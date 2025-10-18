Asesinan a madre adolescente junto con su hija de 2 años a un día de su cumpleaños en Huancavelica

Presunto caso de feminicidio. A un día de cumplir sus 17 años, Gimena Fresialinda Curo Ramos y su bebé de dos años fueron halladas sin vida en el anexo Bellavista, distrito Surcubamba, en la provincia Tayacaja, Huancavelica. Las primeras indagaciones revelan que ambas menores habrían fallecido por signos de asfixia, tras el hallazgo de una soga en el lugar donde dejaron sus cuerpos.

La hermana de la víctima indica que no cuentan con el apoyo necesario de la Policía Nacional del Perú (PNP) porque el lugar donde viven es un pueblo alejado. "Los sospechosos están libres cerca a mi pueblo. Poco o nada les importa, piensan que como es un pueblito y somos humildes, no nos vamos a hacer escuchar", cuenta Nalia Curo Ramos para La República y hace un llamado al Ministerio de la Mujer.

Presunto feminicidio en Huancavelica

Gimena Fresialinda había desaparecido por horas antes de ser asesinada y dicha desaparición fue reportada por la familia, pero al no exceder las 24 horas, no se hicieron más esfuerzos: "Nadie se dignó a buscar, solo mi papá, mi abuelita y una señora". Su padre contó también que la adolescente se dirigía con su bebé en moto hacia el pueblo de Vista Alegre, sin embargo, fue la última vez que su madre la vio con vida.

La familia sospecha del padre de la bebé de Gimena, quien actualmente vive en Estados Unidos, por lo que lo acusan de autor intelectual, mientras que los autores materiales serían familiares y allegados a él, a quienes se le encontraron en sus casas con las prendas rotas y manchadas de barro. Nalia Curo detalla que su hermana había terminado la relación con el papá de su hija y no tenían algún vínculo.

El padre de Gimena Fresialinda asegura que nunca le pidieron manutención al papá de la bebé y que él se encargaba de su hija y nieta. "Haré justicia por ellas, pero necesito apoyo porque yo soy de lejos". La joven madre cursaba el quinto grado de secundaria y contaba con una vacante de Beca 18 por ser alumna destacada. Su velorio se llevará a cabo este sábado 18 de octubre a las 3 p. m.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

