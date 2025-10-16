HOYSuscripcion LR Focus

Asesinan a chofer y copiloto de combi con ruta Chepén-Lurín cuando terminaban su última jornada

Un nuevo atentado contra el transporte público se registró cerca del paradero 'La Virgen' en Lurín. Las autoridades realizan diligencias en la zona.

Nuevo atentado contra el transporte público en ruta Chepén–Lurín
Nuevo atentado contra el transporte público en ruta Chepén–Lurín | Foto: composición LR

En horas de la noche de este jueves 16 de octubre, se reportó un nuevo atentado contra el transporte público. Un chofer y su copiloto fallecieron en la ruta Chepén–Lurín, a la altura del paradero La Virgen, justo cuando el gobierno de José Jeri anunciaba que declararán estado de emergencia en Lima Metropolitana

De acuerdo a los testigos presenciales, una moto lineal habría seguido a la unidad durante su último recorrido con pasajeros a bordo, algunos de los cuales también resultaron heridos y fueron trasladados a un centro de salud cercano tras la ráfaga de disparos.

La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra en el lugar realizando las diligencias correspondientes. La zona fue acordonada mientras se espera la llegada de los peritos de criminalística.

Nota en desarrollo...

"Nadie trabaja, lo han abandonado": puente Conchán lleva cerrado 6 meses y nadie responde por su reconstrucción

“Nadie trabaja, lo han abandonado”: puente Conchán lleva cerrado 6 meses y nadie responde por su reconstrucción

Caso Ícaro: Fiscalía realiza diligencias en oficinas de Lima y Lurín en investigación vinculada al ministro Santiváñez

Caso Ícaro: Fiscalía realiza diligencias en oficinas de Lima y Lurín en investigación vinculada al ministro Santiváñez

Rutas de Lima y Municipalidad de Lima enfrentados por Puente Conchán: caos vehicular y advierten colapso vial en la Panamericana Sur

Rutas de Lima y Municipalidad de Lima enfrentados por Puente Conchán: caos vehicular y advierten colapso vial en la Panamericana Sur

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

Promotor de eventos ligado a alias el 'Jorobado' confesó que junto al delincuente organizó conciertos de Agua Marina hasta 3 veces

Promotor de eventos ligado a alias el 'Jorobado' confesó que junto al delincuente organizó conciertos de Agua Marina hasta 3 veces

¿Habrá nuevo paro nacional de transporte este 17 de octubre? Esto dicen los transportistas

¿Habrá nuevo paro nacional de transporte este 17 de octubre? Esto dicen los transportistas

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Peruana trabajaba como cocinera en Disney, pero un atropello la dejó en estado vegetativo: familia pide visa humanitaria para ir a verla a EE. UU.

Peruana trabajaba como cocinera en Disney, pero un atropello la dejó en estado vegetativo: familia pide visa humanitaria para ir a verla a EE. UU.

¿Hoy 16 de octubre habrá movilizaciones en Lima? Los anuncios de transportistas y otros colectivos

¿Hoy 16 de octubre habrá movilizaciones en Lima? Los anuncios de transportistas y otros colectivos

