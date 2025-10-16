Asesinan a chofer y copiloto de combi con ruta Chepén-Lurín cuando terminaban su última jornada
Un nuevo atentado contra el transporte público se registró cerca del paradero 'La Virgen' en Lurín. Las autoridades realizan diligencias en la zona.
En horas de la noche de este jueves 16 de octubre, se reportó un nuevo atentado contra el transporte público. Un chofer y su copiloto fallecieron en la ruta Chepén–Lurín, a la altura del paradero La Virgen, justo cuando el gobierno de José Jeri anunciaba que declararán estado de emergencia en Lima Metropolitana
De acuerdo a los testigos presenciales, una moto lineal habría seguido a la unidad durante su último recorrido con pasajeros a bordo, algunos de los cuales también resultaron heridos y fueron trasladados a un centro de salud cercano tras la ráfaga de disparos.
La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra en el lugar realizando las diligencias correspondientes. La zona fue acordonada mientras se espera la llegada de los peritos de criminalística.
Nota en desarrollo...