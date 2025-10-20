HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Temblor de magnitud 3,5 remeció hoy Chilca
Temblor de magnitud 3,5 remeció hoy Chilca     Temblor de magnitud 3,5 remeció hoy Chilca     Temblor de magnitud 3,5 remeció hoy Chilca     
Sigue EN VIVO el partido de Universitario vs Ayacucho FC
Sigue EN VIVO el partido de Universitario vs Ayacucho FC      Sigue EN VIVO el partido de Universitario vs Ayacucho FC      Sigue EN VIVO el partido de Universitario vs Ayacucho FC      
Sociedad

Policía en presunto estado de ebriedad choca contra camión en San Isidro: intentó intimidar a serenazgo al ser detenido

Las imágenes muestran al agente exhibiendo su placa policial mientras intentaba evitar su detención, y amedrentando al personal de serenazgo. Su identidad no ha sido revelada y la PNP aún no se ha pronunciado.

Un accidente de tránsito en San Isidro involucró a un policía presuntamente ebrio. El agente, de civil, intentó huir del lugar tras chocar su BMW contra un camión de la UNALM.
Un accidente de tránsito en San Isidro involucró a un policía presuntamente ebrio. El agente, de civil, intentó huir del lugar tras chocar su BMW contra un camión de la UNALM. | composición LR

Un violento accidente de tránsito ocurrido la mañana del domingo 19 de octubre en San Isidro terminó con la intervención de un efectivo policial en presunto estado de ebriedad. El hecho se registró alrededor de las 6:30 a. m. en la cuadra 1 de la avenida Sánchez Carrión, frente a la Guardia Republicana. Según fuentes municipales, el conductor del automóvil BMW de placa 657 impactó contra un camión perteneciente a la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), lo que dejó como persona agraviada a Clemencia Morales Vega (62).

Testigos señalaron que, tras el choque, el conductor descendió del vehículo e intentó abandonar la zona. Sin embargo, el agente que se encontraba de civil fue rápidamente interceptado por agentes del serenazgo de San Isidro, quienes alertaron a un policía de tránsito. Este procedió a su detención y traslado a la comisaría de Orrantia del Mar para las diligencias correspondientes.

TE RECOMENDAMOS

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Tragedia en Loreto: anaconda gigante mata a comunero mientras trabajaba en plena selva amazónica

lr.pe

Efectivo PNP intentó usar su placa para evitar intervención

De acuerdo con las imágenes difundidas en la red social X (antes Twitter), el efectivo (cuya identidad aún no ha sido revelada) increpó a los serenos mientras mostraba su placa policial y les repetía la frase: “¿Qué es lo que tú quieres?”. Además, se mostró molesto por la presencia del personal e intentó amedrentarlos, mostrándoles su placa. El comportamiento del agente generó indignación entre los vecinos que presenciaron el incidente y grabaron el momento.

Trascendió que el automóvil (que no contaba con SOAT) no era propiedad del agente intervenido, sino de su acompañante, Héctor Jeanpaul Cipriano Vega (26), quien también se encontraba en el lugar durante la intervención. Ambos fueron trasladados para las pruebas correspondientes que determinen si el conductor se hallaba bajo los efectos del alcohol. Hasta la noche de este lunes, la Policía Nacional del Perú (PNP) no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso ni sobre las medidas administrativas o disciplinarias que se adoptarán contra el efectivo involucrado.

El auto de la UNALM.

El auto de la UNALM.

PUEDES VER: Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón sudamericano fue retirado por cese de concesión

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Captan a jardinero como presunto responsable del envenenamiento y muerte de mascotas en parques de San Isidro

Captan a jardinero como presunto responsable del envenenamiento y muerte de mascotas en parques de San Isidro

LEER MÁS
López Aliaga deja primer tramo 'rehabilitado' de la av. Túpac Amaru sin señalización, tráfico y con reportes de accidentes

López Aliaga deja primer tramo 'rehabilitado' de la av. Túpac Amaru sin señalización, tráfico y con reportes de accidentes

LEER MÁS
Vecinos de San Isidro denuncian muerte de al menos 5 perros por envenenamiento en parques y vías principales

Vecinos de San Isidro denuncian muerte de al menos 5 perros por envenenamiento en parques y vías principales

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tragedia en Loreto: anaconda gigante mata a comunero mientras trabajaba en plena selva amazónica

Tragedia en Loreto: anaconda gigante mata a comunero mientras trabajaba en plena selva amazónica

LEER MÁS
Arequipa: ingeniero desaparece tras asistir a fiesta y es hallado sin vida en casa donde ocurrió la celebración

Arequipa: ingeniero desaparece tras asistir a fiesta y es hallado sin vida en casa donde ocurrió la celebración

LEER MÁS
Temblor de magnitud 3,5 remeció hoy Chilca, Cañete, según IGP

Temblor de magnitud 3,5 remeció hoy Chilca, Cañete, según IGP

LEER MÁS
Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

LEER MÁS
Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

LEER MÁS
¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Gustavo Salcedo aún ama a Maju Mantilla? Reportera sorprende al empresario con fuerte pregunta

'Ya Toca Fest': un festival que da voz a los jóvenes

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Sociedad

¿Cuáles fueron los resultados de La Tinka este domingo 19 de octubre? Números ganadores del sorteo

SEAL anuncia corte de luz en Arequipa: ¿cuáles son las zonas afectadas para este domingo 19 y lunes 20 de octubre?

Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Policía Nacional del Perú registra su mayor nivel de desconfianza ciudadana: solo el 14% confía en ellos

Marianella Ledesma critica al TC por archivar el caso Cócteles de Keiko Fujimori: "Es inconstitucional"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025