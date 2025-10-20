HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Se presentaba como empresario exitoso, pero era cabecilla extorsionador: así operaba alias "Chino Verde" en Trujillo

Investigaciones indican que la banda obtenía más de S/ 6 millones mensuales mediante amenazas y asesinatos, además de tener infiltrados dentro de la Policía Nacional que protegían sus operaciones.

La policía considera que alias "Chino Verde" operaba con efectivos policiales infiltrados en Trujillo. Foto: Composición LR
La policía considera que alias "Chino Verde" operaba con efectivos policiales infiltrados en Trujillo. Foto: Composición LR

Carlos Vásquez Ávalos, alias "Chino Verde", se presentaba como un ostentoso empresario rodeado de fiestas, orquestas y joyas. Sin embargo, las investigaciones policiales señalan que Vásquez era la cabeza de una organización criminal dedicada a la extorsión y el sicariato en Trujillo, en la región de La Libertad.

La organización criminal que lideraría alias "Chino Verde" son Los Letales del Norte, Nueva Generación. Esta red pretendía dominar La Libertad por medio de amenazas y asesinatos. De acuerdo con la Policía Nacional, la banda obtenía más de S/ 6 millones al mes producto de las extorsiones a transportistas y comerciantes. Además, había infiltrado a efectivos policiales que los blindaban evitando operativos.

lr.pe

Alias "Chino Verde": presunto cabecilla extorsionador había sido detenido en enero

Carlos Ávalos había sido detenido en enero, pero liberado tiempo después por falta de pruebas. Ante ello, alias "Chino Verde" volvió al radar de la División de Investigaciones Especiales por liderar, presuntamente, una red de extorsión, tráfico de terrenos y asesinatos, según precisó el informe periodístico.

En sus redes sociales, la pareja de Ávalos, Claudia Segura Felipe, mostraban una vida llena de lujos como viajes a Paraguay, Panamá, Chile, España, Estados Unidos y Egipto, algo que sería financiado con dinero ilegal, según información de la Policía Nacional. "Sabemos que registran viajes al extranjero constantemente y publicaban una vida que cualquiera envidiaría", sostuvo el Cnel. PNP Johnny Huamán, jefe de la División de Investigación Criminal de Trujillo, para Cuarto Poder.

Por ello, las autoridades consideran que el centro de operaciones de Ávalos era un restobar en El Porvenir, en donde celebraban sus eventos constantemente. Desde allí, la policía presume que se coordinaban amenazas, cobros de cupos y ataques a mano armada por parte de Los Letales del norte, nueva generación. "Esta organización tendría el mismo nivel que Los Pulpos y la Nueva Jauría", acotó el Cnel. PNP.

PUEDES VER: Triple asesinato atribuido a “Pequeño J” fue por robo de 400 kgs. de cocaína

lr.pe

Policías presuntamente infiltrados en la banda criminal

Las investigaciones policiales señalan que el suboficial Óscar Paredes Crispín, agente de investigación, no solo enseñaba a disparar al hijo del cabecilla, sino también era cuñado de Celso Moreno Cabrera, alias "Gringo", líder máximo de la banda criminal. Además, Paredes habría participado facilitando datos de víctimas antes de ser asesinados.

Del mismo modo, se detuvo al suboficial Daniel Reyes Morales, de la División de Investigación Criminal de Virú, quien filtraba información clave a la banda extorsiva. Según indicaron las autoridades, este sujeto era cercano a otro miembro de la red delictiva y colaboraba desde la propia institución policial.

