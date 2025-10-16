HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

Presidente Petro expresa preocupación por Perú tras protestas en contra del gobierno: “Momentos constituyentes”

A través de un mensaje publicado en X, Gustavo Petro instó a Perú a buscar el diálogo social y político para fortalecer sus instituciones.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, mostró su preocupación por las recientes protestas en Perú. Foto: composición LR/AFP/Instagram
Gustavo Petro, presidente de Colombia, mostró su preocupación por las recientes protestas en Perú. Foto: composición LR/AFP/Instagram

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su preocupación tras las últimas manifestaciones ciudadanas contra el Gobierno Jose de Jerí y el Congreso de la República en Perú, las cuales dejaron como saldo la muerte del rapero Eduardo Ruiz, además de varios heridos como producto de una fuerte represión. A través de su cuenta de la red social X, Petro señaló que espera que el país busque "el diálogo social y político" para legitimar sus instituciones públicas.

En una publicación posterior, el mandatario colombiano compartió una imagen con la frase "El mundo vive momentos constituyentes" en la que se visualizó la importante congregación de personas en el Centro de Lima. Integrada en su mayoría por jóvenes de la denominada 'Generación Z', las protestas buscan expresar un hartazgo por una clase política que, aseguran, no les brinda soluciones en medio de un grave panorama de inseguridad ciudadana.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Petro pide liberación de Pedro Castillo en medio de protestas en Perú

Petro volvió a cuestionar la situación judicial del exmandatario Pedro Castillo, a quien calificó como un “presidente electo popularmente y sin condena”, lo que, según dijo, constituye una “flagrante violación” de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, Petro afirmó que el país andino “vive una ruptura de la Convención Americana”, al mantener a Castillo en prisión preventiva desde diciembre de 2022 por los delitos de rebelión y conspiración. El mandatario se pronunció unos días antes sobre la destitución de Dina Boluarte por parte del Congreso peruano al expresar que “la traición se la pagaron con traición”. Petro, quien ha defendido en varias ocasiones al exmandatario peruano, reiteró que el proceso judicial contra Castillo “es un insulto a la democracia”, al sostener que su único delito “es ser pobre y de izquierda”.

Hartazgo político moviliza a miles en Perú

Al menos una persona murió y más de un centenar resultaron heridas durante los enfrentamientos registrados la noche del miércoles en el centro de Lima, en medio de una masiva manifestación encabezada por jóvenes contra el Congreso y el nuevo gobierno del presidente transitorio José Jerí. Las protestas, convocadas por colectivos de la Generación Z, artistas y gremios de transporte, se desataron tras la destitución exprés de Dina Boluarte el 10 de octubre, en medio de una crisis de inseguridad ciudadana. La víctima fue identificada como Eduardo Ruiz Sanz, de 32 años, quien, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, habría muerto por un disparo presuntamente realizado por un policía vestido de civil.

La Defensoría del Pueblo reportó 102 heridos —24 civiles y 78 policías— y denunció el uso excesivo de la fuerza. El presidente Jerí aseguró que la “manifestación pacífica” fue infiltrada por delincuentes “para generar caos” y prometió sanciones. Mientras tanto, grupos feministas también marcharon en rechazo al nuevo mandatario, recordando una denuncia por presunta violación archivada meses atrás. La creciente ola de protestas refleja el malestar general por la inseguridad, la crisis política y la falta de confianza en las autoridades, en un país que ha tenido siete presidentes en menos de una década.

Notas relacionadas
Colombia: disidentes de las FARC usan drones explosivos para atacar casa de alcalde y bases militares

Colombia: disidentes de las FARC usan drones explosivos para atacar casa de alcalde y bases militares

LEER MÁS
Donald Trump veta a Petro y le impide asistir al acto donde se firmará el histórico acuerdo de paz de Gaza

Donald Trump veta a Petro y le impide asistir al acto donde se firmará el histórico acuerdo de paz de Gaza

LEER MÁS
Tren de Aragua solicita a Gustavo Petro integrarse al acuerdo de paz total en Colombia

Tren de Aragua solicita a Gustavo Petro integrarse al acuerdo de paz total en Colombia

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
"Se agudiza la crisis": así informó la prensa internacional la muerte de Mauricio Ruiz en protesta contra el gobierno de José Jerí

"Se agudiza la crisis": así informó la prensa internacional la muerte de Mauricio Ruiz en protesta contra el gobierno de José Jerí

LEER MÁS
Maduro responde a Trump tras autorizar acciones militares de la CIA en Venezuela: “No queremos una guerra”

Maduro responde a Trump tras autorizar acciones militares de la CIA en Venezuela: “No queremos una guerra”

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Israel identifica los cadáveres de otros dos rehenes devueltos por Hamás, señalaron las fuerzas israelíes

Israel identifica los cadáveres de otros dos rehenes devueltos por Hamás, señalaron las fuerzas israelíes

LEER MÁS
Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mauricio Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

Joven falleció por presunto ataque policial, pero ministro del Interior responsabiliza a estudiantes de San Marcos por violencia en protestas

Mundo

El Vaticano exige a la Iglesia católica atender mejor a víctimas de abuso sexual: “Ignorarlos les provoca un daño continuo”

Francia a punto de censurar a su primer ministro tras superar dos mociones en el Parlamento

Ataques del gobierno de Trump contra presuntas narcolanchas ya dejan 27 muertos en las costas de Venezuela

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Mauricio Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025