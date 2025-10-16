HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Mauricio Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, de 32 años, fue asesinado durante protestas contra el Gobierno de José Jerí en Lima. Testigos aseguran que el disparo lo hizo un policía de civil.

Mauricio Ruiz fue asesinado por un presunto policía vestido de civil en las inmediaciones de la Plaza Francia. Foto: John Reyes / LR Composición LR
Mauricio Ruiz fue asesinado por un presunto policía vestido de civil en las inmediaciones de la Plaza Francia. Foto: John Reyes / LR Composición LR

El joven Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, de 32 años, fue asesinado la noche del miércoles 16 de octubre durante la represión policial a la marcha nacional contra el Gobierno de José Jerí. Testigos afirmaron que el disparo provino de un policía vestido de civil en los alrededores de la Plaza Francia, en el Cercado de Lima. Ruiz Sáenz, conocido en la escena del rap como “Trvko”, fue trasladado al Hospital Loayza sin signos vitales, según confirmó la Defensoría del Pueblo.

Únete a nuestro canal de política y economía

El hecho ha generado una fuerte indignación social. Mientras el presidente Jerí lamentó la muerte y pidió una investigación objetiva, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, minimizó el costo político del suceso y defendió el operativo policial alegando que se respetaron los derechos humanos. El Ministerio Público anunció el inicio de diligencias para identificar al responsable del disparo.

Marcha de hoy 16 de octubre EN VIVO

02:20
16/10/2025

Vicente Tiburcio, ministro del Interior, minimizó fallecimiento de Mauricio Ruiz Sáenz

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, minimizó el fallecimiento del manifestante y afirmó que “para mí no hay costo político” luego de la muerte de Mauricio Ruiz Sáenz, ocurrida durante una marcha contra el gobierno de José Jerí.

"Definitivamente, para mí no hay un costo político porque primeramente hemos hecho todo un planeamiento para que esto se desarrolle de inicio al final en forma pacífica. Respetando y estrictamente los derechos humanos de todo ciudadano. La policía no ha salido a reprimir, la policía no ha salido a matar a nadie, eso que quede claro", declaró vía RPP. 

02:17
16/10/2025

Este es el momento del ataque por parte del presunto policía a Mauricio Ruiz Sáenz

Durante las manifestaciones contra el Gobierno de José Jerí, Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz —rapero conocido como “Trvko”— fue asesinado al recibir un impacto de bala. El hecho ocurrió cerca de las 11:50 p.m. en la Plaza Francia, en Lima. Testigos relatan que el disparo habría sido realizado por un agente vestido de civil, y que Ruiz Sáenz fue llevado al hospital Arzobispo Loayza sin vida.

02:11
16/10/2025

Mauricio Ruiz Sáenz falleció tras recibir impacto de bala de presunto policía

Durante la marcha contra el gobierno de José Jerí, el rapero Mauricio Ruiz Sáenz —conocido como “Trvko”— murió tras recibir un disparo de bala, presuntamente de un policía vestido de civil, mientras manifestantes se concentraban en la Plaza Francia. La Defensoría del Pueblo confirmó su deceso, y según fuentes del Ministerio de Salud, Ruiz Sáenz llegó sin signos vitales al Hospital Loayza.

TE RECOMENDAMOS

NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Notas relacionadas
Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

LEER MÁS
Joven falleció tras disparo de bala por presunto policía durante marcha contra gobierno de José Jerí

Joven falleció tras disparo de bala por presunto policía durante marcha contra gobierno de José Jerí

LEER MÁS
Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"

Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Si José Jerí renuncia a la presidencia del Perú, ¿quién asume el cargo de presidente?

Si José Jerí renuncia a la presidencia del Perú, ¿quién asume el cargo de presidente?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

LEER MÁS
Joven es asesinado por disparo de bala de presunto policía durante marcha contra gobierno de José Jerí

Joven es asesinado por disparo de bala de presunto policía durante marcha contra gobierno de José Jerí

LEER MÁS
Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"

Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"

LEER MÁS
Ministro del Interior Vicente Tiburcio condenó la marcha nacional: "Es un atentado contra la PNP"

Ministro del Interior Vicente Tiburcio condenó la marcha nacional: "Es un atentado contra la PNP"

LEER MÁS
Marcha del 15 de octubre: un fallecido tras ataque de policía de civil durante marcha contra gobierno de José Jerí

Marcha del 15 de octubre: un fallecido tras ataque de policía de civil durante marcha contra gobierno de José Jerí

LEER MÁS
General Víctor Canales resultó herido por perdigón disparado por la PNP durante protestas en la Av. Abancay

General Víctor Canales resultó herido por perdigón disparado por la PNP durante protestas en la Av. Abancay

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cómo va el paro hoy en Lima y regiones? Desvíos, puntos de encuentro y horarios del transporte

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

Alumno de la UNI vende helados durante examen de admisión y revela motivo: "Me falta una calculadora"

Política

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

El Apra es el único de los 43 partidos que realizará elecciones internas para elegir a sus candidatos

José Jerí presenta proyecto de ley como congresista siendo presidente: ¿es esto posible?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

El Apra es el único de los 43 partidos que realizará elecciones internas para elegir a sus candidatos

José Jerí presenta proyecto de ley como congresista siendo presidente: ¿es esto posible?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025