Tres delincuentes secuestraron a un joven en un falso colectivo y le robaron S/30.000. Uno de ellos fue capturado tras una persecución policial. | Foto: Composición LR/ YouTube de Panamericana

Tres delincuentes secuestraron a un joven en un falso colectivo y le robaron S/30.000. Uno de ellos fue capturado tras una persecución policial. | Foto: Composición LR/ YouTube de Panamericana

Un joven abordó un falso colectivo en la avenida Javier Prado con destino a Magdalena. Lo que no sabía era que dentro del vehículo lo esperaban tres sujetos que planeaban secuestrarlo y robarle S/30.000 de sus cuentas bancarias a través de su celular. Durante el trayecto, el auto se detuvo en la avenida Próceres, en Surco, al ser intervenido por un policía de tránsito que notó movimientos sospechosos. Sin embargo, el agente no imaginaba que dentro del vehículo había una persona secuestrada.

Al solicitar los documentos, el agente de la PNP se percató de que una persona en el asiento trasero hacía señales de auxilio. En ese momento, el conductor encendió el motor y emprendió la fuga. Tras una persecución que duró cerca de veinte minutos, el oficial logró capturar a uno de los delincuentes, mientras que los demás escaparon a pie en la zona de Las Delicias de Villa, en Chorrillos.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Delincuente que secuestró a sujeto en avenida Javier Prado fue capturado por la PNP

Durante la huida, uno de los delincuentes arrojó un arma de fuego hacia una vivienda de la zona, la cual fue recuperada posteriormente por la policía. Asimismo, una coronel de la PNP informó a Panamericana TV que el vehículo había sido robado en septiembre y que la placa era falsa. También precisó que el sujeto intervenido registra diversos antecedentes por conducir en estado de ebriedad, peligro común, agresión, entre otros delitos.

Durante la persecución, la víctima logró escapar del automóvil y alertó a otro agente cercano sobre lo ocurrido. A través de la comunicación por radio, el policía confirmó que se trataba de la persona secuestrada en la intervención que se desarrollaba en Surco. Actualmente, el detenido enfrenta una investigación por los presuntos delitos de secuestro, tenencia ilegal de armas, receptación de vehículo y robo agravado. Tras el rescate, la víctima se reencontró con su familia.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.