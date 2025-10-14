El estudiante de 19 años, Fernando Rafael Guisgueta Olivas, ingresó al segundo puesto en Medicina Humana a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con un puntaje de 1642.000. | Foto: Composición LR/ Andina/ Difusión

El estudiante de 19 años, Fernando Rafael Guisgueta Olivas, ingresó al segundo puesto en Medicina Humana a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con un puntaje de 1642.000. | Foto: Composición LR/ Andina/ Difusión

Fernando Rafael Guisgueta Olivas nació en Huánuco, tiene 19 años y pasó gran parte de su vida en San Juan de Lurigancho (SJL). Nunca imaginó que ingresaría en el segundo puesto de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) con un puntaje de 1642.000. El día del examen de admisión coincidió con su cumpleaños y, según declaró a La República, su mayor regalo fue ingresar a la Decana de América. Tanto sus padres como él lloraron de emoción al ver los resultados de su ingreso.

Desde niño, cuando estaba en el colegio, a Fernando le interesaron las matemáticas, sobre todo la geometría. "Me gustaba resolver ejercicios", señaló. A medida que fue creciendo, su gusto por los números se fue forjando. Cuando estaba por finalizar la escuela en Trilce, el joven de SJL decidió prepararse para ingresar a la UNMSM. Pasó por la academia de su mismo centro educativo, luego por la Pre-San Marcos y finalmente por la Academia Vonex, siguiendo un rígido método de estudio.

¿Cuál fue el método de estudio de Fernando Rafael Guisgueta Olivas para ingresar a la UNMSM?

A Fernando Rafael Guisgueta Olivas le tomó poco más de un año y medio ingresar a San Marcos. Según reveló, al principio no tenía una metodología en particular, por lo que le costó entrar a la carrera. Pero luego adoptó un método de estudio bastante disciplinado para alcanzar una vacante en la carrera más demandada de este centro educativo. "Me puse un horario. Era estudiar tres horas seguidas, hasta cuatro, luego descansar 20 minutos. Y después, volver a empezar los temas de menor a mayor nivel. Así, poco a poco", confesó. Además, se apoyaba aprendiendo con otros compañeros durante sus jornadas de estudio y utilizando libros de química, biología y separatas de la Pre.

Sus padres, que además son médicos (su papá es médico pediatra y su mamá enfermera), fueron un apoyo importante durante su preparación. Ellos lo inspiraron a seguir la carrera de medicina y lo alentaron en los momentos más complicados. Fernando mencionó que hubo situaciones en las que pensaba que estaba perdiendo el tiempo durante su formación para ingresar, por lo que sus papás fueron un gran soporte. "Si no fuera por ellos, no estaría aquí, en San Marcos", relató.

Fernando Rafael Guisgueta Olivas reveló que no se desvelaba durante sus horas de estudio y que sus padres fueron una gran inspiración para que eligiera estudiar medicina en la UNMSM. Foto: Academia Vonex

A diferencia de otros estudiantes, Fernando no se desvelaba durante sus sesiones de estudio, pues siempre priorizó descansar y comer bien en todo momento. "No me amanecía. Desvelarte tres o cuatro horas te puede hacer perder tiempo de estudio al día siguiente", precisó. Entre los cursos que más le costó estudiar estaban geografía y filosofía.

¿Cuál es el más grande sueño de Fernando Rafael Guisgueta Olivas?

Si bien Fernando Guisgueta espera descubrir su especialización durante el proceso, su más grande sueño lo tiene claro: fundar su propia clínica en Perú. Espera lograrlo una vez finalice la carrera y haya elegido bien la especialidad que lo acompañará durante toda su etapa en San Marcos. Finalmente, cuando no está estudiando, Fernando disfruta pasar tiempo con su mascota, conversar con sus padres y su hermano, y también jugar al fútbol con sus amigos.

