Sociedad

Gallo de pelea causa la muerte de su criador durante un enfrentamiento en Barranca

Según la PNP, la víctima sufrió una herida grave cerca de la arteria femoral debido al uso de espuelas metálicas. Intentaron auxiliarlo, pero falleció camino al hospital.

Pelea de gallos en Barranca termina en tragedia. Foto: composición LR
Pelea de gallos en Barranca termina en tragedia. Foto: composición LR

Un accidente se registró en el distrito de Paramonga, provincia de Barranca, donde un hombre perdió la vida luego de ser atacado por su propio gallo de pelea durante una competencia. Los asistentes intentaron auxiliarlo, pero no pudo ser rescatado y falleció en el lugar, por lo que las autoridades llegaron al lugar para recoger el cuerpo.

Según el reporte preliminar de la Policía Nacional, la víctima (un vecino de la zona rural de Paramonga) se encontraba realizando un enfrentamiento con su ave cuando, por causas que aún se investigan, el gallo lo hirió con la hoja metálica colocada en una de sus patas. La lesión, ubicada cerca de la arteria femoral, provocó una fuerte hemorragia que terminó siendo mortal.

Intentaron auxiliarlo, pero no resistió la herida

Pese a los esfuerzos de familiares y vecinos por trasladarlo a un centro de salud, el hombre falleció camino al hospital debido a la gravedad del corte. Agentes policiales y peritos llegaron hasta el lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer lo ocurrido.

Las primeras investigaciones indican que se trató de un accidente doméstico durante la pelea entre los animales, una práctica común entre criadores de la zona que participan en torneos locales de gallos de pelea.

Debate sobre la seguridad en las peleas de gallos

Las peleas de gallos están permitidas en el Perú dentro de ciertos marcos legales, aunque continúan siendo tema de discusión por los riesgos que representan tanto para los animales como para sus cuidadores. En este caso, el uso de espuelas metálicas (instrumentos empleados para los combates) habría sido el factor determinante del desenlace del caso.

Vecinos de Paramonga lamentaron la muerte del criador y pidieron a las autoridades locales que se promuevan medidas de seguridad más estrictas para quienes se dedican a esta actividad. Mientras tanto, la Policía continúa con las investigaciones para determinar con precisión las circunstancias del accidente.

