HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros
Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros     Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros     Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros     
Sociedad

Asesinan a madre adolescente junto con su hija de 2 años a un día de su cumpleaños en Huancavelica

Presunto feminicidio. Familiares de la víctima sospechan que el padre de la bebé, quien actualmente reside en Estados Unidos, sería autor intelectual. Denuncian falta de apoyo de la PNP.

Familiares de la víctima exigen justicia por Gimena, víctima de presunto feminicidio en Huancavelica.
Familiares de la víctima exigen justicia por Gimena, víctima de presunto feminicidio en Huancavelica. | La República

Presunto caso de feminicidio. A un día de cumplir sus 17 años, Gimena Fresialinda Curo Ramos y su bebé de dos años fueron halladas sin vida en el anexo Bellavista, distrito Surcubamba, en la provincia Tayacaja, Huancavelica. Las primeras indagaciones revelan que ambas menores habrían fallecido por signos de asfixia, tras el hallazgo de una soga en el lugar donde dejaron sus cuerpos.

La hermana de la víctima indica que no cuentan con el apoyo necesario de la Policía Nacional del Perú (PNP) porque el lugar donde viven es un pueblo alejado. "Los sospechosos están libres cerca a mi pueblo. Poco o nada les importa, piensan que como es un pueblito y somos humildes, no nos vamos a hacer escuchar", cuenta Nalia Curo Ramos para La República y hace un llamado al Ministerio de la Mujer.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Gallo de pelea causa la muerte de su criador durante un enfrentamiento en Barranca

lr.pe

Presunto feminicidio en Huancavelica

Gimena Fresialinda había desaparecido por horas antes de ser asesinada y dicha desaparición fue reportada por la familia, pero al no exceder las 24 horas, no se hicieron más esfuerzos: "Nadie se dignó a buscar, solo mi papá, mi abuelita y una señora". Su padre contó también que la adolescente se dirigía con su bebé en moto hacia el pueblo de Vista Alegre, sin embargo, fue la última vez que su madre la vio con vida.

La familia sospecha del padre de la bebé de Gimena, quien actualmente vive en Estados Unidos, por lo que lo acusan de autor intelectual, mientras que los autores materiales serían familiares y allegados a él, a quienes se le encontraron en sus casas con las prendas rotas y manchadas de barro. Nalia Curo detalla que su hermana había terminado la relación con el papá de su hija y no tenían algún vínculo.

El padre de Gimena Fresialinda asegura que nunca le pidieron manutención al papá de la bebé y que él se encargaba de su hija y nieta. "Haré justicia por ellas, pero necesito apoyo porque yo soy de lejos". La joven madre cursaba el quinto grado de secundaria y contaba con una vacante de Beca 18 por ser alumna destacada. Su velorio se llevará a cabo este sábado 18 de octubre a las 3 p. m.

PUEDES VER: Policías son detenidos tras ser encontrados con dos menores dentro de hostal en Cerro San Cosme, La Victoria

lr.pe

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Protestas en regiones fueron preludio de la vacancia de Dina Boluarte: el malestar continúa

Protestas en regiones fueron preludio de la vacancia de Dina Boluarte: el malestar continúa

LEER MÁS
Alumnos de la UNAT bloquean carreteras por 7 días en Huancavelica: exigen mejora en la infraestructura

Alumnos de la UNAT bloquean carreteras por 7 días en Huancavelica: exigen mejora en la infraestructura

LEER MÁS
Profesor de Huancavelica crea robot educativo de idioma inglés y embajada de EE.UU. promueve su uso en colegios quechuahablantes

Profesor de Huancavelica crea robot educativo de idioma inglés y embajada de EE.UU. promueve su uso en colegios quechuahablantes

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Señor de los Milagros EN VIVO: inicia segundo recorrido del Cristo Moreno tras la santa misa en la av. Tacna

Señor de los Milagros EN VIVO: inicia segundo recorrido del Cristo Moreno tras la santa misa en la av. Tacna

LEER MÁS
¿A qué hora empieza la procesión del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre en su segundo recorrido?

¿A qué hora empieza la procesión del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre en su segundo recorrido?

LEER MÁS
Gallo de pelea causa la muerte de su criador durante un enfrentamiento en Barranca

Gallo de pelea causa la muerte de su criador durante un enfrentamiento en Barranca

LEER MÁS
Policías son detenidos tras ser encontrados con dos menores dentro de hostal en Cerro San Cosme, La Victoria

Policías son detenidos tras ser encontrados con dos menores dentro de hostal en Cerro San Cosme, La Victoria

LEER MÁS
Joven de Carabayllo ingresa en primer puesto a Ingeniería de Minas en San Marcos con peculiar método: "Me tomó unas horas"

Joven de Carabayllo ingresa en primer puesto a Ingeniería de Minas en San Marcos con peculiar método: "Me tomó unas horas"

LEER MÁS
Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón sudamericano fue retirado por cese de concesión

Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón sudamericano fue retirado por cese de concesión

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Susana Alvarado no se queda callada y se pronuncia tras ser tildada de 'cumbiambera' por Magaly Medina: "Mala vibra"

¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros? Ruta de la segunda procesión este sábado 18 de octubre

Exjefe chavista admitió lazos con el narcotráfico y financiamiento a líderes políticos: Ollanta Humala en la lista

Sociedad

¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros? Ruta de la segunda procesión este sábado 18 de octubre

Señor de los Milagros EN VIVO: inicia segundo recorrido del Cristo Moreno tras la santa misa en la av. Tacna

¿A qué hora empieza la procesión del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre en su segundo recorrido?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

Gabinete de José Jerí: “El Minsa ha sido desordenado por motivos políticos de Alianza por el Progreso”

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025