Nuevas imágenes de cámaras de seguridad muestran el instante del asesinato de Eduardo Ruiz

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima han revelado nuevas imágenes del asesinato al ciudadano Eduardo Ruíz Sanz, en donde se ve que un civil aparece en escena corriendo para después dispararle a distancia y seguir corriendo. Seguidamente, Ruíz cayó al piso y fue auxiliado por personas que se encontraban cercanas a él.

Mientras era atendido, una segunda persona aparece en escena y dispara dos veces al aire. Se aproxima al joven herido y tras ver la escena sale haciendo señas de que irá a buscar a la persona que disparó. Las primeras hipótesis indican que se tratarían de dos policías vestidos de civil.