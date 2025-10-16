Presidente Petro expresa preocupación por Perú tras protestas en contra del gobierno: “Momentos constituyentes”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su preocupación tras las últimas manifestaciones ciudadanas contra el Gobierno Jose de Jerí y el Congreso de la República en Perú, las cuales dejaron como saldo la muerte del rapero Eduardo Ruiz, además de varios heridos como producto de una fuerte represión. A través de su cuenta de la red social X, Petro señaló que espera que el país busque "el diálogo social y político" para legitimar sus instituciones públicas.

En una publicación posterior, el mandatario colombiano compartió una imagen con la frase "El mundo vive momentos constituyentes" en la que se visualizó la importante congregación de personas en el Centro de Lima. Integrada en su mayoría por jóvenes de la denominada 'Generación Z', las protestas buscan expresar un hartazgo por una clase política que, aseguran, no les brinda soluciones en medio de un grave panorama de inseguridad ciudadana.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Petro pide liberación de Pedro Castillo en medio de protestas en Perú

Petro volvió a cuestionar la situación judicial del exmandatario Pedro Castillo, a quien calificó como un “presidente electo popularmente y sin condena”, lo que, según dijo, constituye una “flagrante violación” de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, Petro afirmó que el país andino “vive una ruptura de la Convención Americana”, al mantener a Castillo en prisión preventiva desde diciembre de 2022 por los delitos de rebelión y conspiración. El mandatario se pronunció unos días antes sobre la destitución de Dina Boluarte por parte del Congreso peruano al expresar que “la traición se la pagaron con traición”. Petro, quien ha defendido en varias ocasiones al exmandatario peruano, reiteró que el proceso judicial contra Castillo “es un insulto a la democracia”, al sostener que su único delito “es ser pobre y de izquierda”.

Hartazgo político moviliza a miles en Perú

Al menos una persona murió y más de un centenar resultaron heridas durante los enfrentamientos registrados la noche del miércoles en el centro de Lima, en medio de una masiva manifestación encabezada por jóvenes contra el Congreso y el nuevo gobierno del presidente transitorio José Jerí. Las protestas, convocadas por colectivos de la Generación Z, artistas y gremios de transporte, se desataron tras la destitución exprés de Dina Boluarte el 10 de octubre, en medio de una crisis de inseguridad ciudadana. La víctima fue identificada como Eduardo Ruiz Sanz, de 32 años, quien, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, habría muerto por un disparo presuntamente realizado por un policía vestido de civil.

La Defensoría del Pueblo reportó 102 heridos —24 civiles y 78 policías— y denunció el uso excesivo de la fuerza. El presidente Jerí aseguró que la “manifestación pacífica” fue infiltrada por delincuentes “para generar caos” y prometió sanciones. Mientras tanto, grupos feministas también marcharon en rechazo al nuevo mandatario, recordando una denuncia por presunta violación archivada meses atrás. La creciente ola de protestas refleja el malestar general por la inseguridad, la crisis política y la falta de confianza en las autoridades, en un país que ha tenido siete presidentes en menos de una década.