tráfico ilícito de drogas en 2013.

Anthony Murga (30): Ingreso al penal en 2023 por robo agravado de vehículos.

Renzo Silva (34): Ingreso penal en 2011, 2019 y 2023 por el delito contra el patrimonio y robo agravado.

Canal de ayuda

