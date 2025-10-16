HOYSuscripcion LR Focus

Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí
Política

Nuevas imágenes de cámaras de seguridad muestran el instante del asesinato de Eduardo Ruiz

Cerca a Plaza Francia, un joven de 32 años fue asesinado con un arma de fuego. Nuevas imágenes muestran a dos personas disparando.

Nuevas imágenes del asesinato de Eduardo Ruíz. Foto: cámaras de seguridad
Nuevas imágenes del asesinato de Eduardo Ruíz. Foto: cámaras de seguridad

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima han revelado nuevas imágenes del asesinato al ciudadano Eduardo Ruíz Sanz, en donde se ve que un civil aparece en escena corriendo para después dispararle a distancia y seguir corriendo. Seguidamente, Ruíz cayó al piso y fue auxiliado por personas que se encontraban cercanas a él.

Mientras era atendido, una segunda persona aparece en escena y dispara dos veces al aire. Se aproxima al joven herido y tras ver la escena sale haciendo señas de que irá a buscar a la persona que disparó. Las primeras hipótesis indican que se tratarían de dos policías vestidos de civil.

