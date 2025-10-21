Extorsionadores queman mototaxi en Cercado de Lima y dejan amenaza firmada por alias ‘Tito’: "A la próxima mataré a un chofer"

El nombre del peligroso extorsionador alias 'Tito' volvió a salir a la luz la madrugada del martes 21 de octubre, cuando una mototaxi fue incendiada por presuntos extorsionadores en la cuadra 6 del jirón Conde de la Vega, en el Cercado de Lima. El ataque, perpetrado mientras la mayoría de vecinos dormía, redujo el vehículo a cenizas y dejó como rastro una escalofriante nota de amenaza firmada con el alias del temido delincuente.

Fueron los propios vecinos quienes intentaron apagar las llamas, sin embargo, el fuego se propagó con rapidez. En la zona suelen estacionarse varias mototaxis, pero la persona encargada de la seguridad no advirtió la presencia de los delincuentes. Tras el ataque, estos dejaron una carta amenazante firmada por alias 'Tito' , un conocido extorsionador que opera desde prisión.

Amenaza a transportistas

“Para todos los mototaxistas de Cercado de Lima, esta es una advertencia para los que no están en línea. A la próxima mataré a un chofer. Atentamente alias 'Tito' , se lee en el mensaje encontrado junto a los restos del vehículo.

De acuerdo con la Policía Nacional, la víctima del atentado había dejado de pagar el cupo diario de cinco soles que exigía la organización criminal liderada por 'Tito' . El mototaxista, que no se dedica exclusivamente a este servicio y trabaja de manera informal, decidió suspender los pagos, lo que habría motivado el ataque.

La familia del afectado se encuentra atemorizada y bajo resguardo, mientras la mototaxi fue trasladada a la comisaría Conde de la Vega, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes.

'Tito', el extorsionador que opera desde prisión

Pese a estar recluido desde noviembre de 2024 en el penal de Aucallama, Miguel Ángel Marín Mazzetti, alias 'Tito' , continúa operando con impunidad. Según las investigaciones, el interno mantiene contacto con sus cómplices a través de repetidores que burlan los bloqueadores de señal del establecimiento penitenciario.

Desde su celda, 'Tito' ha ordenado ataques con explosivos, incendios de combis y asesinatos de transportistas que se negaron a pagar cupos. En agosto de este año, envió un artefacto explosivo a combis de la ruta Lima–Callao, reforzando su control sobre el transporte informal.

Una característica que facilitó su identificación fue su “firma criminal”: siempre deja mensajes amenazantes con su alias tras cada atentado, una marca de poder y terror dentro del rubro del transporte público.

Impunidad y falta de control penitenciario

La operación continua de 'Tito' desde prisión ha desatado críticas hacia el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Hasta la fecha, las autoridades no han explicado cómo el interno mantiene comunicación con el exterior, ni qué medidas se han tomado para cortar la red de extorsión que lidera.

La banda de Marín Mazzetti ha sido vinculada con al menos ocho asesinatos, incendios de vehículos y extorsiones a pequeños comerciantes. Su influencia ha generado un clima de miedo entre los transportistas, quienes denuncian que los ataques han provocado incluso el aumento de tarifas en algunas rutas.

Mientras tanto, el atentado en el jirón Conde de la Vega se suma a la lista de ataques que evidencian el crecimiento de la criminalidad y la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de control en los penales del país.