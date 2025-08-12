Conoce a 'Kipi' la robot que enseñará inglés a varios colegios quechuahablantes de Huancavelica. | Foto: Composición LR / Andina / Embajada de Estados Unidos

Conoce a 'Kipi' la robot que enseñará inglés a varios colegios quechuahablantes de Huancavelica. | Foto: Composición LR / Andina / Embajada de Estados Unidos

En el 2020, el profesor Walter Velásquez Godoy no quiso que sus alumnos perdieran sus clases debido a las restricciones sanitarias de la pandemia del covid-19. Además, había otro gran obstáculo: los estudiantes vivían en zonas muy alejadas de su centro de estudios, por lo que llegar les era complicado. Así, desarrolló a 'Kipi', una robot interactiva con el que los niños podrían recibir educación a distancia. Lo que inició como una forma de llegar solo a 30 infantes, hoy, goza del apoyo de una potencia mundial.

La Embajada de Estados Unidos en Perú, anunció que usaran el modelo 'Kipi' para impulsar la enseñanza del inglés en seis colegios de Huancavelica, que son quechuahablantes. La iniciativa menciona que capacitarán a más de 20 docentes para que puedan usar las 6 copias de la robot, realizadas en estos años, para que tengan conocimientos del idioma antes de la secundaria, algo que se complicaba por el difícil acceso a los colegios.

Así es como la robot 'Kipi' enseñará inglés en Huancavelica

El programa se llama "Aprendiendo inglés con el Robot Kipi", que iniciará este mes de agosto y durará hasta diciembre del 2025. El curso fue desarrollado por la Oficina Regional para Programas de Inglés (RELO), un organismo de la embajada de Estados Unidos. Ellos trabajaron de la mano con expertos peruanos y extranjeros para desarrollar un curso que se adapte a la realidad nacional. Este luego fue instalado en los siete modelos que existen, con el fin de llegar a zonas con difícil acceso en la región.

En un principio, serán 23 los docentes que recibirán la capacitación necesaria para implementar a 'Kipi' en su metodología de enseñanza. Los distritos a los que llegarán estos robots serán Andaymarca, Colcabamba y Surcubamba, pertenecientes a la provincia de Tayacaja en Huancavelica, y llegará a 7 comunidades. Con ello, aprovecharán las nuevas funciones de este avance tecnológico, equipado con Inteligencia Artificial y Realidad Virtual y Aumentada, lo que ayudará a una mejor enseñanza.

'Kipi' enseña a varios alumnos en las zonas más rurales del Perú. Foto: Andina

¿Cómo se creó 'Kipi', la robot educativa?

'Kipi' nació en el laboratorio de ciencias del colegio Santiago Antúnez de Mayolo, ubicado en el distrito de Colcabamba, en Huancavelica. En medio de la pandemia, el profesor Walter Velásquez Godoy, decidió crear al robot para que sus estudiantes no pierdan clases. Usando materiales reciclados, lo que parecía solo un prototipo, se convirtió en la forma ideal para enseñar y que los niños no perdieran el año escolar.

Ahora, la labor de 'Kipi' y del profesor Velásquez no solo se centra en la enseñanza de la malla curricular, ya que el docente aprovecha para capacitar a sus propios alumnos en lenguaje de programación y robótica, lo que ayuda a mejorar al robot. Asimismo, con la ayuda de la empresa Kallpa Generación, lograron replicarlos en siete modelos diferentes, utilizando distintas IAs, junto a tecnología de realidad aumentada, que permite reconocer el espacio donde está y hasta a los alumnos que están a su alrededor.