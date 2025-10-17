HOYSuscripcion LR Focus

¿Qué día sale el Señor de los Milagros? Fechas y rutas para su segundo y tercer recorrido del 18 y 19 de octubre

El recorrido del Señor de los Milagros incluirá visitas a hospitales y un homenaje en el Palacio de Justicia, finalizando en el Santuario de las Nazarenas. La transmisión en vivo estará disponible en el canal oficial de la Hermandad.

Conoce las rutas del segundo y tercer recorrido del Señor de los Milagros. Foto: Composición LR
Conoce las rutas del segundo y tercer recorrido del Señor de los Milagros. Foto: Composición LR

La sagrada imagen del Señor de los Milagros llevará a cabo su segundo y tercer recorrido este 18 y 19 de octubre, respectivamente. A través de la página oficial de la Hermandad de las Nazarenas, se informó la ruta que tendrá la procesión del Cristo Moreno, el cual reúne a miles de personas cada año.

"Invitamos a todo el pueblo fiel a vivir con devoción esta procesión, expresión de fe y tradición de nuestro pueblo", se lee en la publicación de la Hermandad. Cabe resaltar que todo el recorrido del Señor de los Milagros también podrá ser visto a través de la transmisión en vivo por el canal oficial de la Hermandad.

lr.pe

Segundo recorrido del Señor de los Milagros: 18 de octubre

De acuerdo con la Hermandad de las Nazarenas, la sagrada imagen del Cristo Moreno iniciará su procesión en la Iglesia de Las Nazarenas, para luego dirigirse por la avenida Tacna hasta el jirón Ica. Tras ello, continuará por el jirón de la Unión, para luego ingresar a la Plaza de Armas de Lima.

Recorrido del Señor de los Milagros, 18 de octubre. Foto: Nazarenas

Recorrido del Señor de los Milagros, 18 de octubre. Foto: Nazarenas

Miles de fieles acompañarán el recorrido de la sagrada imagen, la cual continuará su procesión por los jirones Carabaya y Ucayali, hasta la avenida Abancay, en donde avanzará hasta la sede del Congreso de la República. Tras ello, el Cristo Moreno recorrerá los jirones Junín, Áncash y Maynas. Finalmente, llegará al Santuario Mariano Arquidiocesano de la Virgen del Carmen, donde la sagrada imagen será guardada hasta la siguiente procesión.

lr.pe

Tercer recorrido del Señor de los Milagros: 19 de octubre

La Hermandad de las Nazarenas precisó que el domingo 19 de octubre, la imagen del Señor de los Milagros iniciará su recorrido desde la Iglesia del Carmen. Luego, recorrerá el jirón Huánuco, jirón Puno y jirón Antonio Bazo, pasando por el Hospital Dos de Mayo, a fin de visitar instituciones médicas y bendecir a los enfermos. Tras ello, continuará su recorrido por la avenida Grau, jirón Huánuco, jirón Tarata y jirón Cangallo y así visitar el Hospital Almenara.

Recorrido Señor de los Milagros, 19 de octubre. Foto: Nazarenas

Recorrido Señor de los Milagros, 19 de octubre. Foto: Nazarenas

Posteriormente, seguirá su recorrido hasta la avenida Nicolás de Piérola y avenida Abancay, para luego seguir por el jirón Leticia, avenida Zavala Loayza, jirón Miguel Aljovín y avenida Paseo de la República, en donde recibirá el homenaje del Palacio de Justicia. Finalmente, retomará la avenida Paseo de la República y el jirón Carabaya, bordeando la Plaza San Martín, para luego continuar por la avenida Nicolás de Piérola y culminar su recorrido en la avenida Tacna, ingresando al Santuario de las Nazarenas.

¿Dónde ver la primera procesión del Señor de los Milagros?

Este sábado 18 y domingo 19, la procesión del Señor de los Milagros podrá ser vista a través de la plataforma Nazarenas TV visitando el siguiente ENLACE. Cabe precisar que la transmisión abarcará todo el evento, el cual empezará a las 6:00 a. m.

En la plataforma de Nazarenas TV no solo habrá una transmisión en vivo, sino también se podrá escuchar a través de la radio de la iglesia. Estas funciones cumplen con el objetivo de dar una cobertura completa a los seis recorridos del Señor de los Milagros. Asimismo, también hay otras opciones para visualizar la procesión, las cuales son: canal HN y el Arzobispado de Lima.

