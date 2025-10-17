Durante los días 18 y 19 de octubre, la ciudad de Lima volverán a teñirse de morado con las tradiciones procesionales en honor al Señor de los Milagros. Estas salidas forman parte del calendario ritual del mes morado, y constituyen dos de las más esperadas manifestaciones de fe de la capital peruana.

El Señor de los Milagros es una de las expresiones de fe más grandes del Perú y del mundo. Cada octubre, su imagen recorre las calles de Lima en señal de unidad, esperanza y devoción. Este 18 y 19, el Cristo Morado volverá a encontrarse con su pueblo, que una vez más lo acompañará entre cánticos, incienso y plegarias.

Segundo recorrido del Señor de los Milagros: sábado 18 de octubre

El sábado 18 la sagrada imagen partirá desde su tradicional morada, el Santuario de Las Nazarenas, a primeras horas de la mañana. Desde allí avanzará por la avenida Tacna, para luego ingresar al jirón Ica y continuar por el jirón de la Unión, rumbo a la Plaza Mayor de Lima, donde se realizarán homenajes por parte de la Municipalidad, el Palacio de Gobierno y el Arzobispado de Lima.

Posteriormente, la procesión seguirá por el jirón Carabaya, el jirón Ucayali y la avenida Abancay, hasta llegar al jirón Junín, donde representantes del Congreso de la República rendirán honores al Cristo Moreno. Se trata del segundo de los seis recorridos programados para octubre, y uno de los más esperados por su paso por el centro histórico.

Tercer recorrido: domingo 19 de octubre

El domingo 19, la imagen del Cristo de Pachacamilla volverá a salir del Santuario para su tercer recorrido, con una ruta distinta. Avanzará nuevamente por la avenida Tacna y la avenida Nicolás de Piérola, para luego continuar por el jirón Cañete y la avenida Alfonso Ugarte.

Durante este trayecto, la procesión llegará hasta el Hospital Arzobispo Loayza, donde se realizará una bendición especial a los enfermos, uno de los actos más emotivos de la jornada. Luego, el recorrido continuará por la avenida Venezuela, con una parada en la Iglesia Nuestra Señora de los Desamparados, antes de retornar al Santuario de Las Nazarenas.

Fe y tradición en las calles de Lima

Estas procesiones no solo movilizan a miles de devotos, sino que también generan una fuerte conexión entre la fe y la identidad limeña. Además, la Hermandad del Señor de los Milagros ha anunciado que este año se retomarán homenajes institucionales y se ampliará la cobertura de las transmisiones en vivo, tanto por televisión como por redes sociales, para que los fieles puedan acompañar la procesión desde cualquier punto del país.

La Policía Nacional y la Municipalidad de Lima han dispuesto cierres y desvíos temporales de tránsito en las avenidas Tacna, Abancay y Nicolás de Piérola, así como en el perímetro de la Plaza Mayor, durante ambos días. Se recomienda a los ciudadanos planificar sus rutas con anticipación.

