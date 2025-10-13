¿Clases presenciales o virtuales este miércoles 15 de octubre? Esto dice Minedu | Composición LR | Minedu / Carlos Félix / La República

¿Clases presenciales o virtuales este miércoles 15 de octubre? Esto dice Minedu | Composición LR | Minedu / Carlos Félix / La República

Este miércoles 15 de octubre se llevará a cabo una nueva jornada de movilizaciones. La 'Generación Z' ha convocado un paro nacional, al que ya han confirmado su participación diversos gremios y grupos universitarios. A través de un comunicado, los organizadores señalaron que buscan denunciar la falta de liderazgo político y la incapacidad del Estado para hacer frente a la crisis de inseguridad ciudadana, corrupción e impunidad.

Ante este escenario, muchos padres de familia se preguntan si sus hijos deberán asistir a clases presenciales por motivos de seguridad. Hasta el momento, el Ministerio de Educación (Minedu) no descarta que las clases presenciales continúen con normalidad en Lima Metropolitana, salvo que las condiciones obliguen a un cambio de modalidad.

¿Habrá clases presenciales o virtuales este 15 octubre?

De momento, de acuerdo al Ministerio de Educación (Minedu), las clases se desarrollarán con normalidad este miércoles 15 de octubre de manera presencial en las instituciones educativas estatales de Lima y Callao. En movilizaciones pasadas, incluso, tuvieron que descartar un falso anuncio que circulaba en redes sociales respecto al pase a modalidad virtual, por lo que recomiendan a los padres estar atentos ante cualquier novedad.

Es necesario señalar que, en jornadas anteriores, la cartera ministerial dispuso la suspensión de las clases presenciales en colegios públicos y el paso a la modalidad virtual con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes.

Gremios se suman al paro nacional del 15 de octubre tras rechazo a José Jerí

Estos son los gremios de transporte que se sumarán al paro nacional este 15 de octubre:

Asotrani

Alianza Nacional de Transportistas

Asociación Nacional de Conductores

Federación de Estudiantes de la PUCP

Bloque Universitario de la Universidad Nacional Federico Villarreal

Universidad Ruiz de Montoya

Federación de Estudiantes de la Universidad Agraria

