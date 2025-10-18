¿Por qué más de 17.000 docentes serán reasignados a nuevos colegios en 2026? Lo que informó Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) puso a disposición plazas para el proceso de reasignación docente, que permite a maestros, directivos y especialistas trasladarse a otra institución educativa del país más cercana a su hogar, con el fin de priorizar la unidad familiar sin perder su cargo ni sus condiciones laborales. En total, 17,197 docentes fueron reasignados a nuevos centros educativos, cuyas plazas estarán vigentes a partir del próximo periodo 2026.

El proceso de este año superó los resultados de ediciones anteriores, consolidándose como un hito en la gestión educativa. En total, más de 56.000 docentes participaron en la convocatoria 2025, cuyos resultados entrarán en vigencia desde el 1 de enero o el 1 de marzo de 2026, según el tipo de gestión en la que labora cada maestro.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Reasignación docente 2025: mayoría de maestros cambió de plaza por unidad familiar

Este año, el proceso de reasignación docente resaltó por el alto número de maestros que solicitaron su traslado para estar más cerca de sus hogares. Según datos del Minedu, el 86 % (14,762 docentes) fue reasignado por la causal de unidad familiar, evidenciando la relevancia del entorno familiar en su bienestar emocional y desarrollo profesional. En tanto, el 14 % restante (2,435) optó por hacerlo por interés personal.

La reasignación docente se mantiene como una herramienta esencial dentro de la Carrera Pública Magisterial, al permitir el traslado a otra institución educativa con una plaza vacante que conserve el mismo nivel, modalidad, cargo y jornada laboral. Con ello, se busca promover un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal de los docentes, además de fortalecer la eficiencia en la gestión educativa.

Lima encabeza regiones con más docentes reasignados

Las regiones con mayor cantidad de docentes reasignados fueron Lima Metropolitana (2.306), Cajamarca (1.518), La Libertad (1.084), Cusco (1.034), Puno (1.026) y Lambayeque (998). Del total, el 44.5 % proviene de zonas rurales y el 55.5 % de áreas urbanas. Asimismo, el 62 % de los beneficiarios son mujeres y el 38 % varones, lo que refleja la amplitud e inclusión del proceso, que ha permitido beneficiar a maestros y maestras de todas las regiones del país.

Los resultados de la reasignación docente se harán efectivos a partir del 1 de enero de 2026 para los profesionales del área de gestión institucional, y desde el 1 de marzo del mismo año para quienes laboran en la gestión pedagógica. Con esta medida, se busca mejorar la distribución del personal educativo y facilitar que más docentes ejerzan en lugares que respondan mejor a sus necesidades personales y profesionales