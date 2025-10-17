HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas de Lima y Callao anuncian medida de protesta en rechazo a los recientes hechos de violencia

Gremios anunciaron un apagado de motores por tres minutos, en rechazo al asesinato del chofer de una combi en Lurín, así como a la muerte de Eduardo Ruiz durante las protestas del pasado 15 de octubre.

Transportistas anuncian medida de protesta tras reciente hecho de violencia en Lurín. Foto: Composición LR
Ante los recientes hechos de violencia que han enlutado a diversas familias del sector, los gremios de transporte urbano de Lima y Callao expresaron su rechazo mediante un pronunciamiento público. A través de un comunicado, las empresas que integran los conos Norte, Sur, Este y Centro anunciaron la realización de un acto simbólico en señal de duelo y solidaridad.

De acuerdo con el comunicado, los transportistas realizarán este viernes 17 de octubre a las 12:00 p. m. un “apagado de motores” durante tres minutos, como muestra de respeto hacia las víctimas y de rechazo a la violencia que a diario azota al país. La medida busca generar reflexión y promover la unión frente a estos hechos.

Transportistas de Lima y Callao convocan apagado de motores por tres minutos

El documento, difundido bajo el nombre de “Tu Transporte Unido”, señala que la acción se realizará por el asesinato del chofer y su copiloto del transporte urbano en el distrito de Lurín. Asimismo, en el escrito, los gremios expresaron su solidaridad con los familiares del joven Eduardo Ruiz, más conocido como “Trvko”, fallecido durante las manifestaciones del miércoles 15 de octubre contra el gobierno de José Jerí y el Congreso.  

En el pronunciamiento, los representantes del transporte urbano invocaron a la ciudadanía a acompañarlos con un breve apagado de motores, bocinas o cacerolazos “como acto de respeto hacia las víctimas de la violencia”.

Finalmente, señalaron que, pese a los acuerdos ya sostenidos con las autoridades “no aceptarán más muertes ni actos violentos en la ciudad”.

Asesinan a chofer y copiloto de combi en Lurín

En la noche del jueves 16 de octubre, un ataque contra una unidad de transporte en la ruta Chepén–Lurín dejó sin vida a un chofer y su copiloto, a la altura del paradero La Virgen. El hecho ocurrió mientras el Gobierno evaluaba declarar el estado de emergencia en Lima Metropolitana.

Según testigos, una motocicleta habría seguido a la unidad durante su último recorrido. Cuatro pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados a un centro de salud cercano. La Policía Nacional del Perú cercó la zona para iniciar las investigaciones.

Compañeros de las víctimas indicaron que, desde hace semanas, varios conductores del sector venían recibiendo amenazas y pagos extorsivos, sin que se hayan adoptado medidas de protección. Tras lo ocurrido, los gremios convocaron el acto simbólico de este viernes como un llamado a la paz y la justicia.

