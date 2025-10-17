HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Mujer se encuentra en estado crítico tras ataque extorsivo contra combi en ruta Chepén-Lurín: "La han desahuciado"

La mujer recibió un disparo en la cabeza y, tras ser atendida en el Hospital de Villa El Salvador, su hija busca una segunda opinión médica, así como alternativas para trasladarla a otro establecimiento de salud.

Una mujer permanece en estado crítico en el Hospital de Villa El Salvador. Es una de las tres personas heridas durante el ataque que sufrió una combi que cubría la ruta Chepén-Lurín.
Una mujer permanece en estado crítico en el Hospital de Villa El Salvador. Es una de las tres personas heridas durante el ataque que sufrió una combi que cubría la ruta Chepén-Lurín. | Foto: Composición LR/ Difusión

Una mujer identificada como Madeleine Muñoz permanece en estado crítico en el Hospital de Villa El Salvador, luego del ataque que sufrió la combi que cubría la ruta Chepén-Lurín, la noche del jueves 16 de octubre, a la altura del paradero La Virgen. En declaraciones a RPP, su hija informó que los médicos le indicaron que su madre podría fallecer en cualquier momento. “Prácticamente la han desahuciado. Podría morir en una hora, o en dos o tres días”, expresó entre lágrimas. Cuando consultó a los doctores si existía alguna posibilidad de salvarla, los especialistas le respondieron que ya no hay esperanza de que sobreviva.

La madre de familia recibió un impacto de bala en la cabeza, según relató su hija. “Estaba de regreso a Lurín desde Villa El Salvador”. A pesar del diagnóstico médico, la joven mantiene la esperanza de que su madre pueda reaccionar y ha solicitado ayuda para que la trasladen a otro establecimiento. “Solo pido una segunda opinión, porque es mi madre. Necesitamos un lugar donde pueda recibir más apoyo”, expresó. La señora Madeleine es una de las cuatro personas heridas durante este atentado criminal.

PUEDES VER: Promotor de eventos ligado a alias el 'Jorobado' confesó que junto al delincuente organizó conciertos de Agua Marina hasta 3 veces

lr.pe

Chofer y copiloto de combi son asesinados en ruta Chepén-Lurín

Yorber Romero Salazar fue el chofer de nacionalidad venezolana que fue asesinado junto con su copiloto en ruta Chepén-Lurín. De acuerdo con testigos que presenciaron el ataque, una moto lineal seguía al medio de transporte durante su último recorrido con pasajeros a bordo. Otros compañeros de trabajo, señalaron que la empresa informal sufría amenazas extorsivas y le exigían entre S/200 y S/500 por "inscripción". Asimismo, les pedían S/20 diarios por unidad que saliera a trabajar.

El ataque se dio en medio de la declaratoria de emergencia por parte del presidente de la República José Jerí a Lima Metropolitana tras las protestas del 15 de octubre que dejó un fallecido y dos heridos.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

Transportistas bloquean Óvalo de Chepén como medida de protesta por ataque extorsivo y asesinato de chofer de combi en Lurín

Empresa de transporte Etradijusa apaga sus motores tras atentado extorsivo en SMP: detonaron explosivo a pesar de pago de S/. 20.000

Policías ligados a bandas criminales, una clave en el espiral de violencia

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

Transportistas de Lima y Callao anuncian medida de protesta en rechazo a los recientes hechos de violencia

Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón olímpico fue retirado por cese de concesión

Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

Promotor de eventos ligado a alias el 'Jorobado' confesó que junto al delincuente organizó conciertos de Agua Marina hasta 3 veces

¿Habrá nuevo paro nacional de transporte este 17 de octubre? Esto dicen los transportistas

¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana? Esto se sabe

