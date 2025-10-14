HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?
¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?     ¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?     ¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?     
Sociedad

Violencia sin consecuencias: el costo social de tener un presidente y un premier con denuncias por violación

Colectivos feministas cuestionan la designación de autoridades con antecedentes de violencia, ya que la justicia a menudo ignora los testimonios de las víctimas y archiva los casos.

Colectivos feministas lamentan que las autoridades no tomen la debida importancia a los testimonios de víctimas de agresión sexual. Foto: Composición LR
Colectivos feministas lamentan que las autoridades no tomen la debida importancia a los testimonios de víctimas de agresión sexual. Foto: Composición LR

Ernesto Julio Álvarez Miranda ha sido designado como Presidente del Consejo de Ministros del actual Gobierno del mandatario José Jerí Oré. Ante ello, la ciudadanía expresó su rechazo, pues Álvarez Miranda registra seis denuncias en el Ministerio Público, de las cuales dos son por presunto abuso sexual en el 2016. Asimismo, Jerí también fue denunciado como implicado en una presunta agresión sexual en el 2024. Pese a que los casos han sido archivados, colectivos feministas consideran que el Gobierno resta importancia a estos delicados asuntos.

Desde la Institución Flora Tristán, la directora Liz Meléndez expresó su preocupación ante el Gobierno indolente que no toma en cuenta el perfil de quienes asumen los altos cargos en el Congreso de la República. "Se suma nuevamente a este contexto, en donde hay una altísima tolerancia a la violencia, al punto que es un tema que no se considera cuando se busca autoridades", precisó para La República.

TE RECOMENDAMOS

REGRESA DELIA ESPINOZA, SE VA ACUÑA Y PRESIDENTE SIN MINISTROS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Machismo presidencial: los cuestionables tuits del nuevo presidente del Perú, José Jerí, sobre las mujeres

lr.pe

Impunidad ante la violencia contra las mujeres

Colectivos feministas cuestionan las decisiones del Gobierno, quienes escogen a representantes sin tomar en cuenta el historial de denuncias que registran. El discurso repetitivo de que "son solo denuncias que no tienen sentencias" implica minimizar la búsqueda de justicia o respaldo de las víctimas. "(Significa) quitarle la importancia, sobre todo al testimonio de las mujeres, porque muchos casos de violencia no logran una sentencia favorable", sostuvo Meléndez.

La directora lamentó que la justicia peruana no ponga en valor el testimonio de las víctimas, quienes muchas veces terminan expuestas al denunciar un caso de agresión sexual. "Las víctimas se ven solas frente a su palabra, con la del agresor", acotó. Bajo este escenario, Melendéz enfatizó la necesidad urgente de contar con autoridades sensibles que entiendan que "una persona no gana nada haciendo este tipo de denuncias".

PUEDES VER: Colectivos feministas rechazan a José Jerí como nuevo presidente de Perú por denuncia por violación sexual: “Es un mensaje de impunidad”

lr.pe

Estigma y largos procesos: los escenarios que enfrenta una víctima

Colectivos feministas lamentaron que no se tome la debida importancia a los testimonios de las víctimas, quienes enfrentan largos procesos judiciales tras realizar una denuncia. "Se enfrentan a situaciones de estigma social, procesos interminables y a muchas dudas sobre la credibilidad de sus argumentos", puntualizó.

Por ello, la directora Meléndez enfatizó que el argumento de que una denuncia por abuso no tenga peso porque se archivó, no es válido. Ella explicó que muchos de los casos de violencia, especialmente hacia las mujeres, terminan archivándose por la impunidad que hay en nuestro país. "Se desestiman debido a la no puesta en valor de los testimonios o pruebas que la víctima pueda dar", cuestionó.

PUEDES VER: ¿Quiénes se unirán al paro nacional del 15 de octubre? Estos son los grupos confirmados

lr.pe

Las denuncias contra José Jerí y Ernesto Álvarez

Dentro de sus seis denuncias en el Ministerio Público, Ernesto Álvarez presenta dos acusaciones por el presunto delito de violación sexual en el 2016. Según explicó Álvarez a la prensa, los casos fueron archivados porque "eran absolutamente inconsistentes". Además, precisó que no conocía a la demandante y que tampoco tomó acciones legales contra ella.

Con respecto al mandatario José Jerí, su caso se remonta al pasado 29 de diciembre del 2024. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral dio a conocer la denuncia en donde se señala al ahora presidente como implicado en una presunta violación sexual contra una mujer de 31 año. De acuerdo con el parte, la agraviada indicó que en un viaje con "fines recreativos" estuvo presente José Jerí. Horas después, ella perdió el conocimiento tras tomar bebidas alcohólicas y, al despertar, encontró una prenda del entonces congresista.

"Más tarde desperté, aún aturdida, y me di cuenta de que estaba desnuda y al costado de mi ropa estaba el bividí del congresista José Enrique Jerí Oré", relató. Ante este escenario, el entonces parlamentario de Somos Perú emitió un comunicado en donde rechazaba las acusaciones e indicó que se comunicaría con la agraviada. No obstante, el caso terminó siendo archivado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

LEER MÁS
José Jerí sustentó informe que blindó a Dina Boluarte de denuncia por muertes en protestas

José Jerí sustentó informe que blindó a Dina Boluarte de denuncia por muertes en protestas

LEER MÁS
José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro Nacional del 15 de octubre: ¿Habrá clases presenciales o virtuales? Minedu aclara dudas ante movilizaciones

Paro Nacional del 15 de octubre: ¿Habrá clases presenciales o virtuales? Minedu aclara dudas ante movilizaciones

LEER MÁS
¿Mañana hay paro en Lima? Esto es todo lo que se sabe de la protesta convocada para este 15 de octubre

¿Mañana hay paro en Lima? Esto es todo lo que se sabe de la protesta convocada para este 15 de octubre

LEER MÁS
Reniec estableció la fecha límite para actualizar el DNI antes del cierre del padrón electoral rumbo a las Elecciones 2026

Reniec estableció la fecha límite para actualizar el DNI antes del cierre del padrón electoral rumbo a las Elecciones 2026

LEER MÁS
Promoción completa de colegio en El Agustino logra ingresar a San Marcos con novedoso método: "Dividimos las aulas"

Promoción completa de colegio en El Agustino logra ingresar a San Marcos con novedoso método: "Dividimos las aulas"

LEER MÁS
Paro nacional EN VIVO este 15 de octubre: hora de inicio, suspensión de clases y rutas afectadas por la marcha

Paro nacional EN VIVO este 15 de octubre: hora de inicio, suspensión de clases y rutas afectadas por la marcha

LEER MÁS
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 14 de octubre: Bono de Guerra para docentes y aumentos del Ministerio de Educación en Venezuela

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Niño en México se hace viral por pedir dinero con foto de Lady Gaga: ''¿Y en qué hospital está la tía Gaga?''

Sociedad

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Minedu otorgará nuevos beneficios a docentes universitarios: CTS, asignaciones y subsidio por luto y sepelio

Rafael López Aliaga renunció a la alcaldía de Lima sin cumplir 25 promesas de su plan de gobierno municipal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente toma juramento de nuevos ministros

Hugo de Zela jura como nuevo ministro de Relaciones Exteriores del Gabinete de José Jerí

Ernesto Álvarez es el nuevo primer ministro del gabinete de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025