HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     
Sociedad

Senamhi alerta sobre neblina y fuertes vientos que afectarán la visibilidad en Lima y regiones de la costa desde este sábado

La entidad meteorológica también indica que se esperan lloviznas dispersas en Lima y otras regiones del norte este fin de semana, debido a la inestabilidad atmosférica causada por los vientos del sur.

También se advierte sobre reducción de visibilidad por polvo y arena en carreteras de Ica, recomendando a los conductores extremar precauciones y abrigarse debido al incremento de humedad.
También se advierte sobre reducción de visibilidad por polvo y arena en carreteras de Ica, recomendando a los conductores extremar precauciones y abrigarse debido al incremento de humedad. | Composición LR | Composición LR

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que desde este sábado 4 de octubre se registrará un incremento de vientos en prácticamente toda la costa peruana, desde Tumbes hasta Arequipa, con mayor intensidad en regiones como Ica y Piura. La ingeniera Raquel Loayza del Senamhi explicó a La República que ''el día 4, por ejemplo, va a ser de moderada intensidad, pero los vientos más fuertes se van a dar en Ica y Piura, debido a la geografía particular de estas zonas''.

Para el domingo 5 de octubre, la situación se intensificará. ''En Ica vamos a tener incrementos hasta de 38 km/h. Estos vientos, al desplazarse desde el sur hacia el norte, generan mayor humedad e inestabilidad en la atmósfera, lo que puede provocar lloviznas dispersas en distritos costeros de Lima y otras regiones del norte como Piura, Lambayeque y La Libertad'', mencionó la experta.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Días soleados continuarán los primeros días de octubre: en estos distritos se sentirá más calor, según Senamhi

lr.pe

Neblina, frío y menos horas de sol

Según Senamhi, la presencia de vientos del sur traerá consigo neblinas, mayor cobertura nubosa y una reducción del brillo solar. ''Vamos a tener menos horas de sol. El brillo solar va a demorar en salir, sobre todo en distritos cercanos al mar, mientras que los alejados podrán ver el sol recién en horas de la tarde'', indicó la especialista.

Esto ocasionará una ''sensación térmica de frío'' tanto en las mañanas como en las tardes, especialmente a partir de las 3 o 4 p.m., cuando los vientos suelen intensificarse.

Riesgo en carreteras y zonas costeras

El Senamhi también advirtió que, en lugares como Ica, el viento podría levantar polvo y arena, o que reduciría considerablemente la visibilidad. ''Se ve como una neblina baja, pero marrón, porque es polvo. Uno está manejando y se mete a esa polvadera y se corta la visibilidad horizontal'', describió la ingeniera Loayza.

PUEDES VER: Alerta naranja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 59 horas, advierte Senamhi

lr.pe

¿Qué recomendaciones da el Senamhi?

La entidad instó a la población a tomar medidas frente a estas condiciones. ''A los conductores se les recomienda manejar con precaución, principalmente en horas de la tarde, por el levantamiento de polvo y arena. Y para el común de nosotros, todavía abrigarse porque va a haber incremento de humedad y lloviznas en la madrugada y primeras horas del día'', advirtió la experta.

El Senamhi prevé que estas condiciones se extiendan hasta el martes 7 de octubre, con tendencia a mejorar a partir del día 8.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Días soleados continuarán los primeros días de octubre: en estos distritos se sentirá más calor, según Senamhi

Días soleados continuarán los primeros días de octubre: en estos distritos se sentirá más calor, según Senamhi

LEER MÁS
Alerta naranja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 59 horas, advierte Senamhi

Alerta naranja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 59 horas, advierte Senamhi

LEER MÁS
Brillo solar y temperaturas altas en Lima regresarán: Senamhi anuncia fechas y revela valores altos

Brillo solar y temperaturas altas en Lima regresarán: Senamhi anuncia fechas y revela valores altos

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

LEER MÁS
Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

LEER MÁS
Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Tony Valverde, alias 'Pequeño J.'

Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Tony Valverde, alias 'Pequeño J.'

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Obras en Vía Expresa Norte inician con tráfico y desconocimiento de vecinos: advierten riesgos y sobrecostos

Obras en Vía Expresa Norte inician con tráfico y desconocimiento de vecinos: advierten riesgos y sobrecostos

LEER MÁS
¿Hoy 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

¿Hoy 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Sociedad

Corte de agua en Arequipa el 2 y 3 de octubre: revisa los horarios y distritos afectados según Sedapar

Esta universidad pública dejó atrás a la UNI, a la Agraria y se posiciona como la mejor del Perú, según el ránking Sunedu 2025

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025