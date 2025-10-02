Vanessa Vásquez, la peruana que dejó su trabajo de ejecutiva de cuentas para ayudar a las personas y ya ha apoyado a más de 3 millones de peruanos | Foto: composición LR/Vanessavasquez/perupendiente

Vanessa Vásquez, la peruana que dejó su trabajo de ejecutiva de cuentas para ayudar a las personas y ya ha apoyado a más de 3 millones de peruanos | Foto: composición LR/Vanessavasquez/perupendiente

A los 33 años, una grave septicemia casi le cuesta la vida de Vanessa Vásquez Ramos; sin embargo, ello también le permitió conocer el lado más humano de las personas, luego de que desconocidos del hospital donde se encontraba internada la apoyaran en aquel difícil momento. Tras superar la afección, decidió dejar atrás su carrera de ejecutiva de cuentas para dedicarse a cambiar vidas. De esa experiencia nació Juguete Pendiente, hoy Perú Pendiente, una organización que desarrolla programas de ayuda humanitaria, sostenibilidad y voluntariado corporativo.

Con más de 12 años de fundación, ha brindado apoyo a 3.864 millones peruanos en diferentes regiones del país, desde comunidades vulnerables en la sierra y selva hasta ollas comunes en Lima Metropolitana.

¿Quién es Vanessa Vásquez?

Vanessa Vásquez es diseñadora gráfica de profesión, aunque tras culminar la carrera pasó sus primeros años trabajando como ejecutiva de cuentas. En 2013, al descubrir que su propósito era ayudar a quienes más lo necesitan, dejó su trabajo para fundar Juguete Pendiente.

“Luego de haber sufrido septicemia, me di cuenta de que había muchos pacientes hospitalizados, en este caso a mí me pasó eso, y que te ayudan de corazón y te dan contención sin necesidad de ser parte de tu familia o de tus amigos. Eso hizo que yo evalúe un poco qué es lo que quería hacer en la vida. Descubrí mi propósito, que era el ser un canal para poder ayudar a personas en general”, señaló en conversación con La República.

Según explicó para este medio, el nombre nació debido a que generalmente las personas que quieren ayudar a los más desfavorecidos lo hacen mediante la donación de ropa o juguetes, pues es lo más cercano y fácil de entregar. Sin embargo, con el tiempo notó que no reflejaba realmente el trabajo que realizaban: programas de ayuda humanitaria y desarrollo sostenible

“Estuvimos pensando en el cambio de nombre desde el 2019. Empezamos a trabajar junto a un estudio de branding cómo poder hacer esta transición y tomó muchos años porque tuvimos una pandemia, mucha coyuntura política, social, y de alguna manera cada vez ocurría algo. Decíamos ya el nombre, se lanza en octubre, había de repente un temblor; lo lanzamos en marzo, y ocurría un ciclón. Si ocurre algo, nosotros siempre salíamos ayudar a las personas. Dijimos, ya, vamos a poner como fecha el 8 de julio y ese día se lanza sí o sí”, sostuvo.

Vanessa Vásquez suele trabajar en los programas en la sierra del Perú.

Perú Pendiente, la organización que ya ha ayudado a más de 3 millones de peruanos

Perú Pendiente es una organización peruana sin fines de lucro reconocida por su capacidad de respuesta rápida y sostenida ante emergencias, desastres naturales y situaciones de vulnerabilidad social. Uno de sus pilares más importantes es el programa de ayuda humanitaria, que permite atender comunidades afectadas por desastres naturales o crisis sociales en distintas regiones del Perú. A ello, se suman iniciativas como Ollas que Desarrollan, en alianza con empresas privadas, como Alicorp, que impulsan el acceso a productos de primera necesidad y apoyan con el equipamiento de las cocinas para reducir la dependencia de las ollas comunes hacia las donaciones y hacerlas autosostenibles.

La pandemia de la COVID-19 puso a prueba la resiliencia de la organización, que logró asistir a más de un millón de personas en medio de la crisis sanitaria y económica. Desde la distribución de alimentos y medicinas, el equipo de Perú Pendiente se convirtió en un soporte vital para miles de familias que enfrentaban la incertidumbre y precariedad. “Te puedo contar una anécdota que me pareció graciosa en su momento, que era que nos pidieron fumigar un mercado. Llegamos a fumigar el mercado y, en ese momento nadie sabía nada de cómo se combatía este virus, y a las pocas horas salió una noticia que decía que fumigar en los mercados es peor”, recordó.

Ollas que desarrollan es uno de los programas de Perú Pendiente.

Actualmente, la ONG trabaja con cuatro ejes centrales: ayuda humanitaria, voluntariado corporativo, acceso a servicios básicos —como agua y energía—, y transferencia de capacidades. Con presencia en 22 regiones —entre las que destacan Arequipa, Cusco, Puno y Chiclayo, además de Lima Metropolitana—, la organización se ha posicionado como un puente entre empresas, voluntarios y comunidades que necesitan apoyo urgente. Actualmente, han beneficiado a 3. 864 millones de personas a través de sus 800 programas.

“Generalmente, nuestro número (de trabajadores) es 10. Lo que pasa es que somos costoefectivos, entonces tenemos mucho trabajo, lo cual nos permite estar como muy ocupados y enfocados en lo que hacemos. Esperamos poder crecer un poco más, pero por el momento estamos bien así. Hay personas que les encanta la selva y se dedican únicamente ese lugar. A mí me encanta la sierra y solamente me dedico a esa parte, y a otro grupo le encanta la costa, entonces estamos por todas partes”, agregó.