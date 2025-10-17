Arquitectos buscan rediseñar los barrios de Lima para reducir la inseguridad ciudadana

En medio del caos de Lima y la falta de planificación urbana con la que se han construido algunas ciudades en el Perú, los arquitectos José Cepero y Walter Soto, cofundadores de IntuyLab, presentan el concepto de ‘placemaking’—una metodología que promueve el diseño y la gestión del espacio público para favorecer el bienestar de las personas—, como una alternativa para complementar la lucha contra la inseguridad ciudadana y reducir el índice delictivo.

Ambos profesionales se presentarán este viernes 17 de octubre en el evento de Sur Global, donde compartirán su visión de solución para mejorar el entorno urbano en el país.

¿Los espacios públicos bien cuidados pueden ayudar a reducir la delincuencia?

En conversación con La República, José Cepero afirmó que tener espacios públicos bien cuidados puede contribuir a minimizar la delincuencia, debido a que cuando existe un área bien puesta comienza a ser habitada y un lugar rodeado de personas reduce las probabilidades de que ocurra un acto delictivo.

“Voy a contar una anécdota bien personal. De niño me robaron mi bicicleta en un parque y la única razón por la que recuperé esa bicicleta fue porque otros vecinos que estaban paseando sus perros vieron esa situación y agarraron al ladrón. Esa es una muestra directa de que un espacio público habitado bien puesto da una mejor sensación de seguridad, pero no es inmediato hasta que como sociedad entendamos de que los espacios públicos son una vía para combatir”, refirió

Sin embargo, aseguró que este aspecto es solo uno de tantos que deben implementarse. Según el Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que reporta hechos delictivos sufridos por personas de 15 años en adelante, las áreas con mayor cantidad de víctimas en Lima Metropolitana tienen alguna relación con zonas no planificadas adecuadamente.

“Conforme vayamos habitando esos espacios, nos vamos a dar cuenta de que las calles se hacen más seguras y eso lo puedes ver haciendo un análisis de dónde ocurren la mayor cantidad de incidencia de actos delictivos. Vas a encontrar que es en espacios que están deteriorados, desolados, porque esos son los espacios donde no hay quien te cuide. No hay otra persona que diga le están robando a esta persona, vamos a ayudar”, agregó el arquitecto.

¿Qué es el ‘placemaking’?

El ‘placemaking’ es una herramienta de diseño urbano que busca transformar los espacios públicos en lugares vivos, acogedores y funcionales para todos. Walter Soto, arquitecto de IntuyLab, indicó que este enfoque entiende las ciudades como laboratorios urbanos donde se experimenta, se colabora y se generan soluciones conjuntas entre profesionales y comunidades.

“A partir de eso, tenemos y aplicamos varias herramientas para poder acercarnos a la gente, para poder hacer diseños colaborativos. Hacer del espacio público espacios cotidianos, amables y que funcionen para todo y es ahí donde entran diferentes términos. El ‘placemaking’ en específico todavía no tiene como un nicho específico en Lima, Perú. De hecho, en la región cada vez se está oyendo más”, refirió.

Por su parte, José Cepero explicó que el término, de origen anglosajón, aunque significa literalmente “hacer lugar”, va más allá de construir un parque o una plaza. Más bien, implica entender el “lugar” como la suma del espacio físico y las interacciones que allí ocurren. “Diseñar bien el espacio, que tenga las condiciones físicas adecuadas, pero también que las actividades que se puedan hacer en ese espacio den la bienvenida a cualquier persona que quiera iniciar ese espacio en condiciones sanas de convivencia y de participación en el espacio público”, añadió.

En el Perú, este concepto aún está en desarrollo, pero IntuyLab lo impulsa como una metodología flexible y participativa, capaz de adaptarse a las necesidades de cada comunidad. Sus fundadores, Walter y José, lo han desarrollado en diversas partes de Lima y del Perú como Barrios Altos, Manchay, Surquillo, el barrio de Alto Perú en Chorrillos, el asentamiento humano Defensores de la Familia en Pamplona Alta y Pasco.

¿Quiénes son José Cepero y Walter Soto?

Aunque ambos son arquitectos, cada uno tiene una historia distinta que en algún momento les hizo coincidir para crear Intuylab. Walter Soto se crio en el distrito del Rímac y estudió en la Universidad Nacional Federico Villareal (UNFV). Antes de aventurarse en su propia iniciativa, participó en TECHO Perú, donde lideró la movilización de voluntarios y la construcción de viviendas de emergencia en laderas y asentamientos de Lima y Callao.

“Estuve como voluntario y coordinador en el área de logística y los motivos fueron por el terremoto del 2007 en Pisco. Luego, estuve activo como 7 años viendo temas de pobreza extrema, condición de vivienda, sobre todo en Lima. Gracias a esa experiencia comenzó mi interés en laderas, comunidades vulnerables y el nivel de urbanismo para esas poblaciones”, señaló para este medio.

Por su parte, José Cepero pasó su juventud en el Callao y egresó de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Además, cuenta con un MSc. en Diseño Urbano en desarrollo por la Development Planning Unit de University College London. Ambos trabajaron entre 2019 y 2022 en el proyecto Lima 95, que estuvo financiado por la fundación Bernard Van Leer para la Municipalidad de Lima.

“Lo más resaltante es haber podido abrir un camino para que este tipo de temas estén dentro de la discusión de cómo lograr mejores ciudades y para quién las hacemos, en este caso, pensando en primer lugar en los niños pequeños, que son probablemente la población más vulnerable de cualquier ciudad”, sostuvo.