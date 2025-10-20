Luego de atropellar al grupo de personas, el auto se dio a la fuga. Foto: Composición LR

Una fiesta patronal terminó en tragedia la madrugada del domingo 19 de octubre, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Un automóvil atropelló a dos personas cuando bailaban en la vía pública durante un homenaje al Señor Cautivo de Ayabaca, en la zona de Caja de Agua.

En la intersección de la avenida Perú con el pasaje Arequipa, un grupo de 20 personas participaba en la festividad en una ronda, cuando el automóvil pasó rápidamente cerca a los presentes. Entre el humo y las luces del castillo, las víctimas no habrían visto que el vehículo se acercaba y terminaron siendo embestidos violentamente.

Automóvil atropella a dos personas en plena fiesta patronal

Luego de atropellar a las dos personas, el automóvil se dio a la fuga. En tanto, los agraviados quedaron tendidos en la pista ante la mirada atónita de los presentes. Todos ellos fueron trasladados a un hospital cercano, donde recibieron atención médica inmediata a fin de ser estabilizados.

De acuerdo con los testigos del accidente, el vehículo no habría respetado la señal de tránsito que indicaba un límite de velocidad de 30 km/h. Por ello, pasó sin detenerse por la zona en donde se desarrollaba la actividad religiosa organizada por una comunidad piurana, quienes anualmente celebran al Señor Cautivo.

Pese a que esta actividad se realiza todos los años, los testigos indicaron que es la primera vez que sucede un accidente de esta magnitud. Los afectados tienen diagnóstico reservado, según precisaron vecinos de la zona. En tanto, familiares y allegados exigen medidas efectivas a las autoridades para dar con el paradero del conductor responsable, pues, debido al humo del castillo pirotécnico, no se pudo visualizar la placa del vehículo.

