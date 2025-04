Los delincuentes no solo se llevaron toda la comida de un mes, sino también los utensilios y hasta los balones de gas. Foto: Silvana Quiñonez

Las calles empinadas y polvorientas del asentamiento humano "Ciudad Nuevo Milenio", en San Juan de Miraflores, conducen a un espacio que hasta hace poco era sinónimo de solidaridad y esperanza. Ahí, sobre la Mz O Lt 5 del pasaje Ramón Castilla, se encontraba la olla común del mismo nombre, donde un grupo de madres cocinaba diariamente para alimentar a 22 familias de escasos recursos. Hoy, el local está vacío. No hay arroz, ni menestras, ni ollas, ni balones de gas. El hambre, en cambio, sigue presente.

El miércoles 27 de marzo, al amanecer, Bertha Parhuayo Huarcaya, presidenta de la olla común, llegó como cada día para iniciar la jornada. Lo que encontró fue devastador: la puerta principal estaba abierta, la ventana forzada y el candado del almacén roto. "Adentro todo estaba desordenado, no nos dejaron nada para comer", relata con impotencia.

Un espacio de esperanza arruinado tras asalto

Los ladrones se llevaron sacos de arroz, fideos, azúcar, menestras, latas de atún, botellas de aceite. No contentos con ello, también se llevaron los utensilios, la cocina y cuatro balones de gas. "Son demasiadas cosas, creemos que ha sido más de una persona por todo el peso que tuvieron que cargar", contó Bertha a La República.

Madres de familia claman por ayuda tras el robo de la olla común. Foto: Silvana Quiñonez

Los alimentos estaban destinados a durar un mes y provenían, en parte, de donaciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y la Municipalidad de Lima. "Nos hemos quedado sin nada, sin cocina ni un lugar para atender a las familias, porque todo eso era prestado por otras madres y, por miedo a otro robo, decidimos devolverlo todo", lamentó.

Sin más alternativa, han tenido que empezar de nuevo, buscando un nuevo espacio y tratando de improvisar una cocina con palos y maderas. Pero sin insumos, la olla común no puede cumplir su función. "Estamos desesperadas porque no podemos darles de comer desde hace cinco días. Uno como adulto puede aguantar el hambre, pero los niños y los ancianos no", dijo con preocupación.

Más de 22 familias se quedan sin comer

La olla común "Ciudad Nuevo Milenio" nació en septiembre de 2021, en plena crisis por la pandemia del covid-19. Desde entonces, un grupo de madres se organizó para cocinar de lunes a viernes y ofrecer más de 50 porciones de comida al precio social de tres soles, con lo que se cubrían gastos de luz, agua y gas.

Delincuentes se llevaron hasta los balones de gas. Foto: Silvana Quiñonez

Asimismo, resaltó que nunca antes habían sido víctimas de un robo. "Tampoco hemos recibido amenazas ni extorsión, no manejamos grandes sumas de dinero, todo lo que teníamos eran los víveres", aseguró.

Sin embargo, la posibilidad de recuperar lo robado es casi nula. "La policía de la comisaría Pamplona II nos ha dicho que es poco probable que atrapen a los responsables porque no hay testigos ni cámaras de seguridad en la zona".

En busca de apoyo

Ante la indiferencia de las autoridades, Bertha y sus compañeras han comenzado a tocar puerta por puerta en busca de donaciones. Pidieron apoyo al Midis y a la Municipalidad de Lima, pero la respuesta no fue alentadora. "Nos dijeron que no tienen alimentos de emergencia para estos casos. El Midis podría enviarnos algo de comida recién en mayo. Pero el hambre no espera".

Por ahora, solo les queda la solidaridad. "Pedimos apoyo de las personas de buen corazón. Todo es bienvenido: víveres, utensilios, lo que puedan donar", implora Bertha.

Los que deseen ayudar pueden comunicarse al número 960268292 (Bertha Parhuayo Huarcaya) o al 958408448 (Francisca Sevillano Llajaruna). Mientras tanto, el sol sigue cayendo sobre el cerro, y en "Ciudad Nuevo Milenio" el hambre espera.

