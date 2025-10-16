Mauricio Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

Mauricio Ruiz fue asesinado por un presunto policía vestido de civil en las inmediaciones de la Plaza Francia. Foto: John Reyes / LR Composición LR

Mauricio Ruiz fue asesinado por un presunto policía vestido de civil en las inmediaciones de la Plaza Francia. Foto: John Reyes / LR Composición LR

El joven Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, de 32 años, fue asesinado la noche del miércoles 16 de octubre durante la represión policial a la marcha nacional contra el Gobierno de José Jerí. Testigos afirmaron que el disparo provino de un policía vestido de civil en los alrededores de la Plaza Francia, en el Cercado de Lima. Ruiz Sáenz, conocido en la escena del rap como “Trvko”, fue trasladado al Hospital Loayza sin signos vitales, según confirmó la Defensoría del Pueblo.

El hecho ha generado una fuerte indignación social. Mientras el presidente Jerí lamentó la muerte y pidió una investigación objetiva, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, minimizó el costo político del suceso y defendió el operativo policial alegando que se respetaron los derechos humanos. El Ministerio Público anunció el inicio de diligencias para identificar al responsable del disparo.

Vicente Tiburcio, ministro del Interior, minimizó fallecimiento de Mauricio Ruiz Sáenz El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, minimizó el fallecimiento del manifestante y afirmó que "para mí no hay costo político" luego de la muerte de Mauricio Ruiz Sáenz, ocurrida durante una marcha contra el gobierno de José Jerí. "Definitivamente, para mí no hay un costo político porque primeramente hemos hecho todo un planeamiento para que esto se desarrolle de inicio al final en forma pacífica. Respetando y estrictamente los derechos humanos de todo ciudadano. La policía no ha salido a reprimir, la policía no ha salido a matar a nadie, eso que quede claro", declaró vía RPP.