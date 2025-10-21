HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Más de 80 conductores de los buses de Translicsa suspenden servicio tras tercer atentado del año en San Martín de Porres

Algunos buses se encuentran circulando con normalidad. En tanto, PNP custodia el paradero, mientras se reporta que los agresores fueron dos hombres en moto que dispararon al menos siete balas contra el vehículo.

Chofer salva de morir tras nuevo atentado contra bus de empresa Translicsa en San Martín de Porres. Foto: Silvana Quiñonez/ La República.
Chofer salva de morir tras nuevo atentado contra bus de empresa Translicsa en San Martín de Porres. Foto: Silvana Quiñonez/ La República.

En la madrugada de este martes 21 de octubre, un bus de la empresa Translicsa fue atacado a balazos mientras regresaba a su paradero en San Martín de Porres. El conductor, identificado como Gregorio (75) y que se encontraba solo en la unidad, logró salir ileso de la ráfaga de disparos. Este sería el tercer atentado que sufre la empresa en lo que va del año, uno registrado en abril y otro en septiembre, por lo que los conductores han decidido acatar un apagado de motores para exigir mayores medidas de seguridad contra la ola de extorsión que aqueja al gremio.

El último incidente descrito ocurrió en la intersección de la avenida Eucaliptos con la avenida Sol de Naranjal. Según la versión del chofer, habrían sido dos personas a bordo de una moto lineal quienes dispararon al menos siete veces contra el bus, impactando en la parte posterior cerca de la placa.

"No podemos trabajar"

Tras los hechos, más de 80 conductores de la empresa Translicsa han decidido no salir a trabajar hoy 21 de octubre, con el fin de exigir mayores medidas de seguridad para el sector. Asimismo, agentes policiales de la unidad de élite 'Los Halcones' se encuentran custodiando el paradero final.

El conductor presente en el atentado registrado esta madrugada informó a La República que no sería la primera vez que la empresa sufre ataques con armas de fuego. Además, aclaró que hace un mes recién se reincorporó al trabajo, por lo que no pudo precisar los montos que la empresa paga actualmente a los extorsionadores.

Enfatizó que antes del ataque, los pistoleros ya se hallaban esperándolo para dispararle a bus, aprovechando que la zona tiene poca iluminación y el suelo es de tierra. "Las autoridades competentes deberían estar al tanto de estas cosas. No queremos que se mueran varios choferes en este problema de balas. No podemos trabajar. Tiraron siete balas al carro", declaró Gregorio.

Empresa sufre tercer ataque en lo que va del 2025

En abril de este año, la empresa sufrió otro atentado en el cruce de las avenidas El Sol de Naranjal y Eucaliptos, en el distrito de San Martín de Porres (SMP). En esa ocasión, el delincuente grabó el hecho y difundió el video en redes sociales.

En septiembre, los criminales también dispararon contra una unidad, obligando al chofer a detenerse y despojando a los pasajeros de sus pertenencias. Hasta el momento, se desconoce cuál sería la banda criminal que estaría detrás de estos ataques extorsivos. Conductores exigen garantías para continuar trabajando en su ruta que va desde el cerro Candela hasta el emporio comercial de Gamarra.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

