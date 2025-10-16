Joven de 16 años logra primer puesto en Ingeniería de Minas en examen de admisión de la UNMSM | Foto: composición LR

Joven de 16 años logra primer puesto en Ingeniería de Minas en examen de admisión de la UNMSM | Foto: composición LR

A sus 16 años, Calet Rupay Quispe logró lo que muchos jóvenes sueñan: ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Pero no solo consiguió una vacante, sino que obtuvo el primer puesto en Ingeniería de Minas durante el examen de admisión 2026-I, realizado el pasado 5 de octubre.

Hijo de una vendedora de verduras y un trabajador independiente, Calet vive en Carabayllo y aún cursa el quinto año de secundaria en el colegio Juan Pablo Peregrino. Orgulloso de sus padres y del esfuerzo que realizaron para apoyarlo, el joven recordó con emoción el momento en que conoció los resultados: “Lo primero que hice fue saltar de alegría, llorar un poco y avisarle a mis padres que había logrado el ingreso (...). También se pusieron a llorar de tanta emoción”, contó a La República

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Así logró ser el primero en Ingeniería de Minas en San Marcos

A diferencia de otros postulantes, Calet asegura que su preparación se basó en la disciplina y el equilibrio. “Estudiaba de ocho de la mañana a dos de la tarde, y en las tardes reforzaba algunos temas”, explica. Sin embargo, su estrategia tenía un detalle peculiar: se tomaba pausas de unas horas para descansar y despejar la mente.

“Me tomaba unas horas para descansar. No días, sino horas. Eso me ayudó a no cansarme y seguir concentrado”, comentó. Para él, esos breves descansos eran esenciales para retener la información. “No siempre ser constante porque sueles cansarte y demanda mucho esfuerzo, pero si eres perseverante y también tomas unos descansos en ciertos momentos te puede ir mejor”, añadió.

Aunque dedica muchas horas al estudio, Calet también se da tiempo para relajarse. “A veces juego fútbol con mis amigos, con mis compañeros de clase, también escucho música, veo series —me gustan mucho las series— y suelo cantar”, contó. Para él, la clave está en mantener la mente despejada y el ánimo alto: “Siempre hay que estar feliz, no muy serios o rígidos. Siempre para hacer una broma con mis amigos, porque así somos; los jóvenes tenemos que reírnos, hacer chistes”.

Joven de 16 años obtiene el primer puesto en examen de admisión San Marcos 2026

Calet siempre destacó en los cursos de ciencias. “Mis favoritos son física y química”, comenta. Sin embargo, admite que algunas materias le resultaron más desafiantes: “Los cursos de letras, no era mi fuerte, pero tenía que estar leyendo siempre”.

El interés por la minería nació en él desde pequeño. “Siempre me gustaron los números y los cursos de física y química. (...) Desde niño soñaba con ser ingeniero de minas”, explica. Su esfuerzo constante le permitió alcanzar 1.316 puntos, el más alto en su especialidad.

Eligió San Marcos porque admira su historia y excelencia académica. “Siempre me llamó la atención su campus, sus buenos alumnos. Quería ser parte de esa universidad”. A pesar de disfrutar de momentos de distracción y deporte con sus amigos, Caleb reconoce que ahora debe concentrarse en estudiar y prepararse para el próximo ciclo 2026.

Caleb Rupay destaca su esfuerzo familiar y perseverancia

Su madre, quien trabaja en el mercado Virgen de las Mercedes en Carabayllo, y su padre, albañil, fueron su principal motivación. “Mis padres no son profesionales. Yo deseo, desde lo más profundo de mi corazón, apoyarlos económicamente, mantenerlos sanos. Estoy muy agradecido con ellos. Esta es mi manera de agradecerlos”, contó Caleb.

Antes de iniciar su vida universitaria, Caleb dejó un consejo para quienes se preparan para postular: “Sean perseverantes. No todo sale a la primera. Hay que mantenerse firmes en la batalla y no rendirse”. El joven tiene expectativas muy altas para comenzar a estudiar en la decana de América y prepararse para su nuevo año académico.