Sociedad

Golpe contra la criminalidad: intervienen a cuatro sujetos que estarían implicados en casos de extorsión en Piura

Tres de los detenidos se encontraban en un grupo de WhatsApp, desde donde coordinaban los ataques a distintos negocios. Uno de los intervenidos portaba un número de teléfono ligado a 22 denuncias de extorsión en Lambayeque, La Libertad, Lima y Piura.


Policía presume que banda criminal recluta adolescentes para sembrar el terror en la población.
Policía presume que banda criminal recluta adolescentes para sembrar el terror en la población. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Foto: PNP.

Los efectivos del área de extorsiones del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y de la UNEME de Sullana intervinieron a cuatro personas, entre los que se encuentran dos menores de edad de 15 años, quienes estarían tras los casos de extorsión a distintos negocios en la región de Piura.

lr.pe

Sembraban el terror

La madrugada del lunes 13 de octubre dos sujetos en una motolineal tiraron una dinamita en un almacén de gas en Sullana. Los malhechores huyeron del lugar. El copiloto, identificado como Bruno Alejandro N. Y., de 18 años, descendería del vehículo menor y subiría a una mototaxi manejada por B. E. C. E., de 15 años, dónde se encontraba como pasajera D. R. S. también de 15 años, quien llevaba a un bebé y portaba una dinamita.

Al ser intervenidos tanto al conductor como al pasajero se les incautó dos celulares. Ambos equipos se encontrarían dentro de un grupo de WhatsApp "Los Indomables" desde donde se coordinarían los atentados contra diversos negocios e, inclusive, contratos por sicariato.

Cabe señalar que, de acuerdo con el reporte policial, se habría identificado un número de teléfono perteneciente a uno de los detenidos que estaría inmerso en 22 denuncias de extorsión. Estas se habrían registrado desde el año 2022. Asimismo, se conoció que las víctimas serían de distintas jurisdicciones del Perú: Chiclayo, Trujillo, Paiján, Piura, Sullana y Barranca.

Desde la PNP se indicó que Bruno Alejandro N. Y. ya habría sido detenido en flagrancia delictiva hace un mes y medio por tenencia de municiones y explosivos. Sin embargo, habría aceptado los cargos y mediante una terminación anticipada quedó en libertad.

Cae nuevo miembro

A partir de un trabajo de investigación policial se pudo dar con el paradero de Miguel Ángel M. P. (23 años) quien formaba parte de este grupo de WhatsApp y era quien ejercía como informante sobre los movimientos de la propietaria del almacén de gas víctima de la explosión.

Al realizarle un registro al detenido se le habría encontrado cuatro municiones de arma de fuego y un celular marca OPPO con el número de WhatsApp 942180438.

El dato

Trascendió que dentro de este grupo de WhatsApp se encontraría un sujeto que se encuentra purgando 35 años de condena en el penal de Piura por el asesinato de un dirigente de construcción civil. Desde la policía se tiene la hipótesis que sería la cabeza tras esta banda criminal que emplea a adolescentes para aterrorizar a la población.

