En marzo, el puente Conchán, ubicado en Lurín a lo largo de la Panamericana Sur, fue cerrado debido a un hundimiento en la calzada. Desde entonces, el tránsito se ha visto seriamente afectado, sin que exista una solución a la vista. El caos se ha extendido tanto a la carretera principal como a las vías alternas.

Conductores y vecinos de la zona relatan congestionamientos constantes, especialmente en el uso del puente Alipio Ponce y rutas alternas por Villa El Salvador o San Pedro, que generan mayores embotellamientos. A seis meses del cierre, surge una disputa sobre la responsabilidad de la reparación: mientras la Municipalidad de Lurín sostiene que el puente es competencia metropolitana, Rutas de Lima recuerda que corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) hacerse cargo de su reparación.

Comunicado de Rutas de Lima.

Cierre del puente Conchán y fin del e-pass podrían generar colapso vial en Panamericana Sur

El puente Conchán fue clausurado el 24 de marzo de 2025 tras detectarse un forado que debilitó su estructura. Esta vía era la principal conexión de norte a sur hacia Lurín, y su cierre ha afectado directamente el flujo vehicular. Ante la problemática, Rutas de Lima emitió un comunicado el 15 de septiembre responsabilizando directamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por la falta de intervención en la infraestructura.

La concesionaria advirtió que el verano 2026 será más caótico tras la suspensión, en mayo, del sistema de prepago electrónico e-pass, que permitía pagos sin contacto en los peajes y reducía los tiempos de espera. “Cada verano, el tránsito por la concesión se incrementa en alrededor de 60 %. El verano 2026 será el primero sin e-pass y, muy probablemente, sin la posibilidad de que los usuarios utilicen el puente Conchán, con las consecuencias en el tránsito que ello generará”, señaló Rutas de Lima.

Rutas de Lima responsabiliza a la MML por cierre del puente Conchán

Asimismo, recordaron que la eliminación del e-pass se produjo tras una sanción de más de S/12 millones impuesta por la MML, decisión que privó a los usuarios de un servicio que aseguran aliviaba el congestionamiento. Sumado al cierre del puente Conchán, la situación proyecta un escenario de colapso vial aún más severo en la Panamericana Sur.

En su comunicado, Rutas de Lima remarcó que la reparación estructural del puente corresponde a la comuna limeña, que hasta la fecha no ha actuado. “Una vez más, la MML continúa afectando directamente a los usuarios de las vías concesionadas”, agregó la empresa. Por su parte, la MML indicó en marzo que aún esperaba informes técnicos de Inverment y Emape para determinar el estado del puente, pero no ha anunciado avances concretos. Rutas de Lima concluyó su mensaje invocando a las autoridades a tomar acciones urgentes en beneficio de los limeños.

