HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ernesto Álvarez es el nuevo premier del gabinete de José Jerí
Ernesto Álvarez es el nuevo premier del gabinete de José Jerí     Ernesto Álvarez es el nuevo premier del gabinete de José Jerí     Ernesto Álvarez es el nuevo premier del gabinete de José Jerí     
Sociedad

Joven de San Juan de Lurigancho ingresó a segundo puesto de Medicina en UNMSM y revela su método de estudio: “No me amanecía”

El joven Fernando Rafael Guisgueta Olivas, de 19 años y proveniente de SJL, dedicó más de un año y medio a una rigurosa preparación, apoyado por sus padres. Su método de estudio incluyó horarios y descansos estratégicos.

El estudiante de 19 años, Fernando Rafael Guisgueta Olivas, ingresó al segundo puesto en Medicina Humana a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con un puntaje de 1642.000.
El estudiante de 19 años, Fernando Rafael Guisgueta Olivas, ingresó al segundo puesto en Medicina Humana a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con un puntaje de 1642.000. | Foto: Composición LR/ Andina/ Difusión

Fernando Rafael Guisgueta Olivas nació en Huánuco, tiene 19 años y pasó gran parte de su vida en San Juan de Lurigancho (SJL). Nunca imaginó que ingresaría en el segundo puesto de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) con un puntaje de 1642.000. El día del examen de admisión coincidió con su cumpleaños y, según declaró a La República, su mayor regalo fue ingresar a la Decana de América. Tanto sus padres como él lloraron de emoción al ver los resultados de su ingreso.

Desde niño, cuando estaba en el colegio, a Fernando le interesaron las matemáticas, sobre todo la geometría. "Me gustaba resolver ejercicios", señaló. A medida que fue creciendo, su gusto por los números se fue forjando. Cuando estaba por finalizar la escuela en Trilce, el joven de SJL decidió prepararse para ingresar a la UNMSM. Pasó por la academia de su mismo centro educativo, luego por la Pre-San Marcos y finalmente por la Academia Vonex, siguiendo un rígido método de estudio.

TE RECOMENDAMOS

REGRESA DELIA ESPINOZA, SE VA ACUÑA Y PRESIDENTE SIN MINISTROS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Promoción completa de colegio en El Agustino logra ingresar a San Marcos con novedoso método: "Dividimos las aulas"

lr.pe

¿Cuál fue el método de estudio de Fernando Rafael Guisgueta Olivas para ingresar a la UNMSM?

A Fernando Rafael Guisgueta Olivas le tomó poco más de un año y medio ingresar a San Marcos. Según reveló, al principio no tenía una metodología en particular, por lo que le costó entrar a la carrera. Pero luego adoptó un método de estudio bastante disciplinado para alcanzar una vacante en la carrera más demandada de este centro educativo. "Me puse un horario. Era estudiar tres horas seguidas, hasta cuatro, luego descansar 20 minutos. Y después, volver a empezar los temas de menor a mayor nivel. Así, poco a poco", confesó. Además, se apoyaba aprendiendo con otros compañeros durante sus jornadas de estudio y utilizando libros de química, biología y separatas de la Pre.

Sus padres, que además son médicos (su papá es médico pediatra y su mamá enfermera), fueron un apoyo importante durante su preparación. Ellos lo inspiraron a seguir la carrera de medicina y lo alentaron en los momentos más complicados. Fernando mencionó que hubo situaciones en las que pensaba que estaba perdiendo el tiempo durante su formación para ingresar, por lo que sus papás fueron un gran soporte. "Si no fuera por ellos, no estaría aquí, en San Marcos", relató.

Fernando Rafael Guisgueta Olivas reveló que no se desvelaba durante sus horas de estudio y que sus padres fueron una gran inspiración para que eligiera estudiar medicina en la UNMSM. Foto: Academia Vonex

Fernando Rafael Guisgueta Olivas reveló que no se desvelaba durante sus horas de estudio y que sus padres fueron una gran inspiración para que eligiera estudiar medicina en la UNMSM. Foto: Academia Vonex

PUEDES VER: Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: consulta quiénes ingresaron y puntajes oficiales de Medicina este 12 de octubre

lr.pe

A diferencia de otros estudiantes, Fernando no se desvelaba durante sus sesiones de estudio, pues siempre priorizó descansar y comer bien en todo momento. "No me amanecía. Desvelarte tres o cuatro horas te puede hacer perder tiempo de estudio al día siguiente", precisó. Entre los cursos que más le costó estudiar estaban geografía y filosofía.

¿Cuál es el más grande sueño de Fernando Rafael Guisgueta Olivas?

Si bien Fernando Guisgueta espera descubrir su especialización durante el proceso, su más grande sueño lo tiene claro: fundar su propia clínica en Perú. Espera lograrlo una vez finalice la carrera y haya elegido bien la especialidad que lo acompañará durante toda su etapa en San Marcos. Finalmente, cuando no está estudiando, Fernando disfruta pasar tiempo con su mascota, conversar con sus padres y su hermano, y también jugar al fútbol con sus amigos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: consulta quiénes ingresaron y puntajes oficiales de Medicina este 12 de octubre

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: consulta quiénes ingresaron y puntajes oficiales de Medicina este 12 de octubre

LEER MÁS
Dos promociones de colegio en Carabayllo ingresan a San Marcos 2026: primer puesto logra más de 1.400 puntos

Dos promociones de colegio en Carabayllo ingresan a San Marcos 2026: primer puesto logra más de 1.400 puntos

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora comienza el paro nacional del 15 de octubre? Puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

¿A qué hora comienza el paro nacional del 15 de octubre? Puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

LEER MÁS
Promoción completa de colegio en El Agustino logra ingresar a San Marcos con novedoso método: "Dividimos las aulas"

Promoción completa de colegio en El Agustino logra ingresar a San Marcos con novedoso método: "Dividimos las aulas"

LEER MÁS
Capturan a 15 policías peruanos vinculados a sicariato, tráfico de drogas y extorsión: integrarían banda criminal Los Piratas

Capturan a 15 policías peruanos vinculados a sicariato, tráfico de drogas y extorsión: integrarían banda criminal Los Piratas

LEER MÁS
¿Mañana hay paro en Lima? Esto es todo lo que se sabe de la protesta convocada para este 15 de octubre

¿Mañana hay paro en Lima? Esto es todo lo que se sabe de la protesta convocada para este 15 de octubre

LEER MÁS
Paro nacional EN VIVO este 15 de octubre: hora de inicio, suspensión de clases y rutas afectadas por la marcha

Paro nacional EN VIVO este 15 de octubre: hora de inicio, suspensión de clases y rutas afectadas por la marcha

LEER MÁS
Paro Nacional del 15 de octubre: ¿Habrá clases presenciales o virtuales? Minedu aclara dudas ante movilizaciones

Paro Nacional del 15 de octubre: ¿Habrá clases presenciales o virtuales? Minedu aclara dudas ante movilizaciones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

Pagos MPPE información de HOY, 14 de octubre: Bono de Guerra para docentes y aumentos del Ministerio de Educación en Venezuela

Ernesto Álvarez es el nuevo primer ministro del gabinete de José Jerí

Sociedad

Minedu otorgará nuevos beneficios a docentes universitarios: CTS, asignaciones y subsidio por luto y sepelio

Rafael López Aliaga renunció a la alcaldía de Lima sin cumplir 25 promesas de su plan de gobierno municipal

¿Cómo va el paro nacional del 15 de octubre? Desvíos, puntos de concentración, horarios en Lima y otras regiones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

Ernesto Álvarez es el nuevo primer ministro del gabinete de José Jerí

Paro nacional del 15 de octubre EN VIVO: marcha contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025