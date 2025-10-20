HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Bailaban alrededor de un castillo durante fiesta patronal, pero terminan atropellados por auto en San Juan de Lurigancho

Los afectados fueron trasladados a un hospital cercano en San Juan de Lurigancho, mientras los testigos y vecinos exigen a las autoridades medidas para dar con el conductor.

Luego de atropellar al grupo de personas, el auto se dio a la fuga. Foto: Composición LR
Luego de atropellar al grupo de personas, el auto se dio a la fuga. Foto: Composición LR

Una fiesta patronal terminó en tragedia la madrugada del domingo 19 de octubre, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Un automóvil atropelló a dos personas cuando bailaban en la vía pública durante un homenaje al Señor Cautivo de Ayabaca, en la zona de Caja de Agua.

En la intersección de la avenida Perú con el pasaje Arequipa, un grupo de 20 personas participaba en la festividad en una ronda, cuando el automóvil pasó rápidamente cerca a los presentes. Entre el humo y las luces del castillo, las víctimas no habrían visto que el vehículo se acercaba y terminaron siendo embestidos violentamente.

Automóvil atropella a dos personas en plena fiesta patronal

Luego de atropellar a las dos personas, el automóvil se dio a la fuga. En tanto, los agraviados quedaron tendidos en la pista ante la mirada atónita de los presentes. Todos ellos fueron trasladados a un hospital cercano, donde recibieron atención médica inmediata a fin de ser estabilizados.

De acuerdo con los testigos del accidente, el vehículo no habría respetado la señal de tránsito que indicaba un límite de velocidad de 30 km/h. Por ello, pasó sin detenerse por la zona en donde se desarrollaba la actividad religiosa organizada por una comunidad piurana, quienes anualmente celebran al Señor Cautivo.

Pese a que esta actividad se realiza todos los años, los testigos indicaron que es la primera vez que sucede un accidente de esta magnitud. Los afectados tienen diagnóstico reservado, según precisaron vecinos de la zona. En tanto, familiares y allegados exigen medidas efectivas a las autoridades para dar con el paradero del conductor responsable, pues, debido al humo del castillo pirotécnico, no se pudo visualizar la placa del vehículo.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

