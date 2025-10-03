También se advierte sobre reducción de visibilidad por polvo y arena en carreteras de Ica, recomendando a los conductores extremar precauciones y abrigarse debido al incremento de humedad. | Composición LR | Composición LR

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que desde este sábado 4 de octubre se registrará un incremento de vientos en prácticamente toda la costa peruana, desde Tumbes hasta Arequipa, con mayor intensidad en regiones como Ica y Piura. La ingeniera Raquel Loayza del Senamhi explicó a La República que ''el día 4, por ejemplo, va a ser de moderada intensidad, pero los vientos más fuertes se van a dar en Ica y Piura, debido a la geografía particular de estas zonas''.

Para el domingo 5 de octubre, la situación se intensificará. ''En Ica vamos a tener incrementos hasta de 38 km/h. Estos vientos, al desplazarse desde el sur hacia el norte, generan mayor humedad e inestabilidad en la atmósfera, lo que puede provocar lloviznas dispersas en distritos costeros de Lima y otras regiones del norte como Piura, Lambayeque y La Libertad'', mencionó la experta.

Neblina, frío y menos horas de sol

Según Senamhi, la presencia de vientos del sur traerá consigo neblinas, mayor cobertura nubosa y una reducción del brillo solar. ''Vamos a tener menos horas de sol. El brillo solar va a demorar en salir, sobre todo en distritos cercanos al mar, mientras que los alejados podrán ver el sol recién en horas de la tarde'', indicó la especialista.

Esto ocasionará una ''sensación térmica de frío'' tanto en las mañanas como en las tardes, especialmente a partir de las 3 o 4 p.m., cuando los vientos suelen intensificarse.

Riesgo en carreteras y zonas costeras

El Senamhi también advirtió que, en lugares como Ica, el viento podría levantar polvo y arena, o que reduciría considerablemente la visibilidad. ''Se ve como una neblina baja, pero marrón, porque es polvo. Uno está manejando y se mete a esa polvadera y se corta la visibilidad horizontal'', describió la ingeniera Loayza.

¿Qué recomendaciones da el Senamhi?

La entidad instó a la población a tomar medidas frente a estas condiciones. ''A los conductores se les recomienda manejar con precaución, principalmente en horas de la tarde, por el levantamiento de polvo y arena. Y para el común de nosotros, todavía abrigarse porque va a haber incremento de humedad y lloviznas en la madrugada y primeras horas del día'', advirtió la experta.

El Senamhi prevé que estas condiciones se extiendan hasta el martes 7 de octubre, con tendencia a mejorar a partir del día 8.

