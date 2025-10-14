Ernesto Julio Álvarez Miranda ha sido designado como Presidente del Consejo de Ministros del actual Gobierno del mandatario José Jerí Oré. Ante ello, la ciudadanía expresó su rechazo, pues Álvarez Miranda registra seis denuncias en el Ministerio Público, de las cuales dos son por presunto abuso sexual en el 2016. Asimismo, Jerí también fue denunciado como implicado en una presunta agresión sexual en el 2024. Pese a que los casos han sido archivados, colectivos feministas consideran que el Gobierno resta importancia a estos delicados asuntos.

Desde la Institución Flora Tristán, la directora Liz Meléndez expresó su preocupación ante el Gobierno indolente que no toma en cuenta el perfil de quienes asumen los altos cargos en el Congreso de la República. "Se suma nuevamente a este contexto, en donde hay una altísima tolerancia a la violencia, al punto que es un tema que no se considera cuando se busca autoridades", precisó para La República.

Impunidad ante la violencia contra las mujeres

Colectivos feministas cuestionan las decisiones del Gobierno, quienes escogen a representantes sin tomar en cuenta el historial de denuncias que registran. El discurso repetitivo de que "son solo denuncias que no tienen sentencias" implica minimizar la búsqueda de justicia o respaldo de las víctimas. "(Significa) quitarle la importancia, sobre todo al testimonio de las mujeres, porque muchos casos de violencia no logran una sentencia favorable", sostuvo Meléndez.

La directora lamentó que la justicia peruana no ponga en valor el testimonio de las víctimas, quienes muchas veces terminan expuestas al denunciar un caso de agresión sexual. "Las víctimas se ven solas frente a su palabra, con la del agresor", acotó. Bajo este escenario, Melendéz enfatizó la necesidad urgente de contar con autoridades sensibles que entiendan que "una persona no gana nada haciendo este tipo de denuncias".

Estigma y largos procesos: los escenarios que enfrenta una víctima

Colectivos feministas lamentaron que no se tome la debida importancia a los testimonios de las víctimas, quienes enfrentan largos procesos judiciales tras realizar una denuncia. "Se enfrentan a situaciones de estigma social, procesos interminables y a muchas dudas sobre la credibilidad de sus argumentos", puntualizó.

Por ello, la directora Meléndez enfatizó que el argumento de que una denuncia por abuso no tenga peso porque se archivó, no es válido. Ella explicó que muchos de los casos de violencia, especialmente hacia las mujeres, terminan archivándose por la impunidad que hay en nuestro país. "Se desestiman debido a la no puesta en valor de los testimonios o pruebas que la víctima pueda dar", cuestionó.

Las denuncias contra José Jerí y Ernesto Álvarez

Dentro de sus seis denuncias en el Ministerio Público, Ernesto Álvarez presenta dos acusaciones por el presunto delito de violación sexual en el 2016. Según explicó Álvarez a la prensa, los casos fueron archivados porque "eran absolutamente inconsistentes". Además, precisó que no conocía a la demandante y que tampoco tomó acciones legales contra ella.

Con respecto al mandatario José Jerí, su caso se remonta al pasado 29 de diciembre del 2024. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral dio a conocer la denuncia en donde se señala al ahora presidente como implicado en una presunta violación sexual contra una mujer de 31 año. De acuerdo con el parte, la agraviada indicó que en un viaje con "fines recreativos" estuvo presente José Jerí. Horas después, ella perdió el conocimiento tras tomar bebidas alcohólicas y, al despertar, encontró una prenda del entonces congresista.

"Más tarde desperté, aún aturdida, y me di cuenta de que estaba desnuda y al costado de mi ropa estaba el bividí del congresista José Enrique Jerí Oré", relató. Ante este escenario, el entonces parlamentario de Somos Perú emitió un comunicado en donde rechazaba las acusaciones e indicó que se comunicaría con la agraviada. No obstante, el caso terminó siendo archivado.

