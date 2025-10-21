Madre de familia pidió al Señor de los Milagros que su hijo encuentre una buen amor y se volvió viral en redes. | Foto: composición LR/TikTok

En octubre, la imagen del Señor de los Milagros sale a recorrer las calles de Lima. Cientos de fieles llegan desde distintos distritos para acompañar al Cristo Moreno durante esta tradicional procesión, considerada una de las manifestaciones religiosas más grandes del país. Entre los devotos, se encontraba una madre de familia quien vino desde Comas con una sola petición: que su hijo encuentre el amor.

La escena rápidamente se volvió viral en TikTok y generó risas entre los usuarios, quienes comentaron que la madre ya se habría cansado de que su hijo busque el amor por su cuenta. El clip ya cuenta con más de 23.000 reacciones.

Una madre de familia se volvió viral en redes sociales al compartir el deseo que le pediría este año al Señor de los Milagros. Según comentó la mujer, su petición era que su hijo encuentre una buena novia, un pedido que llamó la atención de los fieles.

"Vengo de Comas. (Para este año) pido que le encuentra una buena novia a mi hijo", se le escucha decir. Este peculiar ruego al Cristo Moreno generó diversas reacciones entre los usuarios. Mientras que unos indicaban que se trataría de una indirecta a la actual pareja de su retoño, otros simpatizaban con la petición de la mujer, señalando que sus propias madres también hubieran pedido lo mismo.

"El señor: Soy el Señor de los Milagros, no la Rosa de Guadalupe", "El Señor de los Milagros: justo ayer dejamos de hacer milagros", "El Señor se está tardando", "Yo creo que es una indirecta para la novia actual", "El Señor de los Milagros no tiene tiempo para eso", "Veamos qué hace el Señor de los Milagros", "Mi suegra invocándome", "La señora sabe que solo un milagro puede hacerlo realidad", "El Señor de los Milagros: no me pidas milagros", "Debió llevar su foto, señito. Debe ayudar a Jesús para ayudarlo", se lee en TikTok.