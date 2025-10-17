Una mujer permanece en estado crítico en el Hospital de Villa El Salvador. Es una de las tres personas heridas durante el ataque que sufrió una combi que cubría la ruta Chepén-Lurín. | Foto: Composición LR/ Difusión

Una mujer identificada como Madeleine Muñoz permanece en estado crítico en el Hospital de Villa El Salvador, luego del ataque que sufrió la combi que cubría la ruta Chepén-Lurín, la noche del jueves 16 de octubre, a la altura del paradero La Virgen. En declaraciones a RPP, su hija informó que los médicos le indicaron que su madre podría fallecer en cualquier momento. “Prácticamente la han desahuciado. Podría morir en una hora, o en dos o tres días”, expresó entre lágrimas. Cuando consultó a los doctores si existía alguna posibilidad de salvarla, los especialistas le respondieron que ya no hay esperanza de que sobreviva.

La madre de familia recibió un impacto de bala en la cabeza, según relató su hija. “Estaba de regreso a Lurín desde Villa El Salvador”. A pesar del diagnóstico médico, la joven mantiene la esperanza de que su madre pueda reaccionar y ha solicitado ayuda para que la trasladen a otro establecimiento. “Solo pido una segunda opinión, porque es mi madre. Necesitamos un lugar donde pueda recibir más apoyo”, expresó. La señora Madeleine es una de las cuatro personas heridas durante este atentado criminal.

Chofer y copiloto de combi son asesinados en ruta Chepén-Lurín

Yorber Romero Salazar fue el chofer de nacionalidad venezolana que fue asesinado junto con su copiloto en ruta Chepén-Lurín. De acuerdo con testigos que presenciaron el ataque, una moto lineal seguía al medio de transporte durante su último recorrido con pasajeros a bordo. Otros compañeros de trabajo, señalaron que la empresa informal sufría amenazas extorsivas y le exigían entre S/200 y S/500 por "inscripción". Asimismo, les pedían S/20 diarios por unidad que saliera a trabajar.

El ataque se dio en medio de la declaratoria de emergencia por parte del presidente de la República José Jerí a Lima Metropolitana tras las protestas del 15 de octubre que dejó un fallecido y dos heridos.

Canales de ayuda

