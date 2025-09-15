HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Rutas de Lima responsabiliza a la MML por caos vehicular y cierre del puente Conchán antes del verano 2026

El puente Conchán, en Lurín, fue cerrado en marzo tras un hundimiento que afecta gravemente el tránsito en la Panamericana Sur y vías alternas. La congestión se ha intensificado, causando caos vial.

Cierre del puente Conchán en Lurín
Cierre del puente Conchán en Lurín | Composición LR. | Foto: captura Cuarto Poder

En marzo, el puente Conchán, ubicado en Lurín a lo largo de la Panamericana Sur, fue cerrado debido a un hundimiento en la calzada. Desde entonces, el tránsito se ha visto seriamente afectado, sin que exista una solución a la vista. El caos se ha extendido tanto a la carretera principal como a las vías alternas.

Conductores y vecinos de la zona relatan congestionamientos constantes, especialmente en el uso del puente Alipio Ponce y rutas alternas por Villa El Salvador o San Pedro, que generan mayores embotellamientos. A seis meses del cierre, surge una disputa sobre la responsabilidad de la reparación: mientras la Municipalidad de Lurín sostiene que el puente es competencia metropolitana, Rutas de Lima recuerda que corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) hacerse cargo de su reparación.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR
Comunicado de Rutas de Lima.

Comunicado de Rutas de Lima.

PUEDES VER: Machu Picchu podría perder su título de 'Maravilla del Mundo' por problemas en la gestión del turismo, advierte New7Wonders

lr.pe

Cierre del puente Conchán y fin del e-pass podrían generar colapso vial en Panamericana Sur

El puente Conchán fue clausurado el 24 de marzo de 2025 tras detectarse un forado que debilitó su estructura. Esta vía era la principal conexión de norte a sur hacia Lurín, y su cierre ha afectado directamente el flujo vehicular. Ante la problemática, Rutas de Lima emitió un comunicado el 15 de septiembre responsabilizando directamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por la falta de intervención en la infraestructura.

La concesionaria advirtió que el verano 2026 será más caótico tras la suspensión, en mayo, del sistema de prepago electrónico e-pass, que permitía pagos sin contacto en los peajes y reducía los tiempos de espera. “Cada verano, el tránsito por la concesión se incrementa en alrededor de 60 %. El verano 2026 será el primero sin e-pass y, muy probablemente, sin la posibilidad de que los usuarios utilicen el puente Conchán, con las consecuencias en el tránsito que ello generará”, señaló Rutas de Lima.

PUEDES VER: Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

lr.pe

Rutas de Lima responsabiliza a la MML por cierre del puente Conchán

Asimismo, recordaron que la eliminación del e-pass se produjo tras una sanción de más de S/12 millones impuesta por la MML, decisión que privó a los usuarios de un servicio que aseguran aliviaba el congestionamiento. Sumado al cierre del puente Conchán, la situación proyecta un escenario de colapso vial aún más severo en la Panamericana Sur.

En su comunicado, Rutas de Lima remarcó que la reparación estructural del puente corresponde a la comuna limeña, que hasta la fecha no ha actuado. “Una vez más, la MML continúa afectando directamente a los usuarios de las vías concesionadas”, agregó la empresa. Por su parte, la MML indicó en marzo que aún esperaba informes técnicos de Inverment y Emape para determinar el estado del puente, pero no ha anunciado avances concretos. Rutas de Lima concluyó su mensaje invocando a las autoridades a tomar acciones urgentes en beneficio de los limeños.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Empresa La 50 baja su tarifa a solo S/1.00 en este tramo de SJL: monto aplicará todo setiembre

Empresa La 50 baja su tarifa a solo S/1.00 en este tramo de SJL: monto aplicará todo setiembre

LEER MÁS
Presentan proyecto de ley que regula ubicación de peajes para evitar nuevos conflictos sociales

Presentan proyecto de ley que regula ubicación de peajes para evitar nuevos conflictos sociales

LEER MÁS
López Aliaga pagará US$200 millones a Rutas de Lima: Carlincatura ironiza decisión de la Corte de Columbia en contra de la MML

López Aliaga pagará US$200 millones a Rutas de Lima: Carlincatura ironiza decisión de la Corte de Columbia en contra de la MML

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

LEER MÁS
Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

LEER MÁS
Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

LEER MÁS
Machu Picchu podría perder su título de 'Maravilla del Mundo' por problemas en la gestión del turismo, advierte New7Wonders

Machu Picchu podría perder su título de 'Maravilla del Mundo' por problemas en la gestión del turismo, advierte New7Wonders

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Obrero falleció junto a su hija de seis años en derrumbe de Amazonas: menor había ido a llevarle el almuerzo a su padre

Obrero falleció junto a su hija de seis años en derrumbe de Amazonas: menor había ido a llevarle el almuerzo a su padre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

River Plate vs Palmeiras: hora, fecha y canal TV del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Octavo retiro AFP: MEF y MTPE retroceden y se alinean a la posición de Dina Boluarte

Sociedad

Adulto mayor fue obligado a bajar del bus por chacchar coca en su viaje hacia Lima: Fiscalía prepara juicio por discriminación

Empresa fachada tenía sicarios en planilla: extorsionadores atentaban contra buses 'Aquarius', 'Naranjitos' y más en Lima Norte

Descartan amenaza de bomba en vuelo con destino a Juliaca desde el aeropuerto Jorge Chávez: pasajero que causó falsa alarma fue detenido

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas alertan que demanda de inconstitucionalidad oficializará la impunidad

Juan Santiváñez amenaza con denunciar a jueces que no apliquen ley de amnistía

Un fallo selectivo: Carlincatura advierte el impacto de la decisión de una institución en procesos judiciales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota