¿Te calificaron como “no pobre” en el Sisfoh 2025? Así puedes apelar la clasificación y actualizar tus datos para acceder a subsidios

Consulta estado en el Sisfoh, programa de ayuda del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | Foto: Andina/LR

La Clasificación Socioeconómica (CSE) es el indicador que define si un hogar en el Perú se encuentra en condición de no pobre, pobre o pobre extremo. Este resultado, emitido a través del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), determina el acceso a diversos programas sociales y subsidios estatales. Sin embargo, cuando un hogar recibe la categoría de “no pobre” y no está de acuerdo con la decisión, tiene la opción de iniciar un procedimiento de apelación.

El proceso de reevaluación de la CSE está diseñado para que las familias que consideran incorrecta su clasificación puedan solicitar un nuevo análisis dentro de un plazo específico. Esta gestión se tramita en la municipalidad de residencia, a través de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE), y cuenta con plazos determinados para la revisión y notificación del resultado final.

¿Cómo apelar si el Sisfoh clasificó a tu hogar como “no pobre”?

Si tu hogar fue catalogado como “no pobre” y discrepas con esa decisión, puedes pedir la reevaluación de tu clasificación socioeconómica. Este procedimiento está disponible únicamente para las familias cuya CSE tenga una antigüedad menor a 180 días calendario, es decir, dentro de los seis primeros meses desde la emisión del resultado.

La solicitud se realiza mediante el Formato S100, marcando la opción 2.6 correspondientes a “Reevaluación de la CSE”. El trámite debe ser gestionado en la ULE de tu municipalidad y puede ser presentado por cualquier integrante mayor de edad del hogar. Una vez registrada la solicitud, la oficina municipal remite la información al Organismo de Focalización e Información Social (OFIS), que es el encargado de revisar y emitir el nuevo resultado.

Es importante tener en cuenta que la reevaluación no implica una nueva visita domiciliaria ni permite modificar datos como la dirección de la vivienda o el número de integrantes declarados en el Padrón General de Hogares. Si se requiere actualizar esa información, el trámite correcto es la “Actualización de la CSE”.

Requisitos y documentos para solicitar la reevaluación de la CSE

Para iniciar el proceso de apelación, el hogar debe cumplir con ciertos requisitos establecidos por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). El primero es que la clasificación emitida no supere los 180 días de vigencia. Además, el solicitante debe presentar un documento de identidad válido, que puede ser el DNI, Carnet de Extranjería o Carnet de Permiso Temporal de Permanencia (CPP).

El procedimiento comienza en la municipalidad de residencia, donde el solicitante debe acercarse a la oficina de la ULE y firmar el Formato S100 en su versión impresa de color blanco. Al momento de la entrega, el personal de la oficina registra la solicitud y proporciona una constancia desplegable que acredita la recepción del trámite.

Cabe resaltar que este proceso es gratuito y puede ser realizado por cualquier integrante del hogar mayor de 18 años. El rol de la ULE es únicamente recepcionar y remitir la información; la evaluación final siempre queda a cargo del OFIS.

Plazos y consulta de resultados de la apelación en línea

Una vez presentada la solicitud, el plazo de respuesta depende del ámbito en el que se encuentre el hogar. En zonas urbanas, la atención puede tomar hasta 25 días hábiles, mientras que en áreas rurales el tiempo máximo de espera es de 40 días hábiles. Estos plazos se cuentan desde el día siguiente a la entrega del Formato S100 en la municipalidad.

El resultado de la reevaluación puede mantener la condición de “no pobre” o cambiar a “pobre” o “pobre extremo”, dependiendo de la revisión realizada por el OFIS. Para consultar la decisión final, los hogares deben ingresar a la plataforma digital “Consulta Mi Hogar” disponible en la página oficial del Midis, o acudir presencialmente a la ULE de su distrito.

En cualquiera de los casos, la fecha de inicio de vigencia de la CSE no se modifica. Esto significa que, si un hogar obtiene una nueva categoría socioeconómica tras la apelación, el periodo de validez seguirá contando desde la primera emisión del resultado original.