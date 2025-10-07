Alumnos de la UNAT bloquean carreteras por 7 días en Huancavelica: exigen mejora en la infraestructura

Alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja (UNAT) protagonizan una serie de bloqueos en rutas en la región Huancavelica. La medida, que ya cumple siete días, responde a una demanda esencial: que las autoridades universitarias y el gobierno atiendan su reclamo por laboratorios dignos, infraestructura adecuada y una renovación de la comisión organizadora que rige el destino de la casa de estudios.

Durante las jornadas de protesta, los estudiantes han cerrado accesos hacia Pampas y otras zonas adyacentes. En sus pancartas y discursos, advierten que están dispuestos a radicalizar las medidas si no reciben señales concretas de atención institucional. Exigen participación real en la gobernanza universitaria, espacios físicos aptos y laboratorios que les permitan formarse con estándares adecuados.

Estudiantes de la UNAT bloquean vías y exigen mejor infraestructura

Los jóvenes movilizados reclaman tres líneas de acción urgentes, como la remoción o reemplazo de la Comisión Organizadora que administra la universidad, pues acusan a sus integrantes de negligencia en la gestión, falta de transparencia y ausencia de diálogo con la comunidad académica.

También solicitan la infraestructura adecuada, como la mejora de aulas, espacios comunes, conexiones eléctricas y de red que funcionen correctamente y laboratorios bien equipados, que permitan la enseñanza experimental real, especialmente para carreras científicas o tecnológicas. Estas demandas no son nuevas, pero los estudiantes expresan que llevan tiempo acumulándose sin respuesta efectiva.

Impacto y reacción institucional

Las protestas han generado un cierre casi total del tránsito en algunos tramos, afectando el flujo de personas y carga entre distritos. Vecinos, transportistas y usuarios se ven también atrapados en medio del conflicto. Por lo que han tenido que emplear nuevas rutas.

Hasta ahora no se ha difundido públicamente un pronunciamiento firme por parte de las autoridades regionales o de autoridades educativas que comprometa plazos claros. Tampoco se observa una mesa de diálogo concertada, al menos con resultados visibles, lo que alimenta el escepticismo de los movilizados.

Gobierno anuncia nuevas universidades

Pese al deplorable estado en las que se encuentran las universidades públicas en el país, el gobierno de Dina Boluarte aprobó la creación de 20 universidades en diferentes puntos del país. Según, uno de los manifestantes, lo primero que deberían hacer las autoridades es preocuparse por arreglar las que ya existen y asegurar una buena educación para aquellos que ingresan o están por concluir las carreras.

Según lo anunciado, la creación de estas se extiende por 15 regiones del país. En Puno, pretenden que se abran cuatro: las universidades de Sandia, de Huancané, de Ayaviri y de Azángaro. En Lambayeque, plantean dos: las universidades autónomas de Chiclayo y de Olmos. Y en Junín también dos: las universidades de Pangoa y de Jauja.

Las otras 14 futuras universidades son las de Coracora (Ayacucho); de Camaná (Arequipa); de Padre de Abad (Ucayali); de Chincheros (Apurímac); de Chumbivilcas, de Kimbiri (Cusco); de Nasca (Ica); así como de Juan Vélez de Moquegua; de Alto Mayo (San Martín); de Nuevo Occoro (Huancavelica); de La Esperanza (La Libertad), la del Ejército y la de Huaycán (Lima).

