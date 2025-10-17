HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     
Sociedad

Procesión del Señor de los Milagros EN VIVO este 18 y 19 de octubre: por qué calles pasará la sagrada imagen durante su segundo y tercer recorrido

La sagrada imagen recorrerá las calles de la capital, iniciando su segundo recorrido desde el Santuario de Las Nazarenas hasta la Plaza Mayor, generando conexión entre devotos.

Procesión del Señor de los Milagros. Foto: difusión
Procesión del Señor de los Milagros. Foto: difusión | difusión

Durante los días 18 y 19 de octubre, la ciudad de Lima volverán a teñirse de morado con las tradiciones procesionales en honor al Señor de los Milagros. Estas salidas forman parte del calendario ritual del mes morado, y constituyen dos de las más esperadas manifestaciones de fe de la capital peruana.

El Señor de los Milagros es una de las expresiones de fe más grandes del Perú y del mundo. Cada octubre, su imagen recorre las calles de Lima en señal de unidad, esperanza y devoción. Este 18 y 19, el Cristo Morado volverá a encontrarse con su pueblo, que una vez más lo acompañará entre cánticos, incienso y plegarias.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: ¿Qué día sale el Señor de los Milagros? Fechas y rutas para su segundo y tercer recorrido del 18 y 19 de octubre

lr.pe

Segundo recorrido del Señor de los Milagros: sábado 18 de octubre

El sábado 18 la sagrada imagen partirá desde su tradicional morada, el Santuario de Las Nazarenas, a primeras horas de la mañana. Desde allí avanzará por la avenida Tacna, para luego ingresar al jirón Ica y continuar por el jirón de la Unión, rumbo a la Plaza Mayor de Lima, donde se realizarán homenajes por parte de la Municipalidad, el Palacio de Gobierno y el Arzobispado de Lima.

Posteriormente, la procesión seguirá por el jirón Carabaya, el jirón Ucayali y la avenida Abancay, hasta llegar al jirón Junín, donde representantes del Congreso de la República rendirán honores al Cristo Moreno. Se trata del segundo de los seis recorridos programados para octubre, y uno de los más esperados por su paso por el centro histórico.

Tercer recorrido: domingo 19 de octubre

El domingo 19, la imagen del Cristo de Pachacamilla volverá a salir del Santuario para su tercer recorrido, con una ruta distinta. Avanzará nuevamente por la avenida Tacna y la avenida Nicolás de Piérola, para luego continuar por el jirón Cañete y la avenida Alfonso Ugarte.

Durante este trayecto, la procesión llegará hasta el Hospital Arzobispo Loayza, donde se realizará una bendición especial a los enfermos, uno de los actos más emotivos de la jornada. Luego, el recorrido continuará por la avenida Venezuela, con una parada en la Iglesia Nuestra Señora de los Desamparados, antes de retornar al Santuario de Las Nazarenas.

PUEDES VER: ¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre en su segundo recorrido?

Fe y tradición en las calles de Lima

Estas procesiones no solo movilizan a miles de devotos, sino que también generan una fuerte conexión entre la fe y la identidad limeña. Además, la Hermandad del Señor de los Milagros ha anunciado que este año se retomarán homenajes institucionales y se ampliará la cobertura de las transmisiones en vivo, tanto por televisión como por redes sociales, para que los fieles puedan acompañar la procesión desde cualquier punto del país.

La Policía Nacional y la Municipalidad de Lima han dispuesto cierres y desvíos temporales de tránsito en las avenidas Tacna, Abancay y Nicolás de Piérola, así como en el perímetro de la Plaza Mayor, durante ambos días. Se recomienda a los ciudadanos planificar sus rutas con anticipación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Señor de los Milagros en Lima, segundo recorrido: cuándo es y cuál será la ruta de la procesión

Señor de los Milagros en Lima, segundo recorrido: cuándo es y cuál será la ruta de la procesión

LEER MÁS
¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre en su segundo recorrido?

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre en su segundo recorrido?

LEER MÁS
Cardenal Carlos Castillo condena muerte de Eduardo Ruiz: "El Perú no tendrá futuro sin los jóvenes"

Cardenal Carlos Castillo condena muerte de Eduardo Ruiz: "El Perú no tendrá futuro sin los jóvenes"

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana? Esto se sabe

¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana? Esto se sabe

LEER MÁS
Policías son detenidos tras ser encontrados con dos menores dentro de hostal en Cerro San Cosme, La Victoria

Policías son detenidos tras ser encontrados con dos menores dentro de hostal en Cerro San Cosme, La Victoria

LEER MÁS
Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón sudamericano fue retirado por cese de concesión

Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón sudamericano fue retirado por cese de concesión

LEER MÁS
Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

LEER MÁS
¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre en su segundo recorrido?

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre en su segundo recorrido?

LEER MÁS
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Obra maestra del cine negro: “Rififi” de Jules Dassin

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Sociedad

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre en su segundo recorrido?

¿Habrá nuevo paro nacional de transporte este 17 de octubre? Esto dicen los transportistas

¿Te quedaste sin luz hoy? Consulta si tu distrito tiene corte programado en Lima y otras regiones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025