Fiscalía intentó encarcelar a manifestante con discapacidad intelectual que fue detenido en la marcha del 15 de octubre | Foto: X.

Durante la marcha del 15 de octubre, Wilfredo Huertas Vidal, quien padece una discapacidad intelectual leve acreditada por el Centro de Educación Básica Especial Fernando Carbajal Segura, fue arrestado por agentes policiales cuando protestaba en el centro de Lima, en medio de una jornada marcada por la represión y el fallecimiento del joven Mauricio Ruiz.

De acuerdo con su abogado Jesús Barboza, la Fiscalía pidió nueve meses de prisión preventiva bajo tres cargos especificados en el artículo 315 del Código Penal. Sin embargo, hoy 19 de octubre, tras cuatro días recluido, el juez penal desestimó el requerimiento y dispuso su libertad con comparecencia simple.

¿Por qué fue detenido Wilfredo Huertas Vidal y de qué cargos se le acusa?

El miércoles 15 de octubre, Wilfredo Huertas Vidal, de 28 años y natural de Barranca, asistió con un grupo de amigos a la marcha contra el Gobierno interino de José Jerí sin imaginar que esa noche sería detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). En conversación con La República, su defensa, Jesús Barboza, señaló que su patrocinado fue arrestado cuando participaba de manera pacífica en la manifestación.

“Él participaba de manera constitucional y legal, y consecuentemente unos efectivos policiales, que han sido cuestionados en su identidad porque al parecer estaban de civil, lo retuvieron entre 7 personas y lo llevaron a la comisaria. Producto de ello y a raíz de los golpes que habría recibido fue detenido desde esa fecha. El fiscal no ordenó su libertad, más bien pidió su prisión preventiva”, señaló.

Huertas Vidal estuvo recluido en la División de Asuntos Sociales de la PNP, en el distrito del Rímac, donde se suele retener de forma transitoria a las personas detenidas por disturbios, especialmente durante manifestaciones. El Ministerio Público imputó al joven los delitos de disturbios, violencia y resistencia a la autoridad, además de lesiones en agravio de un policía, quien supuestamente se encontraría hospitalizado. No obstante, el abogado Barboza subrayó que la Fiscalía no presentó pruebas concretas que acrediten la participación directa de su defendido en las acusaciones.

“Esos son los 3 delitos imputados, pero ninguno de ellos ha sido probado en su extremo mínimo si quiera y no existe ningún elemento grave ni fundado de convicción para que pueda él siquiera ser citado con comparecencia con restricciones”, enfatizó.

Constancia que acredita que Wilfredo Huertas estudió en el Centro de Educación Básica Especial Fernando Carbajal Segura. Foto: La República.

Fiscalía pidió prisión preventiva contra Wilfredo Huertas

Barboza reveló a este medio que la Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva para el joven manifestante, pese a su condición de discapacidad. El pedido fue declarado infundado por el Poder Judicial, al determinar que no existían elementos graves de convicción.

“Absolutamente ninguno de los argumentos ha sido amparado y ni siquiera se le ha dado una comparecencia con restricciones, se le ha dado una comparecencia simple y ya está gozando de su libertad con todos sus compañeros (…). Es probable que la Fiscalía archive la investigación porque ni siquiera han apelado, la fiscal no ha apelado”, sostuvo.

El abogado destacó que durante la audiencia se acreditó que su cliente sufre de retardo mental leve a través de documentos oficiales, como una constancia de estudio del Centro de Educación Básica Especial Fernando Carbajal Segura, donde cursó segundo grado de primaria en 2008. “Esos elementos fueron ofrecidos por la defensa técnica. Su DNI, su situación médica, los medicamentos que consume y consecuentemente se ha probado y desacreditado los supuestos elementos de convicción del Ministerio Público”.

Golpes de policías y faltas al procedimiento

Para la defensa, la detención de Wilfredo Huertas Vidal estuvo rodeada de irregularidades, incumplimientos en los plazos detención y abusos por parte de algunos efectivos policiales. “No se habrían respetado los plazos de detención, de 48 horas, y ahí hay algunos defectos de investigación que son materia por ahora de reserva para en su momento ponerlos en práctica”, mencionó.

El letrado detalló que durante la audiencia se presentaron dos videos, donde se demuestran los golpes y maltratos que sufrió el joven barranqueño durante su detención. “Ha sido afectada su salud y tiene un certificado médico donde tiene dos días de atención médica por 7 de descanso, que han sido valorados por el juez también. En cambio, de los policías no hay ningún certificado médico a la fecha. En consecuencia, se ha amparado la posición de la defensa técnica que represento yo”, agregó.