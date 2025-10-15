HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Grupo de sujetos vandalizan bus de la Línea ’10 E’ con pasajeros a bordo: chofer huyó por la ventana, en VES

Más de 10 sujetos que trabajan como motaxistas informales atacaron violentamente a bus de transporte público por presuntamente haberle "cerrado" el paso.

Empresa de transporte de la línea '10 E' fue atacada por sujetos con palos y piedras.
Empresa de transporte de la línea '10 E' fue atacada por sujetos con palos y piedras. | Composición LR | 24 Horas

Durante la mañana del martes 14 de octubre, un bus de la Línea '10 E' fue vandalizada por más de 10 sujetos infiltrados como mototaxistas informales en el distrito de Villa El Salvador. El hecho violento se dio luego de que presuntamente el conductor del transporte público cerrara el paso a la unidad menor en el cruce de las avenidas Talara y Revolución.

Testigos de la zona comentaron a 24 horas que la línea '10 E' chocó contra una mototaxi informal tras no poder frenar a tiempo cuando este se encontraba en movimiento. A pesar de que el suceso no dejó heridos de gravedad, los choferes no habrían llegado a un acuerdo, peor la discusión escaló al punto de que el bus quedara destrozado.

¿Por qué el bus de línea '10 E' terminó vandalizado?

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad del distrito, el enfrentamiento se inició cuando ambas unidades impactaron levemente. Tras el choque, el sujeto que manejaba la moto descendió y encaró al transportista, pero no hubo consenso.

Al intentar retirarse del lugar, el bus de línea '10 E' fue interceptado por más de 10 mototaxistas informales que le impidieron el paso. Los sujetos habrían sido convocados luego de que el presunto propietario de la unidad menor los llamara.

Atacan a transportista con pasajeros a bordo

Luego de ser cercado por desconocidos, estos bajaron de sus unidades para arrojar piedras, palos y entre objetos contundentes para romper las lunas del parabrisas y las puertas del vehículo. Los pasajeros, que aún se encontraban al interior del bus, intentaron protegerse entre los asientos mientras estaban siendo atacados.

No se reportó heridos de gravedad, salvo el conductor que habría sido golpeado, pero escapó por la ventana. Sin embargo, la unidad de transporte público quedó destrozado. Las imágenes captadas serán claves para identificar a los responsables.

