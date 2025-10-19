HOYSuscripcion LR Focus

Fiscal Margarita Haro es víctima de extorsión luego de lograr prisión preventiva contra banda criminal

La fiscal recibió mensajes extorsivos en los que se le exige apartarse del proceso penal seguido contra los integrantes de la presunta banda criminal "Los Chukys de Juan Pablo II".

Fiscal denuncia que es víctima de llamadas extorsivas. Foto: composición LR
Fiscal denuncia que es víctima de llamadas extorsivas. Foto: composición LR

El Ministerio Público denunció que la fiscal provincial titular Margarita Haro Pinto, del Primer Despacho de Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho es víctima de llamadas extorsivas por parte de la organización criminal "Los Pepes SJL", cuyo cabecilla sería el delincuente apodado "El Colocho".

En los mensajes enviados a Haro Pinto se le exige apartarse del proceso penal a su cargo contra los integrantes de la presunta banda criminal "Los Chukys de Juan Pablo II", luego de que lograra qe el Poder Judicial ordene 18 meses de prisión preventiva contra siete presuntos integrantes de dicha organización, quienes son investigados por extorsión agravada, tenencia ilegal de armas y de explosivos, y banda criminal.

Los investigados con orden de prisión preventiva

Entre los procesados se encuentran Patricio Kevy Urbano Lara, Nataly Sofía Lara Rosales, Eynar Ricardo Lara Quiñones, Francisco Luis Lara Nrváez, Yovana Marcionila Lara Quiñones y Sabrina Stefanie Álvarez Ríos. Todos ellos con prisión preventiva gracias a la investigación del despacho liderado por Margarita Haro.

Todos los detenidos han sido vinculados con el atentado al penal Castro Castro. El 17 de octubre, el Instituto Nacional Penintenciario (INPE) informó a través de sus redes sociales que dos desconocidos dejaron explosivos en los exteriores del mencionado penal. Los artefactos vinieron acompañados de unos manuscritos dirigidos a dos magistrados del Poder Judicial con sus fichas de RENIEC.

En ese sentido, a través de un comunicado, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito "condena enérgicamente todo intento de amedrentamiento o interferencia en el ejercicio autónomo de la función fiscal".

