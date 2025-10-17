La Policía Nacional maneja la hipótesis de que la banda criminal detrás del asesinato del chofer de Lurín opera desde la cárcel. Foto: Mabel Alva

Choferes de Lurín paralizan sus actividades debido a la amenaza de la banda criminal denominada Clan del Norte, que posterior al atentado ocurrido el jueves último 16, envió imágenes del asesinato del chofer, Yorber Romero. La finalidad de los extorsionadores era alardear de su acto criminal, mientras amenazaban con matar a otro chofer si no pagan el cupo exigido.

“Estoy asustada, tengo familia, nos piden S/ 200 hasta S/ 500 por ingreso y S/ 20 diario. Después del atentado nos mandan ese video indicando que hoy muere uno, mañana es otro, son el clan del norte, hoy día van a matar a otra persona más”, sostuvieron compañeros de ruta de Romero. En tanto, efectivos de la Policía Nacional manejan la información que la banda delictiva opera desde prisión y que ya los tendrían identificados.

Plantón de transportistas tras asesinato de su compañero en Lurín. Foto: Mabel Alva

El costo del mensaje

Yorber Romero Salazar, chofer de nacionalidad venezolana, se encontraba laborando con normalidad cuando a la altura de la antigua Panamericana Sur cruce con la Av. Lima fue alcanzado por una camioneta que le cierra el paso. Segundos después, los sicarios a bordo de una motocicleta se acercan y lo terminan acribillando.

Producto del acto criminal también resultaron gravemente heridas tres personas, quienes fueron trasladados al Hospital de Emergencia de Villa el Salvador, en donde se informó que una de ellas se encuentra con pronóstico reservado. Se trata de Madeleyne Damiano Muñoz (47), quien viene luchando por su vida después de recibir hasta dos impactos de bala cuando se encontraba de copiloto en la combi atacada.

Ella aún no ha sido operada debido a su estado y sigue en la unidad de trauma. En tanto, otras dos personas se encuentran hospitalizadas por impacto de arma de fuego. Se trata de Dante Arias Huaycochea (25) y Vilma Escobar Sáenz (48).

Transportistas temen por su vida

Los choferes de la zona temen más muertes a manos de la banda criminal que lidera sus operaciones en el norte de la capital, pero que ahora expande su territorio al sur. En diálogo con La República, los transportistas informales indicaron que vienen siendo amenazados hace tres meses por dos bandas criminales, El Clan del Norte y El Vaticano.

Tras el ataque ocurrido, la noche del jueves último, los sicarios del Clan del Norte enviaron el video de la muerte de Yorber, alardeando de ser autores del crimen y dejando un mensaje extorsivo claro.

“Señores, les hablé por las buenas para que buscaran manera y no quisieron. Ahí están las consecuencias. Les voy a hablar claro, todos los de ese maldito paradero, o buscan manera y se alinean con nosotros el Clan del Norte o los vamos a seguir matando para que estén claros. O se reúnen y se ponen de acuerdo para que colaboren con nosotros o los vamos a seguir matando”, precisa el texto criminal.

El mensaje es claro, o se alinean o uno más moriría. Por ello, los hombres del volante tomaron por breves minutos la av. Lima para hacer escuchar su voz de protesta; entre los reclamos está el pedido de acción por parte de las autoridades y mayor videovigilancia en la zona, considerando la proximidad al Santuario Arqueológico de Pachacámac.

Respuesta policial: “Banda opera desde la cárcel”

El Coronel Rober Villanueva, jefe de la división policial sur 3, sostuvo que los autores del asesinato ya habrían sido identificados y que, además, se trataría de un grupo criminal que opera desde la cárcel, ya que hace unos meses han sido detenidos por la policía por hechos similares.

“Es una banda que hace cuatro meses fue detenida y está purgando detención preventiva en un penal, los remanentes han empezado a extorsionarlos. Una mujer ha dateado la información de todos los conductores de la zona. Ellos están en un penal, al parecer vienen operando desde la cárcel”, sostuvo para nuestro medio.

El acto fue meticulosamente planificado, según las cámaras de seguridad del distrito se pudo registrar el paso a paso de la camioneta involucrada y de la motocicleta lineal. Al respecto, las autoridades han precisado que el conductor del vehículo menor sería de nacionalidad venezolana, mientras que el que ejecutó el crimen es peruano.

El Ministerio Público ya inició investigación preliminar contra los responsables del delito de homicidio calificado de Yorber Romero Salazar, así como también de delito de lesiones en agravio de Madeleyne Damiano y los otros pasajeros de la combi agredida.

