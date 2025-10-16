Esposa del ‘Ruso’ Flores rompe en llanto en plena marcha tras ataque policial a su equipo: “Están que disparan”

Carolina Jaramillo, viuda de Paul ‘Ruso’ Flores, cantante de Armonía 10 asesinado a disparos en marzo de este año, asistió a la marcha nacional que se llevó a cabo en el Centro de Lima la noche del miércoles 15 de octubre. Uno de sus objetivos era pedir justicia por lo ocurrido con el padre de su hijo.

Sin embargo, la artista lloró durante la protesta debido al ataque policial que, según ella, sufrió su equipo de trabajo, motivo por el cual se vio obligada a esconderse para preservar su integridad.

"Tuvimos que escondernos porque han tirado bombas lacrimógenas, están que disparan, horrible, salimos a marchar tranquilos y la policía comenzó a tirar, estoy acá con Gaby, tranquilos", declaró desesperadamente Jaramillo en un video que compartió en sus historias de Instagram.

Esposa de Paul Flores acusa trato violento de la policía durante marcha

Carolina Jaramillo se hizo presente en la marcha nacional para exigir justicia por la trágica muerte de Paul Flores. Asistió junto a su equipo de trabajo, vestidos con polos blancos que llevaban el rostro del querido ‘Ruso’. Sin embargo, rompió en llanto al relatar que la protesta se salió de control debido al ataque policial que afectó a su equipo y a la mayoría de manifestantes.

"No es posible que vengamos a marchar pacíficamente y nos respondan con bombas lacrimógenas en todos lados. No es justo. No ha sido solo contra los que hacían disturbios, ha sido contra todos. ¿Hasta cuándo tanta violencia? ¿Hasta cuándo tanto dolor? Solo pedimos vivir sin miedo", dio la cantante en plena marcha con la voz entrecortada.