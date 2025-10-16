HOYSuscripcion LR Focus

Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia
Sociedad

¿Habrá nuevo paro nacional de transporte este 17 de octubre? Esto dicen los transportistas

El 15 de octubre, colectivos de transportistas y jóvenes se manifestaron en Lima contra el gobierno, reclamando ineficacia en la seguridad ciudadana, lo que generó altercados y bloqueos.

Paro de transportistas el 17 de octubre. Foto: composición LR
Paro de transportistas el 17 de octubre. Foto: composición LR | composición LR

El pasado 15 de octubre, diversos colectivos de transportistas, bloques universitarios y grupos de jóvenes salieron a las calles en una marcha masiva contra el actual gobierno de José Jerí, a quien acusan de ineficacia en materia de seguridad ciudadana. La movilización, que se extendió por varias avenidas principales de Lima, generó altercados y bloqueos temporales de vías, lo que afectó el tránsito vehicular en distintos puntos de la ciudad.

Durante la jornada, algunos transportistas aprovecharon para suspender sus labores, estacionando sus vehículos y apagando sus motores en señal de protesta. Esta paralización parcial encendió las alarmas sobre la posibilidad de un paro nacional de transporte, aunque varios gremios han descartado por ahora esa medida.

¿Habrá paro y marcha nacional este viernes 17 de octubre?

“No estamos convocando a ningún paro para el viernes 17 de octubre, pero seguimos vigilantes. Si el gobierno no escucha nuestras demandas o se registran más actos de violencia, no descartamos tomar medidas más drásticas”, advirtió Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas.

En la misma línea, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, expresó que el sector está atravesando un momento crítico.

“Los conductores estamos cansados de la inseguridad y de la falta de diálogo. Queremos trabajar tranquilos, pero también exigimos que se garantice nuestra seguridad en las carreteras y en las calles”, declaró.

A raíz de las tensiones, representantes de diferentes gremios transportistas sostuvieron una reunión con autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde expusieron sus reclamos y pidieron mayor compromiso del Ejecutivo para mejorar las condiciones del sector. Según indicó Walter Carrera, vocero de uno de los colectivos, si continúan los actos violentos o la falta de respuesta del gobierno, acatarán un nuevo paro nacional.

Otros colectivos evalúan realizar marchas y paros a nivel nacional

Por otro lado, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) anunció que se encuentra preparando una marcha para el próximo 12 de noviembre, con el fin de exigir el incremento del salario mínimo docente y mejores condiciones laborales. “Los profesores no pueden seguir sobreviviendo con sueldos tan bajos. Esperamos que el Ejecutivo cumpla sus promesas”, señaló un representante del gremio.

En paralelo, diversos colectivos ciudadanos han anunciado homenajes en memoria del artista Mauricio Ruiz, conocido en la escena musical juvenil, quien falleció tras recibir un disparo en el tórax durante la movilización. Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Con este panorama, el ambiente social en el país continúa tenso. Los distintos sectores coinciden en un mismo pedido: que el gobierno escuche las demandas ciudadanas y brinde respuestas concretas frente a la inseguridad y la crisis social.

