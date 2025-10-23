HOYSuscripcion LR Focus

Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

Las víctimas fueron interceptadas por tres delincuentes encapuchados, quienes intentaron robarles sus pertenencias. Las cámaras de seguridad captaron a uno de los sujetos con un cuchillo.

Los sujetos huyeron caminando luego de asesinar a las dos mujeres que regresaban a su domicilio en SJL. Foto: Composición LR
Los sujetos huyeron caminando luego de asesinar a las dos mujeres que regresaban a su domicilio en SJL. Foto: Composición LR

Durante la madrugada del jueves 23 de octubre, dos mujeres, identificadas como Liyzy Espinoza Harter (30) y su madre, Diana Harter Portilla (53), fueron asesinadas con un cuchillo por delincuentes en la Calle Los Ébanos, en el distrito de San Juan de Lurigancho. De acuerdo al reporte de la Policía Nacional, las víctimas fueron interceptadas por los hampones cuando regresaban a su vivienda.

Según precisaron los testigos del crimen, las mujeres se resistieron al robo de sus pertenencias. Ante ello, los delincuentes las atacaron con un cuchillo en reiteradas ocasiones antes de huir. Pese a que las cámaras de seguridad no captaron el momento del ataque, sí visualizan a los criminales con el arma blanca.

Dos mujeres asesinadas en pleno estado de emergencia

La información policial señala que Liyzy Espinoza (30) falleció tras ser apuñalada por los criminales encapuchados. En tanto, Diana Harter (53), madre de Liyzy, fue trasladada al Hospital de Canto Grande, en donde lamentablemente llegó sin vida. El hecho se enmarca en pleno estado de emergencia anunciado por el mandatario del Perú, José Jerí, como medida para combatir la creciente ola delincuencial.

Hasta la zona llegaron peritos de criminalística, agentes de la comisaría de La Huayrona y la expareja de Diana, quien confirmó que ambas eran madre e hija. Las cámaras de seguridad captaron la fuga de los dos atacantes y serán clave para su identificación y captura. Cabe resaltar que en las imágenes se visualiza a tres sujetos encapuchados, quienes huyen de la zona caminando luego del crimen.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

