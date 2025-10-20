Un accidente de tránsito en San Isidro involucró a un policía presuntamente ebrio. El agente, de civil, intentó huir del lugar tras chocar su BMW contra un camión de la UNALM. | composición LR

Un accidente de tránsito en San Isidro involucró a un policía presuntamente ebrio. El agente, de civil, intentó huir del lugar tras chocar su BMW contra un camión de la UNALM. | composición LR

Un violento accidente de tránsito ocurrido la mañana del domingo 19 de octubre en San Isidro terminó con la intervención de un efectivo policial en presunto estado de ebriedad. El hecho se registró alrededor de las 6:30 a. m. en la cuadra 1 de la avenida Sánchez Carrión, frente a la Guardia Republicana. Según fuentes municipales, el conductor del automóvil BMW de placa 657 impactó contra un camión perteneciente a la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), lo que dejó como persona agraviada a Clemencia Morales Vega (62).

Testigos señalaron que, tras el choque, el conductor descendió del vehículo e intentó abandonar la zona. Sin embargo, el agente que se encontraba de civil fue rápidamente interceptado por agentes del serenazgo de San Isidro, quienes alertaron a un policía de tránsito. Este procedió a su detención y traslado a la comisaría de Orrantia del Mar para las diligencias correspondientes.

Efectivo PNP intentó usar su placa para evitar intervención

De acuerdo con las imágenes difundidas en la red social X (antes Twitter), el efectivo (cuya identidad aún no ha sido revelada) increpó a los serenos mientras mostraba su placa policial y les repetía la frase: “¿Qué es lo que tú quieres?”. Además, se mostró molesto por la presencia del personal e intentó amedrentarlos, mostrándoles su placa. El comportamiento del agente generó indignación entre los vecinos que presenciaron el incidente y grabaron el momento.

Trascendió que el automóvil (que no contaba con SOAT) no era propiedad del agente intervenido, sino de su acompañante, Héctor Jeanpaul Cipriano Vega (26), quien también se encontraba en el lugar durante la intervención. Ambos fueron trasladados para las pruebas correspondientes que determinen si el conductor se hallaba bajo los efectos del alcohol. Hasta la noche de este lunes, la Policía Nacional del Perú (PNP) no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso ni sobre las medidas administrativas o disciplinarias que se adoptarán contra el efectivo involucrado.

El auto de la UNALM.

