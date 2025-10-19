HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     
Sociedad

Sube a falso colectivo en Javier Prado y le roban S/30.000 de sus cuentas bancarias: PNP capturó a un delincuente

Un agente de la PNP intervino el vehículo tras notar movimientos sospechosos, momento en que la víctima hizo señales de auxilio. Unos de los tres criminales fue capturado.

Tres delincuentes secuestraron a un joven en un falso colectivo y le robaron S/30.000. Uno de ellos fue capturado tras una persecución policial.
Tres delincuentes secuestraron a un joven en un falso colectivo y le robaron S/30.000. Uno de ellos fue capturado tras una persecución policial. | Foto: Composición LR/ YouTube de Panamericana

Un joven abordó un falso colectivo en la avenida Javier Prado con destino a Magdalena. Lo que no sabía era que dentro del vehículo lo esperaban tres sujetos que planeaban secuestrarlo y robarle S/30.000 de sus cuentas bancarias a través de su celular. Durante el trayecto, el auto se detuvo en la avenida Próceres, en Surco, al ser intervenido por un policía de tránsito que notó movimientos sospechosos. Sin embargo, el agente no imaginaba que dentro del vehículo había una persona secuestrada.

Al solicitar los documentos, el agente de la PNP se percató de que una persona en el asiento trasero hacía señales de auxilio. En ese momento, el conductor encendió el motor y emprendió la fuga. Tras una persecución que duró cerca de veinte minutos, el oficial logró capturar a uno de los delincuentes, mientras que los demás escaparon a pie en la zona de Las Delicias de Villa, en Chorrillos.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: 'Las Mamis de la Suerte': PNP captura a dos chilenas que robaban a sus víctimas tras leerles el tarot en Juliaca

lr.pe

Delincuente que secuestró a sujeto en avenida Javier Prado fue capturado por la PNP

Durante la huida, uno de los delincuentes arrojó un arma de fuego hacia una vivienda de la zona, la cual fue recuperada posteriormente por la policía. Asimismo, una coronel de la PNP informó a Panamericana TV que el vehículo había sido robado en septiembre y que la placa era falsa. También precisó que el sujeto intervenido registra diversos antecedentes por conducir en estado de ebriedad, peligro común, agresión, entre otros delitos.

Durante la persecución, la víctima logró escapar del automóvil y alertó a otro agente cercano sobre lo ocurrido. A través de la comunicación por radio, el policía confirmó que se trataba de la persona secuestrada en la intervención que se desarrollaba en Surco. Actualmente, el detenido enfrenta una investigación por los presuntos delitos de secuestro, tenencia ilegal de armas, receptación de vehículo y robo agravado. Tras el rescate, la víctima se reencontró con su familia.

PUEDES VER: Policías son detenidos tras ser encontrados con dos menores dentro de hostal en Cerro San Cosme, La Victoria

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Francia en alerta tras asalto al Louvre, el museo más visitado del mundo, con pérdida de joyas históricas

Francia en alerta tras asalto al Louvre, el museo más visitado del mundo, con pérdida de joyas históricas

LEER MÁS
Roban más de S/22.000 de casa de cantante folklórica Kayle Huaquisto en Juliaca: dinero era prestado

Roban más de S/22.000 de casa de cantante folklórica Kayle Huaquisto en Juliaca: dinero era prestado

LEER MÁS
Obra maestra del cine negro: “Rififi” de Jules Dassin

Obra maestra del cine negro: “Rififi” de Jules Dassin

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Señor de los Milagros EN VIVO, tercer recorrido: sigue la ruta de la procesión este domingo 19 de octubre

Señor de los Milagros EN VIVO, tercer recorrido: sigue la ruta de la procesión este domingo 19 de octubre

LEER MÁS
Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón sudamericano fue retirado por cese de concesión

Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón sudamericano fue retirado por cese de concesión

LEER MÁS
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS
Europa cambia sus reglas de ingreso para Perú y demás países: esto deben saber los viajeros que deseen ingresar al espacio Schengen

Europa cambia sus reglas de ingreso para Perú y demás países: esto deben saber los viajeros que deseen ingresar al espacio Schengen

LEER MÁS
Trabajadores del sector público y privado en Perú podrían gozar de un nuevo feriado nacional en octubre: conoce la propuesta del Congreso

Trabajadores del sector público y privado en Perú podrían gozar de un nuevo feriado nacional en octubre: conoce la propuesta del Congreso

LEER MÁS
Línea 2 del Metro: reabren últimos tramos de la av. Nicolás Ayllón tras 5 años de obras

Línea 2 del Metro: reabren últimos tramos de la av. Nicolás Ayllón tras 5 años de obras

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

Congresista Ruth Luque denuncia que cuatro manifestantes del 15 de octubre continúan detenidos

SEAL anuncia corte de luz en Arequipa: ¿cuáles son las zonas afectadas para este domingo 19 y lunes 20 de octubre?

Sociedad

SEAL anuncia corte de luz en Arequipa: ¿cuáles son las zonas afectadas para este domingo 19 y lunes 20 de octubre?

Tercer recorrido del Señor de los Milagros EN VIVO: a qué hora empieza, desvíos y por qué calles pasará

¿Qué otro día sale el Señor de los Milagros? Conoce las fechas y rutas de sus próximos recorridos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

Congresista Ruth Luque denuncia que cuatro manifestantes del 15 de octubre continúan detenidos

Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025