Delincuentes roban insumos y dinero de olla común de San Juan de lurigancho que alimenta a más de 60 familias | Foto: composición LR/Latina

El último sábado 18 de octubre, delincuentes ingresaron al Comedor Popular Señor de los Milagros a través del techo del local. Los ladrones se llevaron ollas, utensilios, cubiertos, víveres y dinero con el que se sustentaba la alimentación de más de 60 familias en situación de vulnerabilidad. Al llegar al lugar, los propietarios se encontraron con la cocina vacía y sin balón de gas, baldes ni recipientes.

Uno de los representantes de la olla común reveló que tuvo que esperar varias horas para que la comisaría recepcione la denuncia. Pese a que acudió a la dependencia policial a las 3:00 p.m., la acusación recién se registró cerca de las 6:00 p.m. Los encargados esperan obtener las imágenes de una cámara de seguridad municipal, que se encuentra muy cerca de donde ocurrió el robo, para dar con la identidad de los responsables.

Roban insumos y dinero de olla común de SJL

Los representantes del Comedor Popular Señor de los Milagros desean dar con el paradero de los ladrones de los insumos y ahorros de la olla común, para lo cual necesitan las grabaciones de una cámara de seguridad municipal que se encuentra cerca de la zona donde ocurrió el delito. Sin embargo, la comuna les solicitó una copia de la denuncia policial para acceder a su pedido.

“Mandamos a hacer la denuncia respectiva, pero había un movimiento en la comisaría (…). Había la presencia de un ministro que estaba verificando la funcionabilidad y dependencia de la Policía. Había tanto movimiento que no nos recibían la denuncia hasta casi las seis de la tarde”, señaló uno de los encargados de para Latina.

De acuerdo con los testimonios de las víctimas, los ladrones ingresaron por el techo, aprovechando que el comedor no atiende los fines de semana. Además, revelaron que no es la primera vez que sufren un despojo de los insumos de la olla común, sino que sería el tercer asalto registrado, dejando afectados a más de 60 familias que dependen de este servicio. “Un vecino me dijo de repente la familia del delincuente ha venido a dejar las ollas que anteriormente se habían robado, esta es la tercera vez”, mencionó.

Olla común tendrá que cerrar mientras autoridades buscan soluciones

Según el informe de Latina, las autoridades habrían indicado a los representantes que están evaluando cerrar el Comedor Popular Señor de los Milagros y trasladar la olla común hacia otra zona del distrito. Sin embargo, la decisión afectaría a los vecinos que se alimentan gracias a este local

Canal de ayuda

Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Por otro lado, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.

