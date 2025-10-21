Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

Al igual que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien señaló, sin pruebas, que los manifestantes más violentos eran los de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el congresista Jorge Montoya brindó expresiones que estigmatizan, nuevamente, a los estudiantes de la Decana de América. Dijo esto tras ser consultado sobre las protestas de la semana pasada que terminaron con el asesinato del joven Eduardo Ruiz Sanz.

“Lo que ha habido es un acto violentista. Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos y vean cómo amenazan a los profesores para que se plieguen a su lado. Si no reconocemos que estamos en esta situación, estamos perdidos”, respondió el parlamentario de Honor y Democracia, sin sustentos algunos.

En otro momento, dejó a entrever que apoya a su colega fujimorista, Fernando Rospigliosi, quien, el último lunes, ofendió a los familiares de Eduardo Ruiz al señalar que el músico urbano se hacía llamar ‘terruco’ cuando su nombre artístico era ‘Trvko’. “Respaldo cualquier calificativo que demuestre que, claramente, se está haciendo lo que dice el calificativo”, dijo.

El jueves pasado, el parlamentario también respaldó al ministro del Interior que acusó de violentos a los estudiantes sanmarquinos. “Lo que dijo es cierto. Ha habido esos cartelones identificando que pertenecían a la universidad de San Marcos (…) La ciudadanía debe saber quiénes protestan. No son gente que lo hace con la cara tapada y la capucha. Un universitario no protesta de esa forma”, indicó.

Sin embargo, el titular del Mininter tuvo que pedir disculpas a los estudiantes de la Decana de América por los términos ofensivos. Hizo eso luego de los diversos pronunciamientos de autoridades, egresados y alumnos de la San Marcos.