Los vecinos de San Isidro y zonas aledañas se encuentran indignados tras el envenenamiento de al menos cinco perros, hallados sin vida en los alrededores del óvalo Quiñones y la avenida Guardia Civil. Según denunciaron los afectados, desde el viernes 10 de octubre varios animales habrían olfateado una sustancia desconocida que les provocó la muerte. Ante ello, exigen una limpieza exhaustiva en la zona para evitar más riesgos a las mascotas.

Asimismo, los residentes advirtieron que este producto tóxico habría sido esparcido en parques, jardines y veredas, lo que pondría en peligro no solo a los animales con dueño, sino también a los perros y gatos callejeros. “Ya son 13 perritos con dueño fallecidos. También hay muchos callejeritos y gatitos que han muerto”, alertaron los vecinos a través de redes sociales.

San Isidro: investigan envenenamiento de perros y refuerzan limpieza en la zona

La Municipalidad de San Isidro informó que el incidente se registró entre la avenida Guardia Civil y las calles 33, 27 y Ricardo Angulo, por lo que desde la medianoche se dispuso la limpieza de 20 manzanas a la redonda para mitigar cualquier posible riesgo.

Además, se reforzó la presencia del personal de Seguridad Ciudadana en la zona y se exhortó a los vecinos que pasean a sus mascotas a extremar precauciones mientras continúan las investigaciones. También se inició la revisión de las cámaras de seguridad con el fin de identificar a los responsables del presunto acto de crueldad animal. “En paralelo, elevaremos los informes a la Procuraduría Municipal para que evalúe las acciones legales pertinentes y este execrable delito no quede impune”, señala el comunicado.

Comunicado de San Isidro

Por otro lado, ante la alarma generada en redes sociales y la cercanía del hecho con otros distritos, la Municipalidad de San Borja informó a La República que, tras recibir la alerta durante la noche, realizó un operativo conjunto y los perros afectados fueron atendidos en veterinarias del distrito.

“Cada uno de los propietarios de los canes indica un común denominador: han transitado por la cuadra 12 de Guardia Civil con dirección a San Isidro, así como por las calles 27, 28 y 32, alejadas del límite con San Borja. Hasta el momento eran cinco casos”, indicó el equipo de Tenencia Responsable del área de Fiscalización, aunque lamentablemente la cifra de animales fallecidos habría aumentado.

Ante ello, organizaciones animalistas y centros veterinarios de San Isidro y San Borja han emitido una alerta, exhortando a los dueños de mascotas a sacarlas siempre con correa y bozal, mientras las autoridades continúan las investigaciones.

Envenenar a un animal es penado con 5 años de cárcel

El Poder Judicial establece que el envenenamiento de un animal doméstico constituye un acto de crueldad, el cual puede ser penado con hasta cinco años de prisión. Este delito está tipificado en el artículo 206-A del Código Penal. Además, si el responsable reincide en su comportamiento, la pena puede incrementarse hasta ocho años de cárcel.