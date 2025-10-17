HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sociedad

Transportistas bloquean Óvalo de Chepén como medida de protesta por ataque extorsivo y asesinato de chofer de combi en Lurín

La PNP inició investigaciones tras el asesinato de un chofer y tres heridos, incluida una cobradora, quien se encuentra en estado crítico.

Transportistas fueron apoyados por pasajeros, quienes respaldaron la medida de protesta. Foto: Mabel Alva/ La República.
Transportistas fueron apoyados por pasajeros, quienes respaldaron la medida de protesta. Foto: Mabel Alva/ La República.

Otro ataque extorsivo. Este 17 de octubre, empresas de transporte que cubren la ruta Chepén–Lurín paralizaron sus actividades tras el asesinato a balazos de un chofer de combi, identificado como Yorber Romero Salazar, de nacionalidad venezolana. El ataque también dejó tres personas heridas. La cobradora, que se encontraba a bordo del vehículo, permanece en estado crítico.

Por ello, a esta hora de la mañana, manifestantes realizan una protesta en el Óvalo de Chepén, con el fin de exigir a las autoridades que se tomen las acciones correspondientes para frenar con la inseguridad que azota al gremio de transportistas.

"Tenemos que trabajar. Queremos que nos escuchen. Cuando hay un muerto hay cuatro policías, pero en los operativos contra nosotros, diez, veinte. Nos dicen que vayamos a reclamar a la comisaría o a la municipalidad, pero no nos escuchan. Nuestra manera de protestar es esta. No solo mueren choferes, también pasajeros", declaró para La República una manifestante, quien indicó que banda criminal solicita entre 200 a 500 soles como cuota inicial para dejarlos operar.

Asimismo, detalló que la banda criminal se hace llamar 'Clan del Norte' y que, a través de mensajes por WhatsApp, advierten: “Hoy es uno, mañana es otro”. Desde hace tres meses, exigen el pago de 20 soles diarios por vehículo.

PNP confirma inicio de investigaciones, pero extorsión continúa

El ataque habría ocurrido alrededor de las 20:55 horas, cuando un vehículo marca Kia, modelo Sportage, de color plateado, se aproximó a una combi de transporte público, abrió fuego y luego huyó en dirección hacia Mamacona.

En un audio extorsivo enviado a través de la red social mencionada, se escucha a un hombre decir: “No se lo voy a volver a repetir. Estoy llegando a ustedes de buena manera. Si quieren que mande a mi gente y deje dos o tres muertos en ese paradero, y mande a prender unas combis, ustedes me dicen (…). O buscan la manera de alinearse o los vamos a incomodar”.

Al respecto, el coronel Rober Villanueva, jefe de la División Policial Sur 3, informó que la Policía Nacional tiene identificada a la banda criminal que habría perpetrado el ataque. Si bien evitó precisar el nombre del grupo, señaló que se trataría de una organización que opera desde un centro penitenciario. Además, detalló que un automóvil y una motocicleta siguieron a la combi informal antes del atentado.

"El problema es que las empresas no denuncian. Me llegué a enterar de esto recién, pero no quiero ser indiferente. No teníamos conocimiento. Me estoy comprometiendo con ellos que a partir de hoy día voy a coberturar toda esta zona que es un poquito vulnerable. Voy a reunirme con el coronel de la División Policial sub 2 y la Municipalidad para hacer un trabajo coordinado", señaló Villanueva.

Heridos permanecen críticos en Hospital de Villa El Salvador

Desde el Hospital de Villa El Salvador informaron que otras tres personas resultaron heridas durante el atentado contra el vehículo de transporte público, entre ellas la cobradora, cuyo estado de salud es de pronóstico muy reservado.

Su hija declaró a RPP que en el hospital prácticamente la han desahuciado. “Me dicen que puede fallecer en una hora, o en dos o tres días. Les pregunto qué se puede hacer y no me dan respuestas claras”, señaló, al precisar que el impacto de bala fue en la cabeza.

Reporte de hospital de Villa El Salvador.

Reporte de hospital de Villa El Salvador.

