Bailaban alrededor de un castillo durante fiesta patronal, pero terminan atropellados por auto en San Juan de Lurigancho
Los afectados fueron trasladados a un hospital cercano en San Juan de Lurigancho, mientras los testigos y vecinos exigen a las autoridades medidas para dar con el conductor.
- Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método
- Sube a falso colectivo en Javier Prado y le roban S/30.000 de sus cuentas bancarias: PNP capturó a un delincuente
Una fiesta patronal terminó en tragedia la madrugada del domingo 19 de octubre, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Un automóvil atropelló a dos personas cuando bailaban en la vía pública durante un homenaje al Señor Cautivo de Ayabaca, en la zona de Caja de Agua.
En la intersección de la avenida Perú con el pasaje Arequipa, un grupo de 20 personas participaba en la festividad en una ronda, cuando el automóvil pasó rápidamente cerca a los presentes. Entre el humo y las luces del castillo, las víctimas no habrían visto que el vehículo se acercaba y terminaron siendo embestidos violentamente.
TE RECOMENDAMOS
TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Tragedia en Pamplona Alta: más de 100 familias lo perdieron todo y piden no ser olvidadas
Automóvil atropella a dos personas en plena fiesta patronal
Luego de atropellar a las dos personas, el automóvil se dio a la fuga. En tanto, los agraviados quedaron tendidos en la pista ante la mirada atónita de los presentes. Todos ellos fueron trasladados a un hospital cercano, donde recibieron atención médica inmediata a fin de ser estabilizados.
De acuerdo con los testigos del accidente, el vehículo no habría respetado la señal de tránsito que indicaba un límite de velocidad de 30 km/h. Por ello, pasó sin detenerse por la zona en donde se desarrollaba la actividad religiosa organizada por una comunidad piurana, quienes anualmente celebran al Señor Cautivo.
Pese a que esta actividad se realiza todos los años, los testigos indicaron que es la primera vez que sucede un accidente de esta magnitud. Los afectados tienen diagnóstico reservado, según precisaron vecinos de la zona. En tanto, familiares y allegados exigen medidas efectivas a las autoridades para dar con el paradero del conductor responsable, pues, debido al humo del castillo pirotécnico, no se pudo visualizar la placa del vehículo.
PUEDES VER: Alcalde de SJL pide intervención de autoridades ante venta descontrolada de chips: "Se venden como caramelo"
Canal de ayuda
|Policía Nacional del Perú (PNP)
|Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
|Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar
|(01) 411 8000 opción 6
|Alerta médica
|(01) 261 0502
|Clave médica
|(01) 265 8783
|Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)
|106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.