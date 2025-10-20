Tragedia en Loreto: anaconda gigante mata a comunero mientras trabajaba en plena selva amazónica

Un comunero de Loreto perdió la vida tras ser atacado por una anaconda cerca de la frontera con Ecuador. El incidente ocurrió mientras recolectaba alimentos en la selva amazónica. | Anipedia

Un trágico incidente ha conmocionado a una comunidad indígena ubicada cerca de la frontera con Ecuador, en la provincia de Loreto. Un comunero perdió la vida luego de ser atacado por una anaconda de gran tamaño mientras realizaba labores cotidianas en una zona boscosa de la selva amazónica.

Según relataron sus compañeros, la víctima se encontraba recolectando alimentos cuando el enorme reptil apareció entre la vegetación y se abalanzó sobre él. La serpiente lo envolvió en cuestión de segundos, y ejerció una presión tan fuerte que le provocó asfixia y fracturas internas. A pesar de los desesperados intentos de los pobladores por liberarlo, el hombre no sobrevivió.

¿Qué le ocurrió al comunero de Loreto?

El hecho ocurrió en cuestión de minutos, y dejó en estado de shock a la comunidad. Las imágenes grabadas por los presentes mostraron la magnitud del reptil y la desesperación de los comuneros por salvar a su compañero. Las autoridades locales lamentaron lo sucedido y recordaron que las anacondas son parte esencial del ecosistema amazónico, aunque representan un riesgo cuando los humanos ingresan en sus territorios naturales. Han recomendado evitar adentrarse solos en zonas selváticas y reforzar la señalización de áreas donde habita la fauna silvestre.

El trágico suceso ha reavivado el temor en las comunidades amazónicas, donde se reportan avistamientos cada vez más frecuentes de serpientes de gran tamaño cerca de zonas habitadas. Los comuneros ahora exigen mayor presencia de autoridades ambientales y campañas informativas sobre prevención y convivencia segura con la fauna silvestre. La comunidad, aun en duelo, rindió homenaje al fallecido, recordándolo como un hombre trabajador y querido por todos. Su pérdida deja una profunda huella en la selva loretana, donde la naturaleza recuerda tanto su poder como sus riesgos.

